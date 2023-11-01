عواملُ التباين الظليلة للأشعّة

عوامل التباين الشعاعي هي مواد تُستخدم للتمييز بين البُنى الداخلية في التصوير الطبي، مثل أنواع مختلفة من الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).
خلال اختبارات التصوير، يمكن استخدامُ عوامل التباين للتمييز بين أحد النُّسُج أو البنى ومحيطه، أو لتوفير مزيد من التفاصيل.
وتشتمل عواملُ التباين على
عوامل التباين الظليلة للأشعَّة (تسمى الأصباغ أحيَانًا كتسمية غير دقيقة): المواد التي يمكن رؤيتها بالأشعَّة السِّينية
عوامل التباين المغناطيسيَّة: مواد تُستخدَم في التصوير بالرنين المغناطيسي(MRI)
عواملُ التباين الظليلة للأشعَّة
يمتص عاملُ التباين الظَليل للأشعَّة الأشعَّةَ السِّينية، وبذلك يظهر بلون أبيض على صور الأشعَّة السِّينية.وهو يُستخدم لإظهار ما يلي عادة:
الأوعية الدَّمويَّة
المناطق الداخلية من السبيل الهضمي، أو الصفراوي، أو المسالك البولية
تدفق الدَّم في الأعضاء
يَجرِي حقنُ عامل التباين في الوريد (عامل تباين وريدي) أو الشريان (تصوير وعائي) عادة، أو يُؤخَذ عن طريق الفم (عامل تباين فموي)، أو يُدخَل من خلال فتحة الشرج (عامل تباين مستقيمي).
ويعتمد عاملُ التباين المستخدَم على نوع الاختبار الذي يَجرِي، وجزء الجسم الذي يجري تقييمُه:
بالنسبة للأوعيَة الدموية: تحتوي عواملُ التباين على اليود (عوامل التباين اليوديَّة) عادة
بالنسبة للسبيل الهضمي: عوامل تباين تحتوي على الباريوم أو اليود (غاستروغرافين)
قبلَ الاختبار الذي يستخدم عاملَ التباين، قد يطلب من الأشخاص الامتناع عن تناول الطعام عدَّةَ ساعات، ومن الشرب لمدة 1 ساعة.وبعدَ الاختبار، يُوصى بشرب سوائل إضافية لبقيَّة اليوم.
عندما يَجرِي حقنُ بعض عوامل التباين، قد يشعر الأشخاص بإحساس دافئ في جميع أنحاء الجسم.وقد تسبّب عواملُ التباين الأخرى الإحساسَ بالبرودة في موقع الحقن.وقد يكون لعوامل التباين التي تُؤخَذ عن طريق الفم طعم غير مرغوب.
التأثيرات الجانبية لعوامل التباين الظليلة للأشعَّة Radiopaque contrast agents
ولكن، بشكلٍ عام، عوامِل التبايُن الظَليلَة للأشعَّة آمنة جدًّا، لاسيَّما عندما تُعطى عن طريق الفم أو الشرج.
تحدث آثار جانبية لحقن عوامل التباين اليودية في عددٍ قليل من الأشخاص.وهي تشتمل على
تضرُّر الكلى، ولاسيَّما عندما يكون لدى الأشخاص مشكلة كلوية موجودة مسبقًا أو عندما يَجرِي استخدامُ كميات كبيرة من عامل التباين
ردودُ الفعل من نوع الحساسية لعوامل التباين
تختلف ردودُ الفعل من نوع الحساسية لعوامل للتباين في الشدَّة:
خفيفة، مثل الغثيان، أو الاحمرار، أو الحكَّة
متوسَّطة، مثل الطفح الجلدي أو التقيؤ أو القشعريرة
خطيرة ومهدِّدة للحياة (شبه تأقية)، مثل تورّم الحلق الذي يتداخل مع التنفُّس، والوزيز، وانخفاض ضغط الدَّم الشديد، ومعدّل ضربات القلب غير الطبيعي
في أوَّل علامة على ردّ الفعل، يَجرِي إيقافُ عامل التباين.تتم معالجةُ ردود الفعل الخفيفة أو المعتدلة بدواء ديفينهيدرامين (أحد مضادَّات الهيستامين)، حيث يُعطَى عن طريق الوريد.ويمكن معالجةُ ردود الفعل الشَّديدة بالأكسجين، أو السوائل التي تُعطَى عن طريق الوريد، أو الأدرينالين، أو غيره من الأدوية، وهذا يتوقَّف على نوع ردّ الفعل.
