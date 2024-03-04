تشير دراسات علمية إلى أن الزنجبيل فعَّالٌ مع الغثيان والتقيُّؤ المرتبطين بالحمل والتاليين للجراحة، ولكن ليس مع الغثيان النَّاجم عن المعالجة الكيميائيَّة.

أظهرت بعض الدراسات أن الزنجبيل يُخفِّض بشكلٍ معتدل من آلام الركبة والورك الناجم عن الفصال العظمي (خشونة المَفاصِل)، ولكنَّ دراسات أخرى لم تؤكد هذه الفائدة المزعومة.

بالنسبة لفترات الحيض المؤلمة غير الناجمة عن اضطراب آخر (عُسر الحيض الأوليّ)، أظهرت دراسات أن مسحوق الزنجبيل قد يكون مفيدًا.

يجري تقييم الزنجبيل للتَّحرِّي عن أي فوائد له في علاج النوع الثاني من داء السُّكَّري، وقد أظهرت الأدلة المستجدة انخفاضًا طفيفًا في HbA1C (شكل من أشكال الهيموغلوبين يشير إلى متوسط مستويات السكر في الدَّم).