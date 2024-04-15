لقاح الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية (MMR) عبارة عن لقاح مُرَكَّب يساعد في الوقاية من هذه الأنواع الثلاثة للعدوى الفيروسية الخطيرة.يحتوي اللقاح فيروسات حية من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ولكنها ضعيفة.ويُستخدَم اللقاح المُرَكَّب نظرًا لأن أي شخص يحتاج الوقاية من أي من هذه العدوى، يحتاج أيضًا الوقاية من الاثنين الآخريَن.ولا تتوافر لقاحات منفصلة.
حالات العدوى تلك يمكن أن تتسبب في مشاكل خطيرة:
الحصبة تسبب في الطفح الجلدي، والحُمّى، والسعال.وهي تؤثر بشكل رئيسي على الأطفال ويمكن أن تكون خطيرة. ويمكن أن تؤدي إلى تلف المخ والالتهاب الرئوي، وأحيانًا تؤدي إلى الوفاة.
النكاف يسبب تورم الغدد اللعابية وتصبح مؤلمة.يمكن أن يؤثر النكاف على الخصيتين، والمخ، والبنكرياس وبخاصة لدى البالغين.النكاف أكثر خطورة على البالغين.
الحصبة الألمانية تسبب رشح بالأنف، وتورم بالغدد الليمفاوية، وطفح جلدي مع احمرار خفيف في الجلد وبخاصة الوجه.بالنسبة للبالغين يمكن أن يسبب ألم بالمفاصل.إذا ما أصيبت المرأة الحامل بالحصبة الألمانية يمكن أن تتعرض للإجهاض، وأن يموت الجنين، أو قد يصاب الطفل الرضيع بعيوب خِلْقية شديدة للغاية.
لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) ولقاح الحُماق (جدري الماء) متوفر أيضًا كلقاح مُرَكَّب (MMRV).
للمزيد من المعلومات، انظر بيان معلومات لقاح الثلاثي MMR (الحصبة، النكاف، والحصبة الألمانية) الصادر من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC MMR (Measles, Mumps, and Rubella) vaccine information statement.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن التمنيع.)
إعطاء لقاح الثلاثي (MMR)
يتم إعطاء لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) بالحقن تحت الجلد.
كجزء من التطعيمات الروتينية في مرحلة الطفولة، يتم إعطاء جرعتين: في عمر 12-15 شهرًا وعادة في عمر 4-6 أعوام.
جميع البالغين الذين ولدوا عام 1957 أو بعد ذلك يجب أن يحصلوا على جرعة واحدة من اللقاح إلا إذا كان لديهم المستندات الدالة على تلقيهم التطعيم بجرعة واحد أو أكثر من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) أو أن الاختبارات المعملية أظهرت تمتعهم بالمناعة.
يُعَدّ الميلاد قبل عام 1957 بشكل عام دليلا كافيًا على وجود مناعة ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، باستثناء العاملين في مجال الرعاية الصحية.فالعاملون في مجال الرعاية الصحية يكونوا حاصلين على اللقاح أو تجرى لهم اختبارات معملية للتحقق من وجود دليل على المناعة.
يمكن أن تؤدي الإصابة بعدوى الحصبة الألمانية أثناء الحمل إلى عواقب شديدة بالنسبة للجنين مثل الإجهاض أو العيوب الخِلْقية الشديدة.وبالتالي، يجب اختبار المناعة للحصبة الألمانية لدى النساء اللاتي يمكن أن يحملن بغض النظر عن سنة ميلادهن. إذا لم يكن لدى النساء إثبات على وجود مناعة، فيجب تطعيم النساء غير الحوامل، وتطعيم الحوامل فورًا بمجرد اكتمال الحمل.
يجب أن يحصل البالغون المرجح تعرضهم لهذه العدوى على جرعة ثانية من اللقاح.يشمل هؤلاء الأشخاص أولئك الذين
ولدوا في عام 1957 أو بعد ذلك الذين يعملون في الرعاية الصحية وغير المحصنين ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية
يذهبون إلى الكليات أو أي مؤسسات تعليمية أخرى بعد المرحلة الثانوية
يسافرون دوليًا
يعانون عدوى العوز المناعي البشري إلا إذا كان جهازهم المناعي ضعيف للغاية ولم يجرِ تطعيمهم مسبقًا ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية
كما يجب كذلك إعطاء جرعة ثانية من لقاح MMR لأولئك الأشخاص الذين يسكنون في نفس المنزل مع شخص يعاني من ضعف شديد في الجهاز المناعي.
النساء الحوامل والأشخاص الذين لديهم ردود فعل تحسسية خطيرة للجيلاتين أو لمضادات حيوية معينة (خاصة نيومايسين) لا يجب أن يحصلوا على هذا اللقاح.
هناك حالات معينة أخرى قد تؤثر على ما إذا كان يجب تطعيم الأشخاص ومتى يكون ذلك (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: من الذي يجب ألا يحصل على هذه اللقاحات؟ CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).
في حال أصيب الشخص بحالة مرضية مؤقتة، فعادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض.
(See CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age and CDC: Recommendations for Ages 19 Years or Older.)
التأثيرات الجانبية للّقاح الثلاثي (MMR)
بعض الأشخاص لديهم آثار جانبية خفيفة، مثل الحُمّى وإحساس عام بالمرض (التَوَعُّك)، والطفح الجلدي.قد تتيبس المفاصل بشكل مؤقت وتصبح مؤلمة لدى البالغين وبخاصة النساء.
تشير الأدلة العلمية إلى أن اللقاح الثلاثي MMR لا يسبب التَوَحّد (انظر أيضًا لقاح الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية (MMR) والمخاوف بشأن التَوَحّد و مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: التوحد واللقاحات).
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): MMR (measles, mumps, and rubella) vaccine information statement
CDC: Autism and Vaccines
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Measles: Recommended vaccinations
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Mumps: Recommended vaccinations
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Rubella: Recommended vaccinations