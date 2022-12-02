المواد المخدرة الأخرى التي تشيع معاقرتها

بشكل تقليدي، ينطوي استعمال العقاقير الترويحية على العقاقير المُؤثِّرة في العقل، ولكنها قد تنطوي أيضًا على عقاقير أو أدوية تؤخذ لأغراض أخرى، مثل إنقاص الوزن أو تعزيز الأداء الرياضيّ غالبًا.يُمكن أن يُشكِّل أخذ هذه الأدوية من دون حاجةٍ طبية إليها خطراً على نوعية الحياة أو الصحة أو سلامة المُستخدِم،يجري اعتبار تعاطي مادة مخدرة على أنَّه اضطراب تعاطي المواد.ربَّما تكُون الستيرويدات الابتنائيَّة هي أكثر الأدوية الترفيهية شيوعًا من ناحية الاستخدام،وتنطوي الأدوية الأخرى على:
شراب عرق الذهب Ipecac syrup
المُليِّنات Laxatives
مدرات البول
تُسرع مدرات البول من طرح الملح والماء عن طريق الكلى، وتُستعمل لمُعالَجة مجموعة متنوعة من الاضطرابات، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدَّم وفشل القلب.ولكن يأخذ بعض الأشخاص، مثل الرياضيين والأشخاص الذين يُعانون من اضطرابات الأكل مثل القهم العصابيّ anorexia nervosa، مدرَّات البول لمساعدتهم على إنقاص الوزن بسرعة.قد يُؤدِّي الاستخدام غير المناسب لمُدرات البول إلى التجفاف والشذوذات الشديدة في الكهارل مثل نقص البوتاسيوم.ويمكن أن يؤدي مثل هذا النقص إلى المرضِ الشديد أو الوفاة.
إريثروبويتين erythropoietin وداربيبويتين darbepoetin
إريثروبويتين هو هرمون تُنتِجه الكلى،وهُوَ يحفز نِقي العَظم على إنتاج كريات الدَّم الحمراء.كما يجري تصنيعه كدواءٍ أيضًا.داربيبويتين هو دواء يُشبه إريثروبويتين.ويجري استخدامهما معًا لزيادة إنتاج كريات الدم الحمراء عند أشخاص أنواع معيَّنة من فقر الدَّم.قد يستعمل الرياضيون إرثروبويتين أو داربيبوتين لأنهم يعتقدون أنه مع المزيد من خلايا الدَّم الحمراء، يُمكن أن تحصل العضلات على المزيد من الأكسجين، ممَّا يُمكنهم من الأداء بشكلٍ أفضل.
قَد يُؤدِّي استخدام الإريثروبويتين أو الداربيبويتين من دُون سبب طبِّي إلى تغيير تنظيم الجسم لإنتاج كريات الدم الحمراء، وبذلك ينخفض عدد هذه الكريات فجأةً عندما يجري التوقف عن استخدام هذين الدواءين.
هرمُون النمو
يجري إنتاج هرمون النمو في الغُدَّة النُّخامِيَّة لمساعدة الجسم على ضبط استخدام البروتينات والكربوهيدرات والدهون لتحفيز النمو.كما يجري أيضًا تصنيع هرمون النمو كدواء ويُعطى أحيانًا للأطفال قصيري القامة عندما لا تتمكن أجسادهم من صنع ما يكفي من هذا الهرمون.يُعاقر بعض الرياضيين هرمون النموّ لأنَّهم يعتقدون أنَّه يزيد من نمو وقوَّة العضلات بينما يعمل على إنقاص دهون الجسم.
يُمكن أن يُؤدِّي استخدام هرمون النمو من دُون حاجةٍ طبيةٍ ولفترةٍ طويلةٍ إلى زيادة مستويات الدهون في الدم والسكَّري وزيادة في حجم القلب، ممَّا قد يُسبب فشل القلب.
لا تتوافر فحوصات مخبرية روتينية للتعرُّف إلى هرمون النموّ الذي لا يُنتجه جسم الشخص ذاته.
شراب عرق الذهب
يُستعمل شراب عرق الذهب لتحفيز التقيُّؤ.ويُستَخدم أحيانًا لمُعالَجة الأطفال الذين ابتلعوا موادّ كيميائية أو سُموم،ولكن كثيرًا ما يستعمل الأشخاص المصابون باضطرابات الأكل، مثل القهم العصابيّ، شراب عرق الذهب للمساعدة على إنقاص الوزن.قد يُؤدِّي الاستخدام غير المناسب لشراب عرق الذهب إلى الإسهَال، وعوز الكهارل الشديد، والضعف، واضطراب نظم القلب، وفشل القلب.
المُليِّنَات Laxatives
تُسرع المُليِّنات مُرورَ المواد عبر السبيل الهضمي وتُستعمل لمُعالجة الإمسَاك.ولكن يقوم الأشخاص الذين يعتقدون بشكلٍ خاطئٍ أنَّه ينبغي عليهم التبرُّز بشكلٍ متكررٍ كجزء من كونهم بصحةٍ جيدة، بتعاطي المليِّنات غالبًا.بالإضافة إلى ذلك، يأخذ أشخاص اضطرابات الأكل، مثل القهم العصابيّ، المُليِّنات أحيانًا لأنَّهم يعتقدون أن فعل هذا يُمكن أن يُساعدهم على إنقاص الوزن.
قد يُسبب استخدام المليِّنات بشكلٍ متكرر ومن دون حاجةٍ طبيةٍ التجفاف والنقص الشديد في الكهارل.كما يُمكن أن يُؤثِّر الاستخدام المنتظم للمُليِّنات في امتصاص أدويةٍ أخرى أيضًا، ويوقِف فعَّاليتها.يُمكن أن يُؤدِّي الاستخدام غير المناسب للمليِّنات لفترات طويلة إلى ضَرَر في طبقات عضلات المعى الغليظ،وقد ينجم عن هذا إمساك شديد واضطرابات معوية أخرى (مثل داء الرتوج diverticulosis).
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
المعهد الوطني الخاص بإساءة استعمال العقاقير (NIDA): وكالة اتحادية تدعم الأبحاث العلمية حول تعاطي المخدرات وعواقبها، وتوفر المعلومات حول العقاقير شائعة الاستخدام، وأولويات الأبحاث وتقدمها، والموارد السريرية، وفرص المنح والتمويل.
إدارة خدمات الصحة النفسية وإساءة استعمال العقاقير (SAMHSA): وكالة تابعة لوزارة الصحة الأمريكية، تقود جهود الصحة العامة لتحسين الصحة السُّلُوكية، وتوفر الموارد، بما في ذلك مواقع العلاج، وخط المساعدة المجاني، وأدوات تدريب الممارسين، والإحصائيات، والمنشورات حول مجموعة متنوعة من المواضيع المرتبطة بالمواد.