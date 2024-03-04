المكيفات الطبيعية (أدابتوجينز)

نظرًا إلى أنَّ هناك الكثير من المواد المتباينة جدًا والتي تُعد من المكيفات الطبيعية، فمن غير الممكن إجراء بحث على كامل هذا الصنف.وينبغي دراسة كل مكيف طبيعي وتقييمه على حدة.

كما أنَّ مصطلح "الإجهاد" هو مصطلح غامض أيضًا.على سبيل المثال، يوجد

الإجهاد الذهني، مثل ضغوط الأسرة والعمل (ما يعتقده معظم الأشخاص بأنه "إجهاد" أو شدة نفسية)

الإجهاد البدني، مثل المشي لمسافات طويلة، أو التعامل مع البرودة الشديدة أو الحرارة

الإجهاد الخلوي، حيث تستجيب خلايا الجسم لهجمات الكائنات الحية الدقيقة أو السموم، أو لنقص الأكسجين أو المواد المغذية

تكون هذه الأنواع من الإجهاد أو الشدَّة مختلفةً لدرجة أنَّه من غير المُرجَّح أن يؤثِّرَ طعام أو مادَّة واحدة في كلٍّ منها بشكل مشابه.

تنطوي معظم الأبحاث العلمية التي تدعي دعم المكيفات الطبيعية على قياس المواد الكيميائية التي تُطلِقها الخلايا استجابةً للإجهاد (مثل الكورتيزول).لعل الفرضية بأنَّ أيَّ شيءٍ يُقلِّلُ من الاستجابة الكيميائيَّة للإجهاد هي فرضية مقبولة.ولكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك صحيحًا.تحتاج الخلايا (والجسم) إلى الاستجابة إلى الإجهاد (في الواقع، يُعتقد على نطاق واسع أن درجة معينة من الإجهاد تكون مفيدة)، وقد تكون المواد التي تقلل من الاستجابة الكيميائية للإجهاد هي في الواقع مجرد منع للخلايا من الدفاع عن نفسها.

قد تشتمل المواد الأخرى التي جرى بحثها في أبحاث المكيفات الطبيعية على بروتينات الجهاز العصبي، مثل الببتيدات العصبية Y، والإنزيمات المختلفة، وبعض النواقل العصبية (مثل السيروتونين أو الدوبامين)، ومعززات الجهاز المناعي، والمواد التي تقلل من الالتهاب (مثل مضادات الأكسدة).ولكن جميع الأبحاث التي تقتصر على قياس المواد في الخلايا ضمن المختبر يجب أن تتبعها أبحاث سريرية يؤكد التحسن الفعلي عند البشر.ويوجد عدد أقل بكثير من هذا النوع من الأبحاث التأكيديَّة حول المكيفات الطبيعية، والأبحاث التي تُجرى غالبًا ما تكون ذات جودة منخفضة ولا توفر إجابات حاسمة.