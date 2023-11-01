التصويرُ بالرنين المغناطيسي

بالنسبة إلى التصويرِ بالرنين المغناطيسي، يستلقي الشخصُ على طاولة متحرِّكة يَجرِي نحريكُها نحوَ الداخل الضيِّق لماسِح أنبوبي كبير ينتج مجالاً مغناطيسيًا قويًّا.لا تكون البروتونات (أجزاء ذات شحنة موجبة في الذرة) في الأنسجة في أي ترتيب معيَّن عادة.ولكن، عندما تُحاط البروتونات بمجال مغناطيسي قوي، كما هي الحالُ في الماسح بالرنين المغناطيسي، فإنها تتطابق أو تتراصف مع المجال المغناطيسي.وبعد ذلك، يصدر الماسح نبضة من الموجات الراديوية، والتي تفرِّق البروتونات مؤقتًا.وباصطفاف البروتونات مع المجال المغناطيسي مَرَّةً أخرى، فإنها تطلق الطاقة (تُدعى الإشارات).وتختلف قوةُ الإشارة حسب الأنسجة.يسجِّل ماسح الرنين المغناطيسي هذه الإشارات.ويُستخدَم الكمبيوتر لتحليل الإشارات وإنتاج الصور.

التصوير بالرنين المغناطيسي الصورة

يمكن للفاحِصين تغيير كيفية ظهور الأنسجة المختلفة بالمسح عن طريق تغيير نبضات الموجات الراديوية، وقوة واتجاه المجال المغناطيسي، وعوامل أخرى؛فعلى سَبيل المثال، الأنسجة الدهنية تبدو داكنة على أحد أنواع المسح، وفاتحة على نوع آخر.توفِّر هذه الصورُ المختلفة معلوماتٍ تكميلية، لذلك يَجرِي الحصولُ على أكثر من واحدة في كثير من الأحيان.

يمكن حقنُ عامل التباين الذي يحتوي على غادولينيوم (عامل تباين ممغنط) في الوريد أو المفصل.تؤدِّي عواملُ الغادولينيوم إلى تغيير المجال المغناطيسي بطريقة تجعل الصورَ أكثرَ وضوحًا.

قبلَ الاختبار، يقوم الأشخاصُ بإزالة معظم أو كل ملابسهم، ويُعطون ثوبًا لا يوجد فيه أزرار، أو أقفال، أو سوستة، أو غيرها من المعادن.كما يجب تركُ جميع الأجسام المعدنية (مثل المفاتيح والمجوهرات والهواتف المحمولة) وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تتأثرَ بالمجال المغناطيسي (مثل بطاقات الائتمان والساعات) خارجَ غرفة المسح بالرنين المغناطيسي.ويجب أن يستلقي المرضى من دون حركة أيضًا عندما يَجرِي التقاط الصور، وربَّما يُضطرون إلى حبس النفس في بعض الأحيان.وبما أنَّ الماسح يُحدِث ضجيجًا بصوتٍ عال، قد يَجرِي إعطاء الأشخاص سماعات الرأس أو سدادات للأذن.قد يستغرق الفحصُ من 20 إلى 60 دقيقة.وبعدَ الاختبار، يمكن للأشخاص استئناف أنشطتهم المعتادة على الفور.