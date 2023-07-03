لقاح الفيروس العَجَلِي هو لقاح فيروس حيّ يساعد في الوقاية من التهاب المعدة والأمعاء والذي يسببه الفيروس العَجَلِي، والذي يسبب القيئ، والإسهال، والجفاف وتلف الأعضاء في حال استمرت الأعراض.

تتوفر تركيبتان من لقاح الفيروس العَجَلِي.كلتاهما تحتويان على فيروس عَجَلِي حي لكنه ضعيف (مُوَهَّن).

للمزيد من المعلومات، انظر بيان معلومات لقاح الفيروس العَجَلِي الصادرة من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها Rotavirus vaccine information statement.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن التمنيع.)

إعطاء لقاح الفيروس العَجَلِي يُعد لقاح الفيروسة العجلية جزءًا من برنامج التطعيمات الروتيني الموصى به للأطفال (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): جدول تطعيمات الأطفال والمراهقين بحسب العمر).يتم إعطاء هذا اللقاح عبر الفم.يتم إعطاء جرعتين أو ثلاث وذلك حسب التركيبة: في عمر 2 شهرين و4 شهور أو في عمر شهرين، و4 شهور، و6 شهور. الأشخاص الذين لديهم ردود فعل تحسسية خطيرة لجرعة سابقة من اللقاح أو لأحد مكونات اللقاح لا يجب أن يحصلوا على لقاح الفيروس العَجَلِي. هناك حالات معينة قد تؤثر على ما إذا كان يجب تطعيم الأشخاص ومتى يكون ذلك (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: من الذي يجب ألا يحصل على هذه اللقاحات؟ CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).على سبيل المثال، لا يجب إعطاء لقاح الفيروس العَجَلِي للأطفال الذين لديهم بعض اضطرابات نقص المناعة أو الذين أصيبوا بالانغلاف المعوي (عندما ينزلق جزء من الأمعاء إلى جزء آخر). في حال أصيب الشخص بحالة مرضية مؤقتة، فعادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض.

الآثار الجانبية للقاح الفيروس العَجَلِي الأطفال الرضع قد يتعرضوا لإسهال وقيئ خفيف مؤقت.قد يصبحون متهيجين. عند استخدام لقاح فيروس عَجَلِي قديم، زادت مخاطر الإصابة بالانغلاف المعوي.وفي الانغلاف المعوي، يحدث انسداد بالأمعاء نظرًا لأن أحد أجزائها ينزلق على جزء آخر، يشبه إلى حد كبير أجزاء التلسكوب.ولقد تم سحب اللقاح القديم من السوق في الولايات المتحدة الأمريكية.اللقاحات الأحدث، عندما يتم إعطاؤها حسبما هو موصى به، قد تزيد من خطر حدوث الانغلاف المعوي ولكن فقط بشكل طفيف.