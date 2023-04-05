لمحةٌ عامة عن الحالات الإسعافيَّة في الجهاز الهضمي

قد تكون بعض اضطرابات الجهاز الهضمي مُهدِّدة للحياة وتحتاج إلى معالجة إسعافيَّة.تنطوي المعالجة الإسعافيَّّة بالنسبة للكثير من الأشخاص على العلاج الجراحي.

يتزامن ألم البطن الذي يكون شديدًا غالبًا مع الحالات الإسعافيَّة الهضميَّة.وإذا كان الشخص يعاني من ألَم البَطن، فيجب على الطبيب حسم ضرورة إجراء جراحة فوريَّة لتحديد ومعالجة المشكلة أو إمكانيَّة تأجيل الجراحة حتى تتوفر نتائج الاختبار التَّشخيصي.وتُجرى جراحة البطن الإسعافيَّة على الأغلب عندما يبدو أنَّ ألم البطن ناجمٌ عن:

لا تجرِي مُعالَجَة جميع اضطرابات الجهاز الهضمي بالجراحة (انظر العِلَّوص).

كما قد يكون نزف الجهاز الهضمي الذي يكون غير مؤلم عادةً مُهدِّدًا للحياة.ويقوم الأطباء عادةً بإجراء التنظير الدَّاخلي (استطلاع البُنى الداخليَّة باستعمال أنبوب مشاهدة مرن) لإيجاد ومعالجة مصدر النَّزف.وعندما يتعذَّر العثور على مصدر النزف أو معالجته، فإنَّ الإجراء الجراحي مطلوب في بعض الأحيان.

الجهاز الهضمي