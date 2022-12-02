يُسببُ ميثيلين دايوكسي ميثامفيتامين methylenedioxymethamphetamine الإثارة وإزالة التثبيط (ضعف في ضبط السُّلُوكيات)،كما أنه يزيد من الإحساس البدنيّ والتعاطف ومشاعر التقارب بين الأشخاص،وتُشبه تأثيراته السميَّة مثيلاتها بالنسبة إلى الأمفيتامينات الأخرى ولكنها أقل شيوعًا، وربما يعود هذا إلى أنَّ الأشخاص يكونون أكثر ميلًا لتعاطي ميثيلين دايوكسي ميثامفيتامين بشكلٍ متقطِّعٍ؛ولكن حتَّى مع التعاطي العرضي، قد تحدث مشاكل ملحوظة مثل فرط الحرارة ونقص صوديوم الدم hyponatremia (مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي من الصوديوم في الدم).تُعدُّ تأثيرات تعاطي ميثيلين دايوكسي ميثامفيتامين بشكلٍ متقطِّعٍ أو عرضيّ غير مُؤكَّدة.في حالاتٍ نادرةٍ، يُمكن أن يحدث فشل الكبد،

وقد يُسبب التعاطي المزمن والمتكرر مشاكل مماثلة لتلك التي تسببها الأمفيتامينات، بما في ذلك الاعتماد على المخدر.يُصاب بعض المستخدمين بالذهان الزورانيّ paranoid psychosis،كما قد يحدث تراجع في الوظيفة الذهنية أيضًا مع التعاطي المتكرر.