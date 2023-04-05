خُراجات البطن

تختلف الأعراض النَّوعيَّة لخُراجات البطن باختلاف موضع الخُراج، إلَّا أنَّ معظم الأشخاص يُعانون من الانِزعَاج أو الألم المستمر ومن الشُّعور العام بالمرض (التَّوعُّك) ومن الحمَّى على الأغلب.وتشتمل الأَعرَاض الأخرى على الغثيان ونَقص الشَّهية ونَقص الوَزن.

قد يتشكَّل خُراجٌ تحت الحجاب الحاجز عند انتقال السَّائِل المصاب بالعدوى، مثل انتقال السَّائِل النَّاجم عن تمزُّق الزَّائدة الدودية نحو الأعلى نتيجة ضغط أعضاء البطن والشفط المُتشكِّل عن حركة الحجاب الحاجز في أثناء التنفُّس.يمكن أن تنطوي الأَعرَاض على السعال وألم الصَّدر والتنفُُّّس المؤلم والشعور بالألم في أحد الكتفين.في هذه الحالة، يكون الألم الذي يُشعَر به في أحد الكتفين مثالًا على الألم الرَّجيع (ألمٌ يُشعَر به في أحد أجزاء الجسم لا يُحدِّدُ بدقة موضع المشكلة).يحدث الألم الرَّجيع نتيجة اشتراك الكتف والحجاب الحاجز بنفس الأعصاب، وبالتالي فإنَّ الدماغ يُفسِّر بشكلٍ غير صحيح مصدر الألم (انظر الشكل ما هو الألم الرجيع؟).

وقد تتشكَّل خراجات في منتصف البطن نتيجة تمزُّق الزائدة الدودية أو الأمعاء أو الإصابة بالدَّاء المِعوي الالتهابي أو بداء رتجي أو حدوث جرحٍ في البطن.يكون البطن مؤلمًا في منطقة الخُراج عادةً.

قد يمتدُّ الخراج الموجود في أسفل البطن إلى الأسفل نحو الفخذ أو المنطقة المحيطة بالمستقيم (تُسمَّى الحفرة المحيطة بالمستقيم).

يمكن أن تتشكَّل خراجات الحوض نتيجةً لنفس الاضطرابات التي تُسبِّب الخراجات في منتصف البطن أو بسبب إصابة الجهاز التناسلي عند المرأة بالعدوى.ويمكن أن تشتملُ الأَعرَاض على الشعور بألمٍ في البطن وحدوث إسهال نتيجة تهيُّج الأمعاء والحاجة المُلِحَّة أو المتكررة للتبوُّل النَّاجمة عن تهيُّج المثانة.

وتتوضَّع الخراجات وراء تجويف البطن (تسمى الخراجات خلف الصفاق) خلف الصِّفاق، وهو الغشاء الذي يُبطِّنُ تجويف البطن والأعضاء.وتشتمل الأَسبَاب التي تشبه أسباب تشكُّل الخراجات في البطن على التهاب وعدوى الزائدة (التهاب الزائدة الدودية)، والبنكرياس (التهاب البنكرياس)، والكلى (تتوضع الكلى إلى الخلف من التجويف البطني).يتفاقم الألم في أسفل الظهر عادةً عند قيام الشخص بتحريك ساقه في منطقة الورك.

تتشكَّل خراجات البنكرياس وإن كانت نادرة، بعد حدوث هجمةٍ لالتهاب البنكرياس الحاد عادةً.حيث تظهر أعراضٌ مثل الحُمَّى وألَم البَطن والغثيان والقيء بعد انقضاء أسبوعٍ أو أكثر من تعافي الشخص من التهاب البنكرياس.

قد تكون خراجات الكبد ناجمةً عن بكتيريا أو عن طفيليَّات (الطفيليَّات المجهرية ذات الخليَّة الواحدة).يمكن للجراثيم أن تصلَ إلى الكبد من المرارة المصابة بالعدوى أو من الجرح النَّافذ أو الكليل أو من عدوى في البطن (مثل الخراج القريب) أو من عدوى ينقلها مجرى الدَّم من مكانٍ آخر في الجسم.تصلُ الطُّفيليَّات قادمةً من حالة عدوى معويَّة إلى الكبد عبرَ الأوعية الدَّمويَّة.وتتضمَّن أعراض خُراجات الكبد على نَقص الشَّهية والغثيان والحُمَّى.وليس من الضَّروري أن يُعاني الشخص من ألمٍ في البطن.

تحدث الخراجات في الطحال نتيجة انتقال العدوى عبر مجرى الدَّم إلى الطحال أو بسبب حدوث إصابةٍ في الطحال أو من خلال انتقال عدوى من خراج قريب، كأن تنتقل من خراجٍ تحت الحجاب الحاجز.حيث يمكن أن يشعر الشخص بالألم في الجانب الأيسر من البطن أو في الظهر أو في الكتف الأيسر.