إساءة استعمال الأدوية المضادة للقلق والمهدئات

يختلف مَدى أعراض السَّحب من دواء إلى آخر ويستنِدُ إلى الجرعة.قد تبدأ الأَعرَاض في غضون 12 إلى 24 ساعةً.

بالنسبة إلى المرضى الذين استخدموا مهدئاتٍ مثل البِنـزوديازبِّينات لأكثر من بضعة أيام، يشعرون غالبًا بعدم القدرة على النوم من دُونها،وعندما يتوقفون عن استخدامها، قد تظهر لديهم أعراض خفيفة للسحب مثل

القلق والعصبية عندما يحين موعد النَّوم

النوم الرديء

الأحلام المزعجة

التهيج عند الاستيقاظ

قَد تنطوي الأعراض الأكثر خطورة لسحب البِنـزوديازبِّين على تسرُّع ضربات القلب والتنفُّس السريع والتَّخليط الذهنِي، وأحيَانًا الاختِلاجَات.

يُمكن أن تحدث استجابات خطيرة للسَّحب مع الباربيتورات.إذا جرى أخذ جرعات مرتفعة، يمكن أن يؤدي السَّحب المفاجئ إلى استجابة شديدة وربما مهددة للحياة، وهي تُشبه إلى حد كبيرٍ سحب الكحول.تنطوي التأثيرات الأخرى على التجفاف والهذيان والأرق والتَّخليط الذهنِي والهلاوس البصرية والسمعية المخيفة (رؤية وسماع أشياءغير موجودة).يجري إدخال المرضى إلى المستشفى عادةً في أثناء عملية السَّحب وذلك نظرًا إلى احتمال حُدوث استجابة شديدة.