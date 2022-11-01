تنطوي مُضَاعَفات التهاب الرَّتج على:

النَّواسير

الخرّاج

التهاب الصِّفاق

تضيُّق

الناسور هي قناة غير طبيعية تصل أحد الأعضاء بعضوٍ آخر أو بالجلد.قد يؤدي التهاب الأمعاء النَّاجم عن التهاب الرِّتج إلى حدوث النَّواسير التي تصل الأمعاء الغليظة بالأعضاء الأخرى.

تتكوَّن النَّواسير عادةً عند ملامسة الرتج المُلتهِب الموجود في الأمعاء الغليظة لعضوٍ آخر (مثل المثانة).تتسرَّب نواتج الالتهاب بالإضافة إلى محتوى الأمعاء الغليظة الجرثومي ببطء إلى العضو المجاور، مما يؤدي إلى تكوُّن ناسور.

تتشكَّل معظم النواسير بين القولون السيني والمثانة.يكون حدوث هذه النواسير أكثر شيوعًا بين الرجال مقارنةً بالنساء، رغم أنَّ النساء اللواتي خضعن لاستئصال الرحم مُعرَّضاتٍ لخطر متزايد نظرًا لغياب الرَّحم الذي يفصل الأمعاء الغليظة عن المثانة.فعند تكوُّن النَّواسير بين الأمعاء الغليظة والمثانة، تدخل محتويات الأمعاء بما فيها الجراثيم الطبيعيَّة إلى المثانة مُسبِّبةً حدوث حالات عدوى في السَّبيل البولي.

ويمكن أن يتكوَّن الناسور في حالاتٍ أقلُّ شيوعًا بين الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة أو الرَّحم أو المهبل أو جدار البطن أو حتى الفخذ.

الخرَّاج هُو جيبٌ من القيح.يمكن أن يتشكَّل خُراج بطني حول رتج مُلتهَب، ممَّا يُسبِّبُ تفاقمًا للألم وحُمَّى.

التهاب الصفاق هي عدوى تجويف البطن، والتي يمكن أن تحدث عند تمزَّق جدار الرتج.

وتنطوي المُضَاعَفات المحتملة الأخرى لالتهاب الرَّتج على حدوث التهابٍ في الأعضاء المجاورة (مثل الرحم أو المثانة أو غيرها من أجزاء السَّبيل الهضمي).ويمكن أن تؤدي النوبات المُتكرِّرة لالتهاب الرتج إلى حدوث تضيق في القولون لأنَّ التندُّب الناتج وسماكة العضلات قد يُضيِّقا لُمعة الأمعاء الغليظة ممَّا يمنع مرور البراز الصلب من خلالها.