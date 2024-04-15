يساعد لقاح الحُماق في الوقاية من جُدري الماء (الحُماق)، التهاب مُعدي للغاية يسببه فيروس الحماق النطاقي.وهو يسبب طفح جلدي يثير الحكة يبدو مثل البثور الصغيرة ذات قاعدة حمراء.بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يصاب بالعدوى كل من المخ والرئتين والقلب مما يؤدي إلى المرض الشديد أو الوفاة.ويبقى الفيروس في الجسم بعد زوال المرض.إذا ما تم إعادة تنشيطه، يمكن أن يسبب القوباء المنطقية بعد سنوات.
يحتوي لقاح الحُماق على فيروس حُماق حي ضعيف.وهناك تركيبتان [لهذا اللقاح]:
جرعة لقاح الحُماق القياسية
لقاح الحصبة-النكاف-الحصبة الألمانية-الحماق (MMRV)
للمزيد من المعلومات، انظر بيان معلومات لقاح جدري الماء الصادر من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها Chickenpox vaccine information statement.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن التمنيع.)
إعطاء لقاح الحُماق
التطعيم ضد الحُماق هو جزء من جدول التطعيم الروتيني الموصى به للأطفال (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): جدول تطعيمات الأطفال والمراهقين بحسب العمر).يتم إعطاء اللقاح بالحقن تحت الجلد.يتم إعطاء جرعتين: في عمر 12-15 شهرًا وعمر 4-6 أعوام.كما يُوصَى به أيضًا لجميع المراهقين والبالغين والذين لم يصابوا بجدري الماء أو يحصلوا على اللقاح.يُعطى لهم على جرعتين بفاصل 4 أسابيع على الأقل (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): ما ينبغي على الجميع معرفته).
هناك حالات معينة قد تؤثر على ما إذا كان يجب تطعيم الأشخاص ومتى يكون ذلك (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: من الذي يجب ألا يحصل على هذه اللقاحات؟ CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).في حال أصيب الشخص بحالة مرضية مؤقتة، فعادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض.
ونظرًا لأن اللقاح يحتوي على فيروس حي، فهو لا يُعطَى للنساء الحوامل، أو الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، أو المصابين بسرطان نقي العظام أو الجهاز الليمفاوي.
الآثار الجانبية للقاح الحُماق
لقاح الحُماق آمن جدًا، والآثار الجانبية الشائعة خفيفة.وهي تشمل ألم وتورم واحمرار موضع الحقن وحُمى وألم وتيبس مؤقت بالمفاصل.
في أحيان كثيرة، يتطور طفح جلدي يشبه جدري الماء.الأشخاص الذين يتطور لديهم هذا الطفح الجلدي بعد تلقي اللقاح يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم لتجنب مخالطة الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة حتى يزول الطفح الجلدي.
إن تناول الأسبيرين والأدوية ذات الصلة (الساليسيلات) بعد التطعيم يمكن أن تسبب اضطراب نادر ولكنه خطير يسمى متلازمة راي لدى الأطفال أقل من عمر 16 عام.وبالتالي، لا يجب إعطاء مثل هؤلاء الأطفال هذه الأدوية لمدة 6 أسابيع بعد التطعيم.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Chickenpox vaccine information statement
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Varicella: Recommended vaccinations