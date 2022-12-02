إساءة استعمال الأدوية المضادة للقلق والمهدئات

تُعد مضادَّات القلق والأدوية المهدِّئة من الأدوية التي لا يمكن صرفها إلا بموجب وصفة طبية والمستخدمة لتخفيف القلق و/أو المساعدة على النوم، ولكن يمكن أن يؤدي استعمالها إلى الاعتماد واضطراب تعاطي المَوادّ.
يُمكن أن يُؤدِّي استخدام الأدوية الموصوفة للتخفيف من القلق أو المُساعدة على النوم إلى الاعتِماد،
ويُمكن أن تُسبب جرعة زائدة النعاسَ والتَّخليط الذهنِي وتباطُؤ التنفُّس.
يؤدي التوقف عن استعمال مضاد القلق أو الدواء المهدئ بعد استخدامه لفترة طويلة إلى القلق، والتهيج، ومشاكل النوم.
إذا أصبح لدى الأشخاص اعتِماد على أحد مضادات القلق أو الأدوية المهدئة، فيجري فطامهم عنه تدريجيًا عن طريق التقليل من الجرعة.
يُمكن للأدوية الموصوفة لمُعالَجة القلق (الأدوية المضادة للقلق) أو الأدوية المحفزة على النوم (المهدئات، أو مُساعدات النوم) أن تسبب الاعتمادَ.وتنطوي هذه الأدوية على البنزوديازيبينات (مثل الديازيبام و لورازيبام)، والباربيتورات، والزولبيديم، وإزوبيكلون وغيرها.يعمل كل دواء يعمل بطريقة مختلفة، ولكل واحد إمكانيات مختلفة للاعتِماد و التحمُّل.يجري اعتبار المرضى الذين تظهر لديهم أعراض عند التوقُّف عن أخذ مادَّة على أن لديهم اعتماد عليها،ويجري اعتبار المرضى الذين يستمرون في استخدام مادَّة حتى إن كانت لديهم مشاكل تنجُم عن استخدامها على أنَّ لديهم اضطراب تعاطي المواد.
يبدأ معظم الأشخاص الذين لديهم اعتِماد على الأدوية المضادة للقلق والمهدئات باستخدامها لأسبابٍ طبيةٍ.ويُمكن أن يحدُث الاعتماد خلال فترةٍ قصيرةٍ لا تتعدَّى أسبوعين من الاستخدام المستمرّ.
(انظر أيضًا تعاطي العقاقير وسوء استعمالها).
أعراض وعلامات التسمم بالمهدئات
تسبب الأدوية المضادة للقلق والمهدئات أعراضًا مباشرة وطويلة الأمد.
التأثيرات الفوريَّة
تزيدُ الأدوية المضادة للقلق والمهدئات من اليقظة ويُمكن أن تُؤدِّي إلى
الكلام المُتداخل أو المتلعثم Slurred speech
ضعف التنسيق
التخليط الذهنيّ
تزداد هذه التاثيرات بشكلٍ كبيرٍ عند شُرب الكُحول.
بالنسبة إلى كبار السن، قد تكون الأَعرَاض أكثر شدة ويمكن أن تنطوي على الدوخة والتَّوهان والهذيان وضعف التوازن،وقد تحدث حالات سُقوط تنجُم عنها كُسور في العظام خُصوصًا في الورك.
الجرعة الزائدة
تُسبب الجرعات الزائدة أعرَاضاً أكثر شدَّةً وتنطوي على:
الذُّهُول (يُمكن إثارة الأشخاص فقط بشكلٍ مؤقت وبصعوبة)
التنفُّس البطيء والسطحيّ جداً
الوفاة في نهاية المَطاف (مع استخدام الباربتيورات بشكلٍ أساسيّ)
التاثيرات طويلة الأمَد
يُعاني بعض الأشخاص من ضعف الذاكرة والحكم الخاطئ وقِصر مدى الانتباه attention span وتبدلات مخيفة في الانفعالات،وقد يتحدثون ببطء ويصعب عليهم التفكير وفهم الآخرين،وقد تكون لديهم حركات لاإرادية للعين (الرأرأة nystagmus).
أعراض السَّحب
يختلف مَدى أعراض السَّحب من دواء إلى آخر ويستنِدُ إلى الجرعة.قد تبدأ الأَعرَاض في غضون 12 إلى 24 ساعةً.
بالنسبة إلى المرضى الذين استخدموا مهدئاتٍ مثل البِنـزوديازبِّينات لأكثر من بضعة أيام، يشعرون غالبًا بعدم القدرة على النوم من دُونها،وعندما يتوقفون عن استخدامها، قد تظهر لديهم أعراض خفيفة للسحب مثل
القلق والعصبية عندما يحين موعد النَّوم
النوم الرديء
الأحلام المزعجة
التهيج عند الاستيقاظ
قَد تنطوي الأعراض الأكثر خطورة لسحب البِنـزوديازبِّين على تسرُّع ضربات القلب والتنفُّس السريع والتَّخليط الذهنِي، وأحيَانًا الاختِلاجَات.
