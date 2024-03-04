إس-أدينوسيل-إل-ميثيونين (SAMe)

لم تؤكد الدراسات العلمية المجراة حتى الآن بشكل واضح أن SAMe يتمتع بمعظم الفوائد المزعومة له، وأن الحاجة قائمة لإجراء المزيد من الأبحاث.

ولكن، في دراستين جرى استعراضهما ضمن دراسة تحليلية أجريت في العام 2002 أظهرت النتائج بأن SAMe فعال مثل مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) في علاج تحدد الوظيفة (وليس الألم) عند الأشخاص الذين يعانون من الفصال العظمي (خشونة المفاصل)، ولكن دون أن يترافق استعماله بالتأثيرات الجانبية الشائعة لاستخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

في بعض الدراسات، كان استعمالُ SAMe المُستَعمَل مع أحد مضادَّات الاكتئاب مفيدًا عند الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الذي لم يتراجع مع المُعالجة باستعمال مثبِّط استرداد السيروتونين الانتقائي (SSRI) ، ولكن لم يتم تأكيد هذه الفائدة في دراسات لاحقة.