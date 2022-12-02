المذيبات الطيَّارة volatile solvents هي سوائلٌ تتبخَّر بسهولة إلى غاز،وعند استنشاق الغاز، يُمكن أن يُسبب حالةً من التسمم وضرراً على المدى الطويل في الأعصابِ والأعضاء.

تُوجَد المذيبات الطيَّارة في العديد من المُنتجات المنزلية الشائعة، مثل المواد اللاصقة والطلاء وسائل التنظيف،ولذلك يُمكن أن يتعرَّض إليها الأطفال والمراهقين بسهولةٍ.في الولايات المتحدة، تصِل نسبة المراهقين الذين استنشقوا مُذيبات إلى نحو 10% (انظر أيضًا استعمال المواد وإساءة استعمالها عند المراهقين).

قد يجري رش المُنتَج في كيس من البلاستيك واستنشاقه (الاستنشاق أو الشم)، أو قد يجري وضع قطعة قماش منقوعة بالمنتَج بالقرب من الأنف أو في الفم (النفخ).

(انظر أيضًا تعاطي العقاقير وسوء استعمالها).

المُنتَجَات الشائعة التي تحتوي على المذيبات الطيَّارة

أعراض استعمال المُذيبات الطيَّارة يُسبب استنشاق الغاز من المذيبات الطيَّارة ظهور أعراضًا فورية وأخرى طويلة الأمد. التأثيرات الفورية يثمل مستعملو المذيبات الطيارة بسرعة.وقد تحدث لهم دوخة ونُعاس وتخليط ذهنيّ،وقد يُصبح الكلام متلعثماً،وقد يجدون صعوبة في الوقوف والمشي، ممَّا يؤدِّي إلى مشية غير مستقرة.كما قد يشعرُ المستخدمون بالإثارة والاندفاع والهيجان، ولاحقاً، قَد يحدث تشوُّه في التصورات والإحساس بالواقع ممَّا يُؤدِّي إلى الأوهام والهلاوِس والتوهُّمَات.قد يشعر المستخدمون بالشمقِ ويدخلون في حالةٍ مناميَّة عالية ويُصبح هذا الشعور في ذروته في فترة قصيرة من النوم،وقد يتعرضون إلى الهذيان والتخليط الذهنيّ مع تقلُّبات في المزاج،وقَد يحدث ضعف في التفكير والتنسيق.يمكن أن يستمر التسمم لفترةٍ تتراوح بين بضعة دقائق إلى أكثر من ساعة. الجرعة الزائدة يجري استقلاب بعض المذيبات الطيارة لتصبِح مواد سميَّة،فعلى سبيل المثال، يَجرِي تحويل كلوريد الميثيلين (ديكلورميثان dichlormethane، وهو مكون في بعض مزيلات الطلاء) إلى أحادي أكسيد الكربون في الجسم، ويمكن أن يؤدي استنشاقه إلى التسمم بأحادي أكسيد الكربون.يؤدي استنشاق الميثانول (كحول الخشب) إلى مُنتَجاتٍ ثانويَّة سُمِّية تسبب احمِضاض الدَّم acidification ومشاكل في العين. يُمكن أن تحدُث الوفاة فجأةً، حتى عندما يجري استنشاق واحدة من هذه المنتجات مباشرةً لأوَّل مرَّة، وذلك لأنَّ التنفُّس يُصبِحُ بطيئاً جدًا وسطحياً أو بسبب عرقلة نظم القلب (اضطراب نظم القلب). التأثيرات طويلة الأجل يُمكن أن يُؤدِّي الاستخدام المزمن للمُذيبات (بما في ذلك التعرُّض إليها في مكان العمل) إلى ضرر شديدٍ في الدماغ والأعصاب المحيطية والقلب والكُلَى والكبد والرئتين؛وبالإضافة إلى ذلك، قد يحدث ضرر في نقِي العِظام ممَّا يُضعِف إنتاج كريات الدم الحمراء ويُسبب فقر الدَّم أو قد يحدث ابيضاض الدَّم.يُمكن أن يحدث تهيُّج في الجلد حول الفم والأنف (إكزيمة النافخين huffer's eczema).يُمكن أن يُؤدِّي الاستخدام في الحمل إلى ولادة الخُدَّج ومُتلازمة المذيبات الجنينية، ممَّا يُسبِّبُ أعراضًا تُشبه أعرَاض مُتلازمة الكحول الجنينية. السَّحب أو الامتِناع مع الاستخدام المزمن، يُصبِح لدى الأشخاص تحمُّل بعض الشيء لتأثيرات المُذيبات،وقد يُصبِحون معتمدين نفسياً على المذيبات مع توقٍ شديد للاستمرار في تعاطي المذيبات،ولكن لا يحدث اعتماد بدنيّ،أي أنَّ التوقف عن التعاطي لا يُسبب أعراض السحب.

تشخيص استعمال المُذيبات الطيَّارة تقييم الطبيب

تاريخ من التعرض إلى المُذيبات يضع الأطباءُ التشخيص استِنادًا إلى المعلومات التي يُقدِّمها الأشخاص وأصدقاؤهم عادةً،ولا تستطيع الفحوصات الروتينية للتحري عن المخدرات الكشف عن المذيبات الطيارة، وذلك بالرغم من أنَّ فحوصات مُخصَّصة قد تتحرى عن هذه المواد عند الحاجة.

علاج استعمال المذيبات الطيارة مُعالَجة أي ضَرَر في الأجهزة

تقديم النصح حول المخدرات تنطوي مُعالَجة الأطفال والمراهقين الذي يستنشقون المذيبات على تقييم أي ضرر في الأجهزة ومُعالَجته. تُعدُّ مُعدلات الشفاء من التعاطي عن طريق الاستنشاق من بين أسوأ المعدلات بالنسبة إلى أيَّة مواد تُؤثِّر في المزاج،وتصعُب مُعالجة المراهقين الذين لديهم اعتماد على المذيبات ويكون الانتكاس شائعاً،ولكن يتوقف مُعظم المراهقين عن استنشاقها في نهاية سنوات المراهقة.قد يكون من المفيد استخدام التعليم والنصح لتحسين الصحة النفسية والمهارات الاجتماعية ولتدبير المشاكل الاجتماعية.