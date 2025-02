لقاح الحُماق

التطعيم ضد الحُماق هو جزء من جدول التطعيم الروتيني الموصى به للأطفال (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): جدول تطعيمات الأطفال والمراهقين بحسب العمر).يتم إعطاء اللقاح بالحقن تحت الجلد.يتم إعطاء جرعتين: في عمر 12-15 شهرًا وعمر 4-6 أعوام.كما يُوصَى به أيضًا لجميع المراهقين والبالغين والذين لم يصابوا بجدري الماء أو يحصلوا على اللقاح.يُعطى لهم على جرعتين بفاصل 4 أسابيع على الأقل (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): ما ينبغي على الجميع معرفته).

هناك حالات معينة قد تؤثر على ما إذا كان يجب تطعيم الأشخاص ومتى يكون ذلك (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: من الذي يجب ألا يحصل على هذه اللقاحات؟ CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).في حال أصيب الشخص بحالة مرضية مؤقتة، فعادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض.

ونظرًا لأن اللقاح يحتوي على فيروس حي، فهو لا يُعطَى للنساء الحوامل، أو الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، أو المصابين بسرطان نقي العظام أو الجهاز الليمفاوي.