من الأرجح أن تحدثَ تفاعلاتٌ تَحسُّسية تجاه عامل التباين في الأشخاص الذين لديهم واحدٌ ممَّا يلي:
وجود عددٍ من أشكال الحساسيَّة الأخرى
وجود الربو
وجود ردود فعل تحسُّسية سابقة بعدَ استخدام عامل التباين (العامل الظليل)
إذا كان لدى الأشخاص العديد من ردود الفعل الشديدة لعوامل التباين اليوديَّة، يجب إجراءُ اختبار للتَّصوير لا يتطلَّب عامل التباين هذا بدلًا من ذلك.ولكن، إذا كان يجب استخدام عامل التباين اليودي، يمكن إعطاء الأدوية (ديفينهيدرامين والكورتيكوستيرويد) قبلَ الاختبار لمنع حدوث تفاعل.والأشخاص الذين سبق لديهم حدوث ردّ فعل على عامل التباين يجب أن يخبروا طبيبهم بذلك قبلَ إجراء اختبار التصوير.
الضررُ الكلويّ
قد يحدث تلف الكلى (اعتلال الكلية بالعوامل الظليلة contrast nephropathy) بسبب استخدام عامل التباين اليودي في الأشخاص الذين يعانون من حالات معيَّنة:
ضَعف وظائف الكِلى
العمر فوق 70 سنة
داء السكَّري
الوَرم النِّقوي المتعدِّد Multiple myeloma
استخدام العقاقير التي يمكن أن تضرّ بالكلى
عند معظم الأشخاص تقريبًا، لا يسبِّب تضرُّر الكلى أيّة أعراض، ويزول في غضون أسبوع واحد أو نحو ذلك.في حالات نادرة جدًا يكون الضرر لدى الشخص دائمًا، ويحتاج عدد قليل جدًا فقط من الأشخاص إلى غَسل الكُلى.
إذا كانت الاختباراتُ التي تتطلب عوامل تباين ظَليلَة للأشعَّة يجب أن تستخدم في الأشخاص المعرَّضين لخطر ضَرَر الكلى، يعطى الأشخاص السوائل عن طريق الوريد قبلَ إعطاء العامل الظليل وبعدَه.يكون ذلك لتجنب أي تراكم لهذه الأدوية في حال تسببت عوامل التباين في إضعاف وظائف الكلى.ويجري استخدام جرعة منخفضة من عامل التباين إن أمكن.كما قد يعلق الأطباءُ إعطاء دواء ميتفورمين لمدة 48 ساعة بعد إعطاء عوامل التباين الوريدي للأشعَّة للأشخاص الذين يعانون من مرضٍ كلويٍّ شديد ويستعملون الميتفورمين.
هل تعلم...
عواملُ التباين المُمغنطة
تغيِّر عواملُ التباين المُمغنطة الخصائصَ المغناطيسية للجسيمات بطريقة تزيد من التباين بين الأنسجة المختلفة، ممَّا يجعل الصورَ أكثر وضوحًا.وتحتوي هذه العَوامِلُ على غادولينيوم gadolinium عادة، وتُستخدَم في التصوير بالرنين المغناطيسي.
التأثيرات الجانبية لعوامل التباين المُمغنطة Paramagnetic contrast agents
ولا تحدث أيّ آثار جانبية عادة.ولكن، في عددٍ قليل من الأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى الحادّ أو الذين يخضعون لغَسل الكُلى، قد تسبِّب هذه العَوامِل اضطرابًا يهدِّد الحياة يُسمَّى
التليّف الجهازي الكلوي المنشأ Nephrogenic systemic fibrosis
في هذا الاضطراب، يتخثَّن الجلد والنسيج الضام والأعضاء.وقد تظهر بقع حمراء أو داكنة على الجلد.ويمكن أن يشعرَ المريضُ بضيق الجلد، وصعوبة الحركة ومَحدوديَّتها، وقد تتضرب وظيفة الأعضاء.هذا الاضطرابُ هو الآن نادر جدًّا، لأن الأطباء يستخدمون الغادولينيوم وعوامِل التبايُن الممغنطة في الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى عند الضرورة فقط، ويستخدمون أقلّ جرعة وأسلم عامل ممكن.كما يفكِّر الأطباءُ أيضًا في استخدام اختبارات التصوير الأخرى في الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى.