أستراغالوس

من غير المحتمل أن يكون لأي مركب واحد، بما في ذلك الاستراغالوس، مثل هذه المجموعة الواسعة من الفوائد الصحية.وبالتالي، فمن غير المرجح أن تؤكد الأدلة العلمية مثل هذه الفوائد المتعددة.

أظهرت الدراسات المُجراة على البشر بأن الفوائد المزعومة للأستراغالوس محدودة.إن معظم أو جميع هذه الدراسات صغيرة (أقل من 150 مشاركاً) وذات نوعية رديئة.اقترحت هذه الدراسات أنَّ الأستراغالوس، الذي غالبًا ما يُستعمل مع المعالجة المعيارية، قد تكون له الفوائد التالية، من بين أخرى مزعومة:

تحسين وظائف القلب عند الأشخاص المصابين بالفشل القلبي الذين يُعالجون أيضًا بعلاج معياري (على الرغم من أن بعض الأدلة لا تؤكد هذه الفوائد)

التحكم بمستويات السكر عند الأشخاص المصابين بالسكري

التقليل من علامات الضرر الكلوي عند الأشخاص المصابين بداء كلوي مزمن

الوقاية من حالات العدوى عند الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد المزمن B

التقليل من الإجهاد عند الرياضيين والأشخاص الذين يعانون من سكتة

يمكن للأشكال القابلة للحقن من الأستراغالوس أن تقلل من الأعراض وتحسن جودة الحياة عند المصابين بالسرطان، ولكن لا توجد أدلة كافية تُظهِر أن الأشكال الفموية لجذر الأستراغالوس توفر نفس الفوائد.

من الضروري إجراء دراسات أكبر، ومصممة بشكل جيد، ولمدة أطول لتأكيد أي فوائد للأستراغالوس.