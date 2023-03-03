skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

مقدِّمة في تشخيص اضِّطرابات الجِّهاز الهضمي

حسبJonathan Gotfried, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
تمت مراجعته شعبان 1444

    تُسمَّى الاضطرابات التي تُصيبُ الجهاز الهضمي (الجهاز الهضمي) باضطرابات الجهاز الهضمي.تُصيبُ بعض الاضطرابات عدَّة أجزاء من الجهاز الهضمي في وقتٍ واحد، في حين تقتصر إصابة البعض الآخر على جزءٍ أو عضوٍ واحدٍ.(انظر أيضًا نظرة عامة على الجهاز الهضمي).

    يقوم الأطبَّاء باختيار الاختبارات المناسبة استنادًا إلى نتائج التاريخ الطبي والفَحص السَّريري، والتَّقييم النفسي إن كان قابلا للتطبيق.تنطوي الاختبارات التي تُجرى على الجهاز الهضمي على ما يلي:

    يمكن لهذه الاختبارات أن تساعدَ الطبيبَ على تحديد موضع المشكلة وتشخيصها وأحيَانًا مُعالَجَتها.تحتاج بعض الاختبارات إلى تفريغ الجِّهاز الهضمي من البراز، ويحتاج بعضها الآخر إلى الصِّيام، بينما لا تحتاج أنواعٌ أخرى إلى أيِّ إعداد.

    على الرغم من أن الاختبارات التَّشخيصية يمكن أن تساعد بشكلٍ كبيرٍ على تشخيص وجود أو عدم وجود اضطرابات صحيَّة معيَّنة، إلَّا أنَّها قد تكون باهظة الكلفة أيضًا، وقد تُسبِّبُ في حالاتٍ نادرة حدوث نزفٍ أو إصابة.ومن الضَّروري مناقشة مخاطر وفوائد الاختبار مع الطبيب.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID

    محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.