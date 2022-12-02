المواد المخدرة الأخرى التي تشيع معاقرتها

إريثروبويتين هو هرمون تُنتِجه الكلى،وهُوَ يحفز نِقي العَظم على إنتاج كريات الدَّم الحمراء.كما يجري تصنيعه كدواءٍ أيضًا.داربيبويتين هو دواء يُشبه إريثروبويتين.ويجري استخدامهما معًا لزيادة إنتاج كريات الدم الحمراء عند أشخاص أنواع معيَّنة من فقر الدَّم.قد يستعمل الرياضيون إرثروبويتين أو داربيبوتين لأنهم يعتقدون أنه مع المزيد من خلايا الدَّم الحمراء، يُمكن أن تحصل العضلات على المزيد من الأكسجين، ممَّا يُمكنهم من الأداء بشكلٍ أفضل.

قَد يُؤدِّي استخدام الإريثروبويتين أو الداربيبويتين من دُون سبب طبِّي إلى تغيير تنظيم الجسم لإنتاج كريات الدم الحمراء، وبذلك ينخفض عدد هذه الكريات فجأةً عندما يجري التوقف عن استخدام هذين الدواءين.