يُستخدَمُ الثوم منذ فترة طويلة في الطهي وفي الطب.وعندما يجري تقطيع أو هرس بَصَلَة الثوم، يتحرَّرُ منتج فرعي من الأحماض الأمينية يسمى الأليسين،والأليسين مسؤُولٌ عن رائحة الثوم القوية وعن خصائصه الطبية.

نظرًا إلى أنَّ المُكَوِّنات الفعَّالة تتخرَّب عند هرس الثوم، تتباين كمية المُكوّن الفعَّال في الأشكال المختلفة من الثوم بشكلٍ كبير.بالنسبة إلى مستخلص الثوم المعتَّق Aged garlic extract، وهو مصنوع من الثوم الذي تُرك لمدَّة 20 شهرًا على الأقل، فهو يحتوي على المزيد من المركبات النشيطة المستقرة بالمُقارنة مع مُعظَم أشكال الثوم.يبدو أن استهلاك مكملات الثوم في هذا الشكل يوفر فوائد صحية هِيَ الأكبَر مع تأثيرات سلبية أقل.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المكملات الغذائية).