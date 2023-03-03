الأَعرَاض الرئيسيَّة الأربعة لداء ويبل هي:

مفاصل ملتهبة ومؤلمة

إسهال

ألم في البطن

نقص الوَزن

الأَعرَاض الشائعة الأخرى هي الحُمَّى وضعف الشَّهية والتَّعب والضَّعف النَّاجم عن فقر الدَّم، والسُّعال والألم عند التنفُّس النَّاجم عن التهاب طبقات الغشاء الذي يغطي الرئتين (غشاء الجنب).قد يتجمَّع سائل في الحيِّز بين طبقات غشاء الجنب (تُسمَّى الحالة الانصباب الجنبي pleural effusion).قد تصبح العُقَد اللِّمفِية مُتضخِّمة،

ويصبح لون الجلد داكنًا أكثر عند بعض الأشخاص،

وقد تحدث نفخةٌ قلبية عند مرضى داء ويبل.

يشير التَّخليط الذهنِي أو فقدان الذاكرة أو حركات العين غير المضبوطة إلى أنَّ العدوى انتشرت إلى الدماغ.