يُمكن أن تحدث استجابات خطيرة للسَّحب مع الباربيتورات.إذا جرى أخذ جرعات مرتفعة، يمكن أن يؤدي السَّحب المفاجئ إلى استجابة شديدة وربما مهددة للحياة، وهي تُشبه إلى حد كبيرٍ سحب الكحول.تنطوي التأثيرات الأخرى على التجفاف والهذيان والأرق والتَّخليط الذهنِي والهلاوس البصرية والسمعية المخيفة (رؤية وسماع أشياءغير موجودة).يجري إدخال المرضى إلى المستشفى عادةً في أثناء عملية السَّحب وذلك نظرًا إلى احتمال حُدوث استجابة شديدة.
تشخيص التسمم بالمهدئات
تقييم الطبيب
عادةً ما يضع الأطباء التشخيصَ استِنادًا إلى الأدوية التي يقول الأشخاص أو أصدقاؤهم أنَّه جرى أخذها.وإذا كان من غير الواضح لماذا يبدو على سلوك الشخص النعاس أو التخليط الذهنيّ، قد يجري الأطباء فحوصات لاستبعاد الأَسبَاب المحتملة الأخرى للأعراض، مثل انخفاض مستوى السكر في الدَّم أو إصابة في الرأس.على الرغم من أنه يُمكن التحرِّي عن البنزوديازيبينات والباربيتورات من خلال أنواع معينة من اختبارات التحري عن الأدوية، لا يعني اكتشافها أنها السبب في الأعراض عند الشخص.لا تستطيع معظم المختبرات في المستشفيات قياس مستوى معظم المهدئات في الدَّم.
علاج التسمم بالمهدئات
الملاحظة والمراقبة إلى أن يستيقظ الشخص
المُساعدة على التنفُّس للجرعات الزائدة الشديدة
أحيَانًا ترياق البنزوديازيبين
إزالة السموم وإعادة التأهيل
المُعالَجة الطارئة
يحتاج المرضى الذين أخذوا جرعة زائدة إلى تقييم طبي فوري،فالجرعة الزائدة من الباربيتورات تكون خطيرةً بقدر الجرعة الزائدة من البنزوديازيبينات.إذا كان الأشخاص الذين يأخذون جرعة زائدة خطيرة من الأدوية المُضادة للقلق أو المهدئات يُعانون من مشاكل ملحوظة في الجهاز التنفُّسي أو القلب أو ضغط الدم، ينبغي إدخالهم إلى المستشفى في منطقة يُمكن مراقبتهم فيها (مثل وحدة العناية المركزة).
قَد تنطوي الرعاية الداعمة على السوائل التي تُعطى عن طريق الوريد، والأدوية إذا كان ضغط الدم منخفضاً والمنفسة إذا كان تنفُّس الشخص ضعيفاً.
هُناك ترياق للبنزوديازيبينات وهو الفلومازينيل flumazenil الذي يُمكنه الشفاء من جرعة زائدة خطيرة،ولكن يُمكن أن يُحرِّض الفلومازينيل سحبَ البنزوديازيبين ويُسبب الاختِلاجَات عند الأشخاص الذين أخذوا البنزوديازيبينات لفترة طويلة،ولذلك لا يستخدمُ الأطباءُ الفلومازينيل مع الجرعات الزائدة بشكلٍ روتينيّ.
عند حدوث جرعة زائدة من الباربيتورات، يمكن أن يُعطي الأطباءُ بيكربونات الصوديوم عن طريق الوريد لمساعدة الشخص على إفراز الباربيتورات في البول.
إزالة السُّموم وإعادة التأهيل
يحتاج المرضى الذين لديهم أعراض سحب خفيفة إلى دعم اجتماعيّ ونفسيّ لمُساعدتهم على التغلب على التوق الشديد للبدء في تعاطي المخدر من جديد بهدف إيقاف مشاعر القلق.
يحتاج المرضى الذين تكون أعراض السَّحب لديهم شديدةً إلى المُعالَجة في المستشفى عادةً، وأحيانًا في وحدة العناية المركزة، وينبغي مراقبتهم عن كثب،ويُعطيهم الأطباء جرعات منخفضة من المخدر عن طريق الوريد،ثُمَّ يجري تخفيض الجرعة تدريجيًا خلال أيَّام او أسابيع ومن ثمَّ يجري إيقافها.يَجرِي أحيَانًا استبدال دواء آخر مماثل يكون أسهل للسَّحب التدريجيّ.حتى مع أفضل مُعالجة، قد لا يشعر الأشخاص بأنَّ حالاتهم طبيعية لشهرٍ أو أكثر.
للمزيد مِن المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
المعهد الوطني الخاص بإساءة استعمال العقاقير (NIDA): وكالة اتحادية تدعم الأبحاث العلمية حول تعاطي المخدرات وعواقبها، وتوفر المعلومات حول العقاقير شائعة الاستخدام، وأولويات الأبحاث وتقدمها، والموارد السريرية، وفرص المنح والتمويل.
إدارة خدمات الصحة النفسية واستعمال المواد (SAMHSA): وكالة تابعة لوزارة الصحة الأمريكية، تقود جهود الصحة العامة لتحسين الصحة السُّلُوكية، وتوفر الموارد، بما في ذلك مواقع العلاج، وخط المساعدة المجاني، وأدوات تدريب الممارسين، والإحصائيات، والمنشورات حول مجموعة متنوعة من المواضيع المرتبطة بالمواد.