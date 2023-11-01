المسحُ أو التفرُّس بالنوكليدات المشعَّة

بالنسبة للمسح، يَجرِي استخدامُ النوكليدات المشعة لوسم مادَّة تتراكم في جزء معيَّن من الجسم.وتستخدم مواد مختلفة اعتمادًا على الجزء من الجسم الذي يَجرِي تقييمُه.

يمكن أن تتراكمَ المادةُ لأن الجسم يستخدمها (يستقلبها)، على النحو التالي:

يُستخدَم اليود لتصنيع هرمونات الغُدَّة الدرقية، وبذلك يتراكم فيها.

يتراكم ثنائي الفسفونات Diphosphonate في مواضع إصلاح أو إعادة بناء العظام.

أو قد تتراكم مادة بشكلٍ غير طبيعي في منطقة معيَّنة، كما يلي: