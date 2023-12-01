الارتجاع البيولوجي Biofeedback

الارتجاعُ البيولوجي، وهو نوع من طب العقل والجسد، هو وسيلة لجلب عمليَّات بيولوجية لاواعية إلى ما تحت السيطرة الواعيَة.ويقوم الارتجاعُ البيولوجي على استخدام الأجهزة الإلكترونية لقياس والإبلاغ عن المعلومات الذهنية الواعية، مثل معدَّل ضربات القلب وضغط الدَّم والتوتّر العضلي، والنشاط الكهربائي لسطح الدماغ.وبمساعدة المعالج أو مع التدريب، يمكن أن يفهمَ الأشخاص لماذا تتغيَّر هذه الوظائف، كما يمكن أن يتعلَّموا كيفيةَ تنظيمها.هناك العديد من الأنواع المختلفة للارتجاع البيولوجي، بما في ذلك الارتجاع الحيوي المتفاوت لمعدل ضربات القلب (heart rate variability biofeeedback)، والتغذية العصبية الراجعة (neurofeedback)، والتي تراقب نشاط الدماغ بشكل خاص.(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن الطبّ التكاملي والتَّكميلي والبَديل).

الاستخدامات الطبية للارتجاع البيولوجي عادةً ما يستخدم الارتجاع البيولوجي في علاج الألم (بما في ذلك الصداع)، والإجهاد (الشدة)، والقلق، والأرق، بالإضافة إلى اضطرابات قاع الحوض (مثل تلك التي تُسهم في سلس البول).كما جرى استخدام الارتجاع الحيوي المتفاوت لمعدل ضربات القلب أيضًا لتحسين الأداء الرياضي ولمجموعة متنوعة من اضطرابات الصحة النفسية أو الاضطرابات العصبية (مثل اضطراب فرط النشاط وقلة الانتباه [ADHD] وإصابة الدماغ الرضية).يبدو أن التغذية العصبية العصبية فعالة في الأداء المعرفي وعلاج اضطراب فرط النشاط وقلة الانتباه.