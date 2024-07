يُعد لقاح الفيروسة العجلية جزءًا من برنامج التطعيمات الروتيني الموصى به للأطفال (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): جدول تطعيمات الأطفال والمراهقين بحسب العمر).يتم إعطاء هذا اللقاح عبر الفم.يتم إعطاء جرعتين أو ثلاث وذلك حسب التركيبة: في عمر 2 شهرين و4 شهور أو في عمر شهرين، و4 شهور، و6 شهور.

الأشخاص الذين لديهم ردود فعل تحسسية خطيرة لجرعة سابقة من اللقاح أو لأحد مكونات اللقاح لا يجب أن يحصلوا على لقاح الفيروس العَجَلِي.

هناك حالات معينة قد تؤثر على ما إذا كان يجب تطعيم الأشخاص ومتى يكون ذلك (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: من الذي يجب ألا يحصل على هذه اللقاحات؟ CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).على سبيل المثال، لا يجب إعطاء لقاح الفيروس العَجَلِي للأطفال الذين لديهم بعض اضطرابات نقص المناعة أو الذين أصيبوا بالانغلاف المعوي (عندما ينزلق جزء من الأمعاء إلى جزء آخر).

في حال أصيب الشخص بحالة مرضية مؤقتة، فعادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض.