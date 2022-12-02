MDMA (4،3-ميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين) هو عقار يشبه الأمفيتامين ولكنه يؤدي إلى تأثيرات منبِّهة ومهلوسة معًا.
(انظر أيضًا الأمفيتامينات ولمحة عامة عن الاضطرابات المرتبطة بالمواد).
أعراض استعمال ميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين (MDMA)
يُسببُ ميثيلين دايوكسي ميثامفيتامين methylenedioxymethamphetamine الإثارة وإزالة التثبيط (ضعف في ضبط السُّلُوكيات)،كما أنه يزيد من الإحساس البدنيّ والتعاطف ومشاعر التقارب بين الأشخاص،وتُشبه تأثيراته السميَّة مثيلاتها بالنسبة إلى الأمفيتامينات الأخرى ولكنها أقل شيوعًا، وربما يعود هذا إلى أنَّ الأشخاص يكونون أكثر ميلًا لتعاطي ميثيلين دايوكسي ميثامفيتامين بشكلٍ متقطِّعٍ؛ولكن حتَّى مع التعاطي العرضي، قد تحدث مشاكل ملحوظة مثل فرط الحرارة ونقص صوديوم الدم hyponatremia (مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي من الصوديوم في الدم).تُعدُّ تأثيرات تعاطي ميثيلين دايوكسي ميثامفيتامين بشكلٍ متقطِّعٍ أو عرضيّ غير مُؤكَّدة.في حالاتٍ نادرةٍ، يُمكن أن يحدث فشل الكبد،
وقد يُسبب التعاطي المزمن والمتكرر مشاكل مماثلة لتلك التي تسببها الأمفيتامينات، بما في ذلك الاعتماد على المخدر.يُصاب بعض المستخدمين بالذهان الزورانيّ paranoid psychosis،كما قد يحدث تراجع في الوظيفة الذهنية أيضًا مع التعاطي المتكرر.
تشخيص استعمال ميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين (MDMA)
التقييم السريري
قد لا يُمكن التحرِّي عن ميثيلين دايوكسي ميثامفيتامين عن طريق اختبارات البول الروتينة حول المخدرات.
علاج استعمال ميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين (MDMA)
الملاحظة والمراقبة إلى أن يستيقظ الشخص
وتُشبه مُعالَجة السمية الحادَّة والاعتماد على المخدر المُعالَجة للأمفيتامينات، على الرغم من أن الحاجة إلى مُعالَجَة الجرعة الزائدة الحادة تكُون أقل شيوعاً.
للمزيدِ من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
Dual Diagnosis.org: موارد للأشخاص الذين لديهم حالات صحة نفسية مصاحبة واضطرابات استعمال المواد، بما في ذلك الوصول إلى برامج Foundations Recovery Network التي توفر العلاج المتكامل.
Inpatient.org: الحصول على برامج إعادة التأهيل للمرضى الداخليين من إدمان المخدرات و/أو الكحول.
التحالف الوطني للصحة النفسية (NAMI):: منظمة صحة نفسية وطنية توفر المنافحة، والتثقيف، والدعم وبرامج التوعية الاجتماعية والخدمات.
المعهد الوطني الخاص بإساءة استعمال المواد (NIDA): معلومات خاصَّة بالـ MDMA من الوكالة الفدراليَّة تدعم البحث العلمي حول استعمال الدواء وعواقبه.
إدارة الخدمات الصحية وإساءة استعمال المواد (SAMHSA): وكالة تابعة لوزارة الصحة الأمريكية، تقود جهود الصحة العامة لتحسين الصحة السُّلُوكية، وتوفر الموارد، بما في ذلك مواقع العلاج، وخط المساعدة المجاني، وأدوات تدريب الممارسين، والإحصائيات، والمنشورات حول مجموعة متنوعة من المواضيع المرتبطة بالمواد.