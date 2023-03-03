التَّصوير المقطعي المُحوسب والتَّصوير بالرَّنين المغناطيسي للسَّبيل الهضمي

يُعدُّ كل من التصوير بالتَّصوير المقطعي المُحوسَب (CT) والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) من الاختبارات الجيِّدة لتقييم حجم وموضع أعضاء البطن.بالإضافة إلى أنَّه غالبًا ما يَجرِي الكشف عن الأورام السرطانية (الخبيثة) أو غير السرطانية (الحميدة) من خلال هذه الاختبارات.كما يمكنها الكشف عن التغيُّرات في الأوعية الدَّمويَّة.كما يمكن اكتشاف الالتهاب عادةً، مثل (التهاب الزائدة) أو الرتوج (التهاب الرتج).تُستعمل هذه الاختبارات للمساعدة على توجيه الأشعَّة السِّينية أو العمليَّات الجراحية في بعض الأحيان.

بالنسبة إلى التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي للجهاز الهضمي، قد يعطي الأطباء الأشخاص مواد يمكن رؤيتها في اختبار التصوير (عوامل ظليلية) للمساعدة على تمييز أحد الأنسجة أو البُنى عن محيطها.ويمكن استعمال العَوامِل الظليلة عن طريق الفم أو الوريد أو كحقنة شرجيَّة أو كتوليفة منها.

تصوير الأمعاء المقطعي المحوسب وتصوير الأمعاء بالرنين المغناطيسي لا يُظهِرُ التصوير المقطعي المحوسب التقليدي بطانةَ الأمعاء بشكل جيد.يمكن لاختبار معدل، يُسمى تصوير الأمعاء المقطعي المحوسب (CT enterography) أن يُتيحُ للأطباء رؤيةً بطانة الأمعاء الدقيقة بشكل واضح بهدف التَّحرِّي عن الأورام أو تضيق الأمعاء الناجم عن الالتهاب (التضيقات).لإجراء هذا الاختبار، يقوم الأشخاص بشرب كميَّة كبيرة (حوالى 1.5 ليتر) من عاملٍ ظليلٍ سائل مثل الباريوم.يقوم العامل الظليل بنفخ الأمعاء الدقيقة بحيث يمكن للأطباء رؤيتها بشكل أفضل. يُشبه تصوير الأمعاء بالرنين المغناطيسي (MR) تصوير الأمعاء المقطعي المحوسب، حيث يشرب الأشخاص عامل تباين قبل التقاط صور لأمعائهم الدقيقة.وهو يساعد الأطباء على رؤية الالتهاب وغيره من المشاكل.يقتصر إجراء هذا الاختبار عادةً على الأشخاص الأصغر سنًا، وخصوصًا المصابين بداء المعي المتهيج، بحيث لا يتعرضون للإشعاع.