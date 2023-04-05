التهاب الزَّائدة

يبدأ الألم في الجزء العلوي من البطن أو حول السرة، ثم يحدث الغثيان والقيء وبعد مرور بضع ساعات يزول الشعور بالغثيان وينتقل الألم إلى الجزء السفلي الأيمن من البطن.على الرغم من أن هذه الأَعرَاض هي الأعراض التي يجري الحديث عنها ووصفها بشكل تقليدي، إلا أن أقل من 50٪ من المصابين بالتهاب الزائدة يعانون منها.

يشعر الشخص بألم عندما يضغط الطبيب على الجزء الأيمن السفلي من البطن، وقد يزداد الألم بشكلٍ كبيرٍ عند زوال الضغط (إيلام ارتدادي).

ومن الشائع حدوث حمى تتراوح درجتها بين 100° - 101° فهرنهايت (37.7° - 38.3° درجة مئويَّة).تؤدي الحركة والسعال إلى زيادة الألم.

قد ينتشر الألم بشكