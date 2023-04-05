فتق جدار البطن هو فتحة أو منطقة ضعف في جدار البطن يمكن أن تبرز من خلالها محتويات البطن.

يُسبِّبُ فتق جدار البطن ظهورَ بروزٍ ملحوظٍ يؤدي إلى إزعاجٍ طفيف.

يُوضَع التَّشخيص من خلال الفَحص السَّريري وأحيَانًا بمساعدة تخطيط الصَّدى.

تنطوي المعالجة على الإجراء الجراحي لإصلاح الفتق.

(انظر أيضًا نظرة عامة على الحالات الإسعافيَّة في الجهاز الهضمي).

تُعدُّ الإصابة بفتق البطن من الحالات الشائعة بكثرة، وخصوصًا بين الرجال.حيث تُجرى حَوالى 700,000 عمليَّة فتق في الولايات المتحدة سنويًّا.ويُسمَّى الفتق عادةً باسم المنطقة التي حدثَ فيها.

المواضع الشائعة للفتوق

يكون جدار البطن سميكًا ومتينًا في معظم الأماكن، لذلك يحدث الفتق عادة في منطقة ضعفٍ سبقَ إغلاق فتحةٍ فيها.قد يؤدي رفع الأشياء الثقيلة أو الشَّدُّ إلى جعل الفتق أكثرَ وضوحًا ولكن دون أن يتسبَّب بتشكُّل الفتق.

الفتوق الأُربيَّة تشتمل الفتوق الأُربيَّة على ما يلي: الفتوق الأُربية

الفتق الفخذي يظهر الفتق الأربي في طيَّات الفخذ أو في الصَّفَن.وهو من الحالات الأكثر شُيُوعًا بين الرجال.ويوجد نوعان لهذا الفتق، مباشرٌ وغير مباشر، وذلك وفقًا لموضع حدوثه.كما تحدث الإصابة بالفتق الأُربي عند الأطفال أيضُا. الفتق الإربي (أعلى الفخذ الأيمن) إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة فتقًا إربيًا (يبدو كانتفاخ) في الناحية الإربية اليمنى (أعلى الفخذ الأيمن). DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY يمكن أن يحدثَ الفتق الفخذي تحت طيَّات الفخذ مباشرةً في منتصف الفخذ وذلك في مكان دخول الشريان والوريد الفخذي إلى الساق.تكون الإصابة بهذا النوع من الفتوق أكثر شُيُوعًا بين النساء.

فتوق الجدار البطني تشمل فتوق الجدار البطني (وتسمى أيضًا الفتق البطني) الفتق السُّرِّي

الفتق الشُّرسوفي

الفتق الاستئصالي يحدث الفتق السُّرِّي في محيط السُّرَّة.يُعاني الكثير من الأطفال من فتقٍ سُرِّيٍّ صغير نتيجة عدم حدوث انغلاق كامل للأوعية الدَّمويَّة في الحبل السُّري.ويقوم الأطبَّاء في بعض الأحيان بمراقبة انغلاق الفتوق السُّريَّة عند صغار الأطفال لمعرفة ما إذا كانت تُغلَق من تلقاء نفسها. الفتق السُرّي إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة فتقًا سُريًا عند طفل. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY يحدث الفتق السُّرِّي عند بعض البالغين نتيجة السِّمنة أو الحمل عند النِّساءأو السوائل الزائدة في البطن (استسقاء). يتشكَّلالفتق الشرسوفي من خلال عيوب طبيعية صغيرة في خط الوسط العلوي لجدار البطن العلوي (فوق السرة). يتشكَّل الفتق الاستئصالي في بعض الأحيان من خلال شِقٍّ جراحيٍّ في جدار البطن.قد يحدث هذا النوع من الفتوق بعد مرور عدَّة سنوات على إجراء الجراحة. الفتق التالي للبَضع (الفتق الجراحي) إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة فتقًا بطنيًا في موضع إجراء شق جراحي سابق. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

الانحباس والاختناق تنحشر إحدى عُرى الأمعاء أو قطعة من الدهون في الفتق في بعض الأحيان، وتسمَّى الحالة عندها بالانحباس incarceration.يمكن للفتق المنحبس أن يُغلِق (يَسُدَّ) الأمعاء. ويمكن في حالاتٍ نادرة حدوث انحباسٍ شديد في فتق الأمعاء إلى درجة انقطاع إمدادات الدَّم، وتسمَّى الحالة عندها بالاختناق strangulation.قد يؤدي الاختناق إلى حدوث الغنغرينة في قطعة الأمعاء المُنحبسة خلال بضع ساعات قد تصل إلى 6 ساعات.ويؤدي حدوث الغَنغرينة إلى موت جدار الأمعاء، مُسبِّبًا تمزُّقه عادةً، ممَّا يؤدي إلى الإصابة بالتهاب الصِّفاق (التهاب وعادةً ما تكون عدوى في تجويف البطن) وحدوث صدمة والوفاة عند عدم علاجه. ما الذي يُسبِّبُ اختناق الأمعاء؟

الفتق الرِّياضي لا يُعدُّ الفتق الرياضي sports hernia فتقًا حقيقيًّا نظرًا لعدم وجود فتحة أو ضَعف في جدار البطن.كما لا يوجد أيُّ تبارز لمحتويات البطن.إلَّا أنَّ هذا الاضطراب ينطوي على وجود تمزُّقٍ أو أكثر في العضلات أو الأوتار أو الأربطة في الجزء السفلي من البطن أو الفخذ، وخصوصًا في موضع اتِّصالها بعظم العانة.قد يكون مصطلح الفتق الرياضي قد جاء من موضع الشعور بالألم الذي يحدث في نفس المنطقة كما هي الحال في الفتق الأربي. هل تعلم...

أعراض فتوق الجدار البطني تقتصر ملاحظة معظم الأشخاص على وجود بروزٍ في موضع الفتق عادةً.ويقتصر بروز الفتق في بعض الأحيان عند رفع الأشياء أو السعال أو الشَّد.يمكن أن يشعر الشخص ببعض الانزعاج عادةً أو قد لا يشعر بأيِّ انزعاج، ويمكن للشخص أو الطبيب دفع البروز إلى الدَّاخل (مردود). يكون الفتق المُنحبِس أكثر إيلامًا عادةً مع تعذُّر إعادة البروز إلى مكانه. بينما يؤدي اختناق الفتق إلى الشعور بألمٍ ثابتٍ يزداد تدريجيًّا، يتزامن مع الشعور بالغثيان والقيء مع تعذُّر ردِّه إلى الدَّاخل والشعور بالألم عند جَسِّه.

تشخيص فتوق الجدار البطني فحص الطبيب

تخطيط الصدى في بعض الأحيان يعتمد الأطبَّاء في تشخيص الفتق على الفحص بشكلٍ رئيسيٍّ.وقد تكون الكتل الموجودة في الفخذ التي تشبه الفتق عبارة عن عُقَد لمفيَّة متورِّمة أو خصيتين غير نازلتين.ويمكن أن يكون التَّورُّم الحاصل في الصفن عبارةً عن قيلةٍ دواليَّة (الحالة التي تكون فيها الأوردة التي تحمل الدَّم من الخُصيَتين مُتوسِّعة)، قِيلَةٌ مَنَوِيَّة (كيسة في كيس تظهر قريبةً من الأنبوب المُلتف حيث تتجمَّع النِّطاف حتى تنضج [البربخ]) أو ورم في الخصيتين. يستعمل الطبيب التصوير بتخطيط الصَّدى للمساعدة على وَضع التَّشخيص.