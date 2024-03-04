إس-أدينوسيل-إل- مِيثيونين (SAMe) هو عامل كيميائي يتشكل طبيعيًا في جسم الإنسان، ويُنتَج معظمه من الكبد.كما يُنتج بشكل اصطناعي كمُكمِّل أيضًا.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المكملات الغذائية).
الادعاءات حول SAMe
يُقال بأن إس أدينوسيل إل ميثيونين (SAMe) فعَّال في معالجة الاكتئاب والفصال العظمي والمرارة واضطرابات الكبد.قد يساعد على تحسن الأداء عن المصابين بالفصال العظمي.يدعي البعض أيضًا بأن إس أدينوسيل إل ميثيونين (SAMe) قد يساعد في علاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، والألم الليفي العضلي.
الأدلة حول SAMe
لم تؤكد الدراسات العلمية المجراة حتى الآن بشكل واضح أن SAMe يتمتع بمعظم الفوائد المزعومة له، وأن الحاجة قائمة لإجراء المزيد من الأبحاث.
ولكن، في دراستين جرى استعراضهما ضمن دراسة تحليلية أجريت في العام 2002 أظهرت النتائج بأن SAMe فعال مثل مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) في علاج تحدد الوظيفة (وليس الألم) عند الأشخاص الذين يعانون من الفصال العظمي (خشونة المفاصل)، ولكن دون أن يترافق استعماله بالتأثيرات الجانبية الشائعة لاستخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.
في بعض الدراسات، كان استعمالُ SAMe المُستَعمَل مع أحد مضادَّات الاكتئاب مفيدًا عند الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الذي لم يتراجع مع المُعالجة باستعمال مثبِّط استرداد السيروتونين الانتقائي (SSRI) ، ولكن لم يتم تأكيد هذه الفائدة في دراسات لاحقة.
التأثيرات الجانبية لـ SAMe
لم تجر الإفادة عن أية تأثيرات جانبية خطيرة،ينبغي على المصابين بالاضطراب ثنائي القطب عدم استخدام إس أدينوسيل إل ميثيونين (SAMe)، لأنه قد يُسبب نوبات هوس.
تكون التأثيرات الجانبية لـ SAMeغيرَ شائعة، وعندما تحدث فعادة ما تكون بسيطة مثل الغثيان، أو الغازات، أو الإسهال، أو الإمساك، أو جفاف الفم، أو الصداع.
التداخلات الدوائيَّة التي تحدث مع SAMe
قد يؤدي الجمع بين بعض الأدوية المُضادَّة للاكتئاب، مثل كلوميبرامين، مع SAMe إلى زيادة مستويات السيروتونين، مما قد يُسبب مُتلازمة السيروتونين، وهي اضطراب خطير يتظاهر بأعراض حمَّى، وتخليط ذهنِي، وتسرُّع معدَّل ضربات القلب وقلق، ورُعاش، وأعراض أخرى.كما قد يؤدي استعمال SAMe إلى تراجع مستويات الليفودوبا (تكون مستوياته متدنية لدى المصابين بداء باركنسون)، وبالتالي تقليل فعالية الأدوية التي تهدف إلى علاج داء باركنسون عن طريق زيادة مستويات الليفودوبا.
التوصيات حول SAMe
ينبغي على الأشخاص الذين يخططون لأخذ SAMe مع بعض مضادات الاكتئاب مثل كلوميبرامين استشارة الطبيب حول المخاطر الممكنة، لأن مستويات السيروتونين قد ترتفع وتؤدي إلى متلازمة السيروتونين.ينبغي على مرضى داء باركنسون تجنب استعمال SAMe لأنه قد يقلل من فائدة بعض الأدوية المستخدمة في علاج داء باركنسون.بشكل عام، يبدو SAMe آمنًا للاستخدام عند معظم الأشخاص.
للمزيد من المعلومات
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National Institutes of Health's National Center for Complementary and Integrative Health: S-Adenosyl-L-Methionine (SAMe): In Depth