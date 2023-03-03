لمحةٌ عامة عن سوء الامتصاص

يمكن أن يتأثر هضم الطعام بسبب:

اضطرابات تحول دُون حدوث مزجٍ كافٍ للطعام مع الإنزيمات الهاضمة وحمض المعدة.

إنتاج الإنزيمات الهاضمة بكميات قليلة

انخفاض إنتاج الصفراء

وجود الكثير من حمض المعدة

نقص شديد في حمض المعدة (التهاب المعدة الضموري)

أنواع خاطئة من البكتيريا تنمُو في المعى الدَّقيق

قد يحدث مزجٌ ناقص عند الأشخاص الذين خضعوا إلى استئصالٍ جراحي لجزءٍ من المعدة.

في بعض الاضطرابات، يُنتِجُ الجسمُ كمياتٍ أو أنواعٍ غير كافية من الإنزيمات الهاضمة التي تكون الضروريَّة لتفكيك الطعام.فمثلًا، أحد الأَسبَاب الشائعة لسوء الامتصاص هو عدم كفاية إنتاج البنكرياس للإنزيمات الهاضمة، وتحدث هذه المشكلة في بعض أمراض البنكرياس، أو من خلال المعى الدَّقيق، ويحدث هذا في عَوز اللاكتاز.

كما قد يؤدي انخفاض إنتاج الصفراء، أو وجود القليل جدً أو الكثير جدًا من الحمض في المعدة، أو وجود أعداد كبيرة من الأنواع الخاطئة للبكتيريا في المعى الدقيق (انظر فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة) إلى التأثير في الهضم أيضًا.