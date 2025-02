يتم إعطاء لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) بالحقن تحت الجلد.

كجزء من التطعيمات الروتينية في مرحلة الطفولة، يتم إعطاء جرعتين: في عمر 12-15 شهرًا وعادة في عمر 4-6 أعوام.

جميع البالغين الذين ولدوا عام 1957 أو بعد ذلك يجب أن يحصلوا على جرعة واحدة من اللقاح إلا إذا كان لديهم المستندات الدالة على تلقيهم التطعيم بجرعة واحد أو أكثر من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) أو أن الاختبارات المعملية أظهرت تمتعهم بالمناعة.

يُعَدّ الميلاد قبل عام 1957 بشكل عام دليلا كافيًا على وجود مناعة ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، باستثناء العاملين في مجال الرعاية الصحية.فالعاملون في مجال الرعاية الصحية يكونوا حاصلين على اللقاح أو تجرى لهم اختبارات معملية للتحقق من وجود دليل على المناعة.

يمكن أن تؤدي الإصابة بعدوى الحصبة الألمانية أثناء الحمل إلى عواقب شديدة بالنسبة للجنين مثل الإجهاض أو العيوب الخِلْقية الشديدة.وبالتالي، يجب اختبار المناعة للحصبة الألمانية لدى النساء اللاتي يمكن أن يحملن بغض النظر عن سنة ميلادهن. إذا لم يكن لدى النساء إثبات على وجود مناعة، فيجب تطعيم النساء غير الحوامل، وتطعيم الحوامل فورًا بمجرد اكتمال الحمل.

يجب أن يحصل البالغون المرجح تعرضهم لهذه العدوى على جرعة ثانية من اللقاح.يشمل هؤلاء الأشخاص أولئك الذين

ولدوا في عام 1957 أو بعد ذلك الذين يعملون في الرعاية الصحية وغير المحصنين ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية

يذهبون إلى الكليات أو أي مؤسسات تعليمية أخرى بعد المرحلة الثانوية

يسافرون دوليًا

يعانون عدوى العوز المناعي البشري إلا إذا كان جهازهم المناعي ضعيف للغاية ولم يجرِ تطعيمهم مسبقًا ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية

كما يجب كذلك إعطاء جرعة ثانية من لقاح MMR لأولئك الأشخاص الذين يسكنون في نفس المنزل مع شخص يعاني من ضعف شديد في الجهاز المناعي.

النساء الحوامل والأشخاص الذين لديهم ردود فعل تحسسية خطيرة للجيلاتين أو لمضادات حيوية معينة (خاصة نيومايسين) لا يجب أن يحصلوا على هذا اللقاح.

هناك حالات معينة أخرى قد تؤثر على ما إذا كان يجب تطعيم الأشخاص ومتى يكون ذلك (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: من الذي يجب ألا يحصل على هذه اللقاحات؟ CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).

في حال أصيب الشخص بحالة مرضية مؤقتة، فعادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض.

