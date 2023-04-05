الفتق الأربي هو بروزٌ لجزء من الأمعاء أو لعضوٍ بطنيٍّ آخر من خلال فتحةٍ في جدار البطن في أعلى الفخذ.

يُعاني الأشخاص من انتفاخٍ في أعلى الفخذ أو كيس الصفن، والذي قد يكون غير مؤلم أو يُسبِّبُ إزعاجًا إذا تضخَّم.

يمكن إجراء التصوير بتخطيط الصدى بهدف التشخيص.

يُعالَج الفتق الأربي جراحيًّا عند حدوثه عند امرأة، أو عند تسبُّبه في ظهور أعراض عند الرجال، أو عند حدوث انحباس أو اختناقٍ فيه.

(انظر أيضًا فتوق الجدار البطني).

ما هو الفتق الأربي؟

يمتدُّ الفتق الأربي Inguinal hernias في الأربية ويمكن أن يمتدُّ في كيس الصفن.وهو من الحالات الأكثر شُيُوعًا بين الرجال.

ويوجد نوعان لهذا الفتق، مباشرٌ وغير مباشر، وذلك وفقًا لموضع حدوثه.

الفتق الأربي إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة الأمعاء التي دفعت من خلال فتحة في جدار البطن إلى القناة الأربية ، مما يؤدي إلى تشكل بروز تحت الجلد.

يمكن أن تحدث أنواعٌ أخرى من الفتوق (مثل الفتق السُّرِّي والفتق الفَخذي) في مواضع أخرى.

قد تكون فتحة الفتق الأربي موجودةً في جدار البطن منذ الولادة (انظر الفتق عند الأطفال) أو يمكن أن تحدث في وقتٍ لاحقٍ من الحياة.

مضاعفات الفتق الأربي يُسبِّبُ الفتق الأربي ظهور بروزٍ غير مؤلم في الفخذ أو في كيس الصفن عادةً.قد يزداد حجم البروز عند وقوف الرجال ويمكن أن ينكمش عند استلقائهم لأنَّ الأمعاء تتحرَّك جيئةً وذهابًا بحسب الجاذبية.إذا تضخم الفتق، فقد يُسبِّب الانزعاج عندَ السعال أو تغيير الوضعية. في بعض الأحيان، ينحصر جزء من الأمعاء في كيس الصفن (انحباس)، مما يسبب في بعض الأحيان المزيد من الانزعاج أو الألم.يمكن أن تنقطع التغذية الدَّمويَّة للأمعاء (اختناق) عند حدوث احتباسٍ فيها.قد تموت الأمعاء المُختنقة (تُصاب بالغنغرينية) في غضون ساعات. الفتق الإربي (أعلى الفخذ الأيمن) إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة فتقًا إربيًا (يبدو كانتفاخ) في الناحية الإربية اليمنى (أعلى الفخذ الأيمن). DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

تشخيص الفتق الأربي فحص الطبيب

تخطيط الصدى في بعض الأحيان يعتمد الطبيب في تشخيص الفتق الأربي على الفحص.حيث يقوم الطبيب بفحص فخذ الشخص في وضعيَّة الوقوف ويطلب منه أن يسعل.حيث يزيد السُّعال من الضغط داخل تجويف البطن.فإذا كان الشخص مصابًا بالفتق الأربي، يؤدي السعال إلى بروز الفتق نحو الخارج، ممَّا يُسهِّل اكتشافه من قِبَل الطبيب.كما ينطوي فَحص الطَّبيب للرجال على وضع إصبعه في طيَّةٍ فوق الجزء العلوي من كيس الصَّفن ويُدخلها نحو الأعلى باتجاه تجويف البطن للتَّحرِّي عن الفتق. يستعمل الطبيب التصوير بتخطيط الصَّدى للمساعدة على وَضع التَّشخيص.