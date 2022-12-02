المُهلوسات

تنطوي التأثيرات البدنية لاستعمال المادة المهلوسة على الغثيان والتقيُّؤ عادةً.كما يُمكن أن يُؤدِّي ثُنائِيُّ إيثيلاميد حَمض الليسرجيك إلى تضخُّم حدقتي العين وتغيُّم الرؤية والتعرُّق والخفقان وضعف التنسيق.

تُؤدِّي المهلوسات إلى تحريف وتكثيف الأحاسيس السمعية والبصرية،فعلى سبيل المثال، قد يشعر من يتعاطاها كما لو أنَّه يرى الأصوات ويسمع الألوان (تُسمَّى الحالة تشابُك الحواسّ synesthesias)،ويشعر كما لو أنَّه غير حقيقيّ (تبدُّد الشخصية depersonalization) أو أنَّه مفصول عن بيئته (تفارُق dissociation).يتعرض المتعاطي إلى تقلبات في المزاج (النشوة في معظم الأحيان ولكن الاكتئاب أحيانًا)، ويصعب الحكم لديه ضعيفاً.يُشيرُ مستخدمو المهلوسات إلى التوليفة من هذه التأثيرات بالرحلة trip.

يُمكن أن يستند التأثير الفعليّ إلى مزاج المُتعاطي والتوقعات حول رحلة الهلوسَة والقدرة على التعايش مع الهلاوس والبيئة التي يجري فيها أخذ المخدر.تكون الهلاوس البصرية أكثر شُيُوعًا مع استخدام السيلوسيبين والمسكالين بالمُقارنة مع ثُنائِيُّ إيثيلاميد حَمض الليسرجيك،فعلى سبيل المثال، يكون المتعاطون الذين كانوا مكتئبين قبل أخذ المخدر أكثر ميلًا لأن يشعروا بالمزيد من الحزن عندما يُعطي المخدر مفعوله.تنطوي الأخطار الرئيسية لتعاطي هذه المخدرات على ما تُؤدِّي إليه من تأثيرات نفسية وضعف في الحكم، ممَّا يُمكن أن يُسبب قرارات خطيرة أو حوادث.فعلى سبيل المثال، قد يعتقد المتعاطون أنهم يستطيعون الطيران وربما حتى القفز من النافذة إلى الخارج ليبرهنوا على هذا.

كما تُؤثِّر قُدرة المُتعاطي على التعايش مع الانحرافات البصرية والسمعيَّة في التجرية أو "الرحلة" أيضًا، بينما يكون المتعاطون الذين ليست لديهم تجربة أو الخائفون أقلّ قدرةً على التعايش مع الرحلة بالمقارنة مع من لديهم خبرة أكثر ولا يشعرون بالخوف منها.يُمكن أن يُصبح المتعاطون الواقعون تحت تأثير مُهلوِس، وهو ثُنائِيُّ إيثيلاميد حَمض الليسرجيك عادةً، قلقين بشكلٍ شديدٍ ويشعرون بالذعر ممَّا يُؤدِّي إلى رحلة سيئة من الهلوسة،وقد يرغبون في إيقاف الرحلة، وهو أمر لا يُمكن فعله.