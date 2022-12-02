الكيتامين والفينسيكليدين هُما مخدران يُشبهان الأدوية المستخدمة للتخدير من الناحية الكيميائيَّة، ولكنهما قد يُستخدما أحيانًا كعقاقير ترويحية.

يتوفَّر الكيتامين على شكل مسحوق وسائل،ويُمكن شمّ المسحوق أو أخذه عن طريق الفم،بينما يُمكن حقن السائل عن طريق الوريد في العضل intramuscularly أو تحت الجلد subcutaneously.

يجري في مُعظم الأحيان تدخين الفينسيكليدين (الغبار الملائكي angel dust أو PCP) من بعد رشّه على مادة نباتية مثل البقدونس أو أوراق النعناع أو التبغ للتدخين أو الماريجوانا (من الأسماء الشعبية الشائعة لها "wet" و"fry").كما يُمكن أيضًا أن يجري شمّه أو أخذه عن طريق الفم.

(انظر أيضًا تعاطي العقاقير وسوء استعمالها).

أعراض استعمال الكيتامين أو الفينول خماسي الكلور يُسبب الكيتامين والفينسيكليدين الدوامَ giddiness (الدوخة) والنشوة ويتبعهما غالبًا نوبات من القلق.عند أخذ جرعة زائدة، يُصبِح للمتعاطين تصور محرَّف للجسم والبيئة والزمن،ويشعرون بالتشتُّت أو كأنهم ليسوا حقيقيين (تبدُّد الشخصية depersonalization)، ويشعرون بالانفصال عن بيئتهم (التفارُق dissociation). عند أخذ جرعات عالية، قد تحدث هلاوِس وأوهام زوريَّة، ويشتدُّ الإحساس بالانفصال عن العالم.يُشيرُ مُتعاطو الكيتامين إلى تلك التجارب بحُفرة الكيتامين غالبًا،وقد يُصبح لديهم ميل نحو القِتال،وقد يفقدون التنسيق ويحدث ارتعاش ونفضان في العضلات. قد تُؤدِّي الجرعة الزائدة جدًا إلى: ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم يُهدد الحياة (فرط الحرارة)

تسرع نبضات القلب

سلوك لفرط الرغبة الجنسية Hypersexual

ارتفاع شديد في ضغط الدَّم

اختلاجات

غيبوبة

الموت في حالات نادرة

تشخيص استعمال الكيتامين أو الفينول خماسي الكلور تقييم الطبيب يضعُ الاطباءُ تشخيص استعمال الكيتامين استنادًا إلى تاريخ الشخص لتعاطي المخدر وإلى الأَعرَاض.لا يُمكن التحري عن الكيتامين عن طريق اختبار العقاقير الروتيني البولي.يُمكن استخدام اختبارات خاصَّة (تُسمَّى الفصل اللوني الغازي واختبار تنظير طيف الكتلة) لتأكيد تعاطي الكيتامين.

علاج استعمال الكيتامين أو الفينول خماسي الكلور بيئة هادئة وغير مهددة

الملاحظة والمراقبة إلى أن يستيقظ الشخص

أحيَانًا المهدئات يُساعد طمأنة المتعاطين وتوفير بيئة هادئة وغير مهددة على الشفاء من تأثيرات استعمال الكيتامينويعودون عادةً إلى حالةٍ من الوعي الطبيعيّ خلال مدة تتراوح بين 45 دقيقة إلى ساعاتٍ عديدة.يُمكن استخدَام البنزوديازيبينات (المهدئات) لضبط الهياج والاختِلاجَات.