الكوكايين هو دواء محفز للإدمان يُصنّع من أوراق نبات الكوكا.

الكوكايين هُو مُنبِّه قويّ يزيد من اليقظة ويُسبب النشوةَ ويجعل الأشخاص يشعرون بالقوَّة،

ويُمكن أن تُؤدِّي الجرعات العالية منه إلى اضطرابات خطيرة تهدد الحياة، مثل النوبة القلبية أو السكتة.

يمكن تأكيد التَّشخيص عن طريق اختبارات البول.

يُمكن أن تُخفف مهدئاتٌ مثل لورازيبام عن طريق الوريد، الكثيرَ من الأَعرَاض.

ينبغي مراقبة الأشخاص الذين يتوقفون عن استخدام الكوكايين وذلك لأنَّهم قد يكونون مكتئبين ويحتاجون إلى الكثير من المُساعدة للبقاء في حالة من عدم تعاطي هذا المُخدِّر.

(انظر أيضًا تعاطي العقاقير وسوء استعمالها).

يُؤدِّي الكوكايين إلى تأثيراتٍ تُشبه تأثيرات الأمفيتامينات.يُمكن شمّ الكوكايين أو حقنه في الوريد مباشرةً أو تسخينه واستنشاقه.عندما يجري غلي الكوكايين مع بيكربونات الصوديوم، يتحوَّل إلى شكل صرف يُسمَّى كوكايين الكراك،ويُؤدِّي تسخين كوكايين الكراك إلى إطلاق بخار الكوكايين الذي يُمكن استنشاقه.يُشار إلى استنشاق البخار على أنَّه تدخين، ولكن لا يجري حرق الكراك فعلياً،ويُعطي كراك الكوكايين مفعوله تقريبًا بنفس سرعة حقن الكوكايين في الوريد.

يُعدُّ الأشخاص الذين يتعاطون الكوكايين بكثافة وبشكلٍ منتظم والأشخاص الذين يحقنون هذا المخدر في الوريد أو يُدخِّنونه أكثر ميلًا لأن يُصبِحوا مدمنين،بينما يكون الأشخاص الذين يتعاطونه بشكلٍ قليل وعرضي والأشخاص الذين يأخذونه عن طريق الأنف أو الفم، أقل ميلًا لأن يُصبِحوا مدمنين.

علامات التسمم بالكوكايين يُؤدي تعاطي الكوكايين إلى أعراض فوريَّة وأخرى طويلة الأمد. تأثيرات فورية يُعطي الكوكايين إحساساً باليقظة الشديدة والنشوة والقوَّة الكبيرة عندما يجري حقنه عبر الوريد أو يجري استنشاقه،وتكون هذه المشاعر أقل شدَّةً عندما يجري شمّ الكوكايين.نظرًا إلى أنَّ تأثيرات الكوكايين قد تستمر لفترة قصيرة فقط، قد يقوم مُتعاطوه بحقنه أو تدخينه أو شمّه كل فترة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقةً،ويُؤدَِّي تعاطيه بكثافة أي خلال أيام عديدة غالبًا، إلى الإجهاد والحاجة إلى النَّوم. الجرعة الزائدة يُمكن أن تُؤدِّي الجرعات العالية إلى إضعاف الحُكم ونوبات من الرعاش والعصبية الشديدة والاختِلاجَات والهلاوِس والأرق وتوهًُّمات زَوريَّة والهذيان والسلوك العنيف.يتعرق مُتعاطو الكوكايين بغزارة وتتوسَّع حدقات العين لديهم.يُمكن أن تُؤدِّي الجرعات العالية جدًا إلى ارتفاعٍ في درجة حرارة الجسم يُهدِّد الحياة (فرط الحرارة). ويُمكن أن تكون الجرعات الزائدة من الكوكايين قاتلةً.يزيد الكوكايين من ضغط الدَّم وسرعة القلب وقد يحدث اضطراب في النظم القلبي.وهوَ يُؤدِّي إلى تضيُّق الأوعية الدموية،وإذا أدَّى إلى تضيُّق الأوعية الدموية في القلب، يُمكن أن يُعاني من يتعاطونه من ألمٍ في الصدر أو نوبات القلب (حتى بالنسبة إلى الرياضيين الشباب السليمين)، أو الموت المفاجئ.كما يُمكن أن يُؤدِّي الكوكايين إلى الفشل الكلويّ أيضًا والسكتة ومشاكل الرئة مثل صعوبة التنفُّس والسعال المدمَّى (رئة الكراك). التأثيرات طويلة الأجل يُمكن أن يُؤدِّي تعاطي الكوكايين لفترةٍ طويلةٍ إلى التحمُّل، وهو يعني أن المُتعاطين بحاجة إلى المزيد من العقار للحصول على نفس التأثيرات.قد يُؤدِّي تعاطي الكوكايين لفترةٍ طويلةٍ إلى ضرر في النسيجِ الذي يفصل بين نصفي الأنف (الحاجز)، مما يُسبب قرحات قد تحتاج إلى الجراحة.قد يُؤدِّي التعاطي الشديد إلى إضعاف الوظيفة الذهنية، بما في ذلك الانتباه والذاكرة.كما يُمكن أن يُسبب التعاطي المزمن ضرراً في القلب أيضًا، ويُؤدِّي إلى تندُّب وثخانة في عضلة القلب وإلى فشل القلب في نهاية المَطاف.قد يحتوي الكوكايين على العديد من الحشوات والشوائب والتي يُمكن أن تُسبب عند حقنها مُضاعفات مثل حالات العَدوى. إذا تعاطَت النساء الكوكايين في أثناء الحمل، يكون الجنين أكثر ميلًا لأن يتعرَّض إلى مشاكل تؤدي إلى الإسقَاط. أعرَاض السَّحب أو الامتنِاع تنطوي استجابات السَّحب (مُتلازمة إفرَاغ الكوكايين cocaine washout syndrome) على التعب الشديد والنعاس والاكتئاب، أي على العكس من تأثيرات المُخدِّر.تزداد الشهية ويُعاني المُتعاطون من صعوبة في التركيز.قد تحدث ميول نحو الانتحار عندما يجري التوقُّف عن أخذ المخدر. هل تعلم...

تشخيص التسمم بالكوكايين تقييم الطبيب

اختبارات البول يضعُ الأطباءُ التشخيصَ عادةً استِنادًا إلى الأعراض عند الأشخاص الذين يُعرف عنهم تعاطي الكوكايين.ويُمكن أن تُؤكِّد اختبارات البول على دليلٍ على تعاطي الكوكايين.

علاج التسمم بالكوكايين الملاحظة والمراقبة إلى أن يستيقظ الشخص

في بعض الأحيان، المهدئات لمُعالجة الهياج، أو ارتفاع ضغط الدَّم، أو الاختِلاجَات

العلاج النفسي (للإدمان) المُعالَجة الطارئة الكوكايين هُوَ مخدر ذو مفعول قصير الأجل، ولذلك تُعدُّ مُعالجة الاستجابات المزعجة غير ضرورية عادةً.بالنسبة إلى الأشخاص الذين يُعانون من الهياج الشديد أو الهذيان أو الاختلاجات أو ارتفاع ضغط الدَّم، يُعطيهم الأطباءُ البنزوديازيبينات (مهدِّئات)، مثل لورازيبام عن طريق الوريد،وإذا لم تنجح المهدئات في ضبط ضغط الدَّم، قد يُعطيهم الأطباءُ النترات أو غيرها من الأدوية الخافضة للضغط عن طريق الوريد.يتجنَّب الأطباء استخدام أدوية خافضة للضغط تسمى حاصرات بيتا وذلك لأنها يمكن أن تفاقم من تأثير الكوكايين في ضغط الدم.كما ينبغي مُعالَجة فرط الحرارة أيضًا باستخدام طرائق التبريد، مثل الترطيب ونفخ الهواء على الجلد أو استخدَام بطانيات خاصَّة للتبريد. إزالة السموم وإعادة التأهيل قَد يحتاج التوقف عن تعاطي الكوكايين لفترةٍ طويلةٍ إلى إشرافٍ عن كثب وذلك لأنَّه يُمكن أن يحدث اكتئاب وميول انتحارية عند مُتعاطيه،وقد يكون من الضروري إدخالهم إلى المستشفى أو إلى مركز لمُعالجة الإدمان.يُعدُّ العلاج النفسيّ أكثر الطرائق فعالية لمُعالَجة اضطراب استعمال الكوكايين.ويتوفَّر العديد من مجموعات المساعدة الذاتية والخطوط الساخنة للكوكايين، وهي تعمل على مساعدة المدمنين على عدم تعاطيه. يجري في بعض الأحيان مُعالَجة اضطرابات الصحة النفسية الشائعة عندَ الأشخاص المصابين باضطراب استعمال الكوكايين، مثل الاكتئاب، وذلك عن طريق الأدوية المناسبة لتلك الاضطرابات.