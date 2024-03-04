تحضير الأطراف الاصطناعيَّة

تحدث مناقشةٌ قبل الجراحة بين الجرَّاح واختصاصي الأطراف الاصطناعية (وهو خبير يٌصمِّم الأطراف الاصطناعية ويلائمها ويشكِّلها ويُعدِّلها) واختصاصي العلاج الفيزيائي حول الخطط والأهداف والنتائج الواقعيَّة مع الشخص الذي يحتاج إلى البتر.وهم يعملون معًا لإتمام:

التَّقييم الوظيفي لتحديد القٌدرات والأهداف الحاليَّة للشخص

خطة ما قبل الجراحة، بما في ذلك البَدء بتطبيق برنامج للتَّمارين الرِّياضيَّة قبل الجراحة

خطة ما بعد الجراحة

يكون الشفاء وإعادة التأهيل بعدَ البتر أكثر نجاحًا عند الأشخاص الذين يتمتعون بصحَّةٍ جيدة قدر الإمكان قبل الجراحة.وينبغي على الأشخاص قبلَ البتر مثلًا اتباع نظام غذائي صِحِّي وضبط حالاتهم الطبية (مثل: داء السُّكَّري وأمراض القلب أو الرئة) قدر الإمكان والتوقُّف عن التدخين.

بغض النَّظر عن العمر والحالة الجسدية الحالية، يجب على الأشخاص الذين تعرضوا للبتر البدء ببرنامج تمارين عامة وخاصَّة قبل الجراحة والاستمرار في ممارسة الرياضة بعد الجراحة.يقوم المعالج الفيزيائي بتدريب الشَّخص على ممارسة التمارين التي تحافظ على قوة العضلات ومرونتها ونطاق الحركة أو زيادتها.يمكن للأشخاص الأقوى والأكثر مرونة أن يتحرَّكوا بشكلٍ فعليٍّ عند استعمالهم الأطراف البديلة أو بدونها.كما قد يكون برنامج العلاج المهني مفيدًا عند توقُّع الصعوبات في أداء النشاطات اليوميَّة.