قرارات العلاج الطبي

في بدايات تقديم الرعاية الطبية، كان الأطباء يتخذون القرارات العلاجية بالنيابة عن مرضاهم دون إشراكهم في صناعة تلك القرارات، ودون شرح فوائد ومخاطر الحل العلاجي، أو ذكر الحلول العلاجية الأخرى المتاحة.ولكن ذلك لم يعد مقبولاً بأي حال.

وبما أن هدف المعالجة الطبية هو تحسين حالة الشخص بما ينسجم مع قيم وأهداف الشخص (انظر تحديد الأهداف) ، فإن الأطباء وبقية ممارسي الرعاية الصحية حاليًا يتيحون الفرصة لمرضاهم كي يشاركوافي صناعة القرار العلاجي.يجري تبادل المعلومات بين الطبيب والمريض بطريقتين:

يقوم الأطباء بتزويد المرضى بالمعلومات الضرورية حول العلاجات المتوفرة، وفوائد ومخاطر كل من هذه العلاجات.

يقوم المرضى بإبلاغ الطبيب حول نمط حياتهم، وتفضيلاتهم العلاجية، وقيمهم.

يقوم الطبيب والمريض بمناقشة الخيارات العلاجية والموافقة على أفضل خطة علاجية.إن اتخاذ قرار علاجي مشترك لا يعني بأن الطبيب سوف يترك للشخص حرية اختيار ما يحلو له من بين مجموعة متنوعة ومُحيّرة من العلاجات.وإنما بدلًا من ذلك، يقوم الطبيب بإعطاء نصائح علاجية بناءً على المعايير العلاجية المعتمدة والأدلة العلمية المتوفرة، ويزود المريض بتفسير لكل خيار علاجي، ولماذا يعتقد بأن هذا الإجراء العلاجي يتفق مع قيم المريض وأهدافه.في عملية اتخاذ القرار المشترك، يقوم الطبيب بمساعدة الشخص ضمن عملية اتخاذ القرار العلاجي، دون أن يترك له الحرية المطلقة أو يُقصيه بشكل نهائي عن اتخاذ القرار.

في بعض الحالات، يحتاج الأشخاص إلى العمل مع أطبائهم لاتخاذ القرارات التي تأخذ جودة الحياة بعين الاعتبار.قد يُؤدِّي العلاجُ الباضع للسرطان إلى إطالة أمد الحياة، ولكن قد تكون له تأثيرات سلبية شديدة تُقلّل إلى حدٍّ كبير من جودة الحياة.يساعد تفضيل الشخص لجودة الحياة على إطالة أمد الحياة وتحمل المخاطر وعدم اليقين على تحقيق أهداف الرعاية الصحية وتحديد التداخلات الطبية التي ينبغي اللجوء إليها.قد تكون قضايا جودة الحياة ذات أهمية خاصة لكبار السن (انظر الأهداف العلاجية عند كبار السن).

قد يعجز الشخص في بعض الأحيان عن اتخاذ القرار بمفرده بسبب إصابته بحالة تؤثر في قواه العقلية وقدرته على فهم المعلومات، مثل الخرف.وقد يعاني المريض في بعض الأحيان من مرض شديد يؤثر في درجة وعيه ويقظته (مثل الهذيان أو الغيبوبة).في مثل هذه الحالات، يقوم الطبيب باستشارة الشخص الأقرب إلى الشخص أو الشخص الذي يحمل توكيل الرعاية الصحية، وذلك للمشاركة في اتخاذ القرار العلاجي.