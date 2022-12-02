تعاطي المخدِّرَات عن طريق الحقن

تقييم الطبيب

أحيَانًا الإبلاغ الذاتي

في بعض الأحيان يَجرِي تشخيص تعاطي العقاقير عن طريقِ الحقن عندما يذهب الأشخاص إلى ممارس الرعاية الصحية لأنهم يرغبون في المساعدة على التوقف عن التعاطي.ويُحاولُ آخرون إخفاء مَسألة التعاطي.

قَد يشتبهُ الممارسون في وجود مشاكل تتعلق بتعاطي المخدرات عندما يُلاحِظون تغيُّرات في المزاج أو السُّلُوك لشخصٍ ما،وقد يقومون بعد ذلك بفحصٍ سريري شاملٍ.قد تكون علامات تعاطي المخدرات واضحةً،فعلى سبيل المثال، يُؤدي حقن المُخدرات وريدياً وبشكلٍ متكرر إلى ظهور علامات المسار،وعلامات المسار هي خطوط من نقاط صغيرة داكنة (ثقوب ناجمة عن الإبر) تُحيط بها منطقة من الجلد بلونٍ داكنٍ أو متغيَّر.يُسبب حقن المخدرات تحت الجلدِ ندبات دائرية أو قرحات.قد يزعم الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن أنَّ هناك أسباب أخرى للعلامات، مثل التبرع بالدَّم بشكلٍ متكرر أو لدغات البق أو إصابات أخرى.

كما يستخدم ممارسو الرعاية الصحية أساليب أخرى أيضًا (مثل الاستبيانات) للتعرف إلى تعاطي بعض المخدرات وموادّ أخرى ولتحديد مدى تعاطي المخدرات وتأثيراته،وقد يقومون باختبارات البول وأحيانًا اختبارات الدم للتحرِّي عن وجود مُخدرات.

إذا جَرَى التعرف إلى مشكلة تتعلق بتعاطي المخدرات، خُصوصًا إذا كان التعاطي عن طريق الحقن، يجري تقييم الأشخاص بشكلٍ شاملٍ حول التهاب الكبد وفيروس العَوَز المَناعي البَشَري وغيرهما من العدوى الشائعة عند مدمني المخدرات.