نَقصُ الوَزن اللاإراديّ

في معظم الأحيان، يحدث نَقص الوَزن لأنَّ مَدخول السعرات الحرارية عند الأشخاص يكون أقلّ من احتياجات الجسم.وقد يكون مدخولهم من السعرات الحرارية أقلّ لأنَّ شهيتهم إلى الطعام انخفضت، أو نتيجة إصابتهم باضطرابٍ يحُول دُون امتصاص العناصر الغذائيَّة من السبيل الهضميّ (يُسمَّى سوء الامتصاص).وفي حالاتٍ أقل شيوعًا، يُعاني الأشخاص من اضطرابٍ يجعلهم يستخدمون المزيدَ من السُّعرات الحراريَّة (مثل فرط نشاط الغُدَّة الدرقية).ويحدث نقص الوزن بسبب الآليتين معًا في بعض الأحيان.فمثلًا، يميلُ السرطان إلى خفض الشهية ولكنه يزيد أيضًا من استهلاك السُّعرات الحراريَّة، ممَّا يُؤدِّي إلى حدوث نقصٍ سريعٍ في الوزن.

يمكن لأيِّ مرضٍ طويل الأمد تقريبًا ذي شدَّةٍ كافية أن يتسبَّبَ في حدوث نقصٍ في الوزن (مثل فشل القلب الشديد أو النُّفاخ الرئويّ).ولكن يجري تشخيص هذه الاضطرابات في الوقت الذي يحدث فيه نقص الوزن عادةً.تركِّز هذه المناقشة عَلى نَقص الوَزن كأوَّل علامة للمرض.يُمكن تقسيم الأَسبَاب إلى أسبابٍ عند الأشخاص الذين لديهم شهية زائدة، وأسباب عند الأشخاص الذين لديهم نقص في الشهية.

بالنسبة إلى زيادة الشهية، تنطوي الأَسبَاب غير المعروفة والأكثر شُيُوعًا لنقص الوزن اللاإرادي على:

بالنسبة إلى نقص الشهية، تنطوي الأَسبَاب غير المعروفة والأكثر شُيُوعًا لنقص الوزن اللاإراديّ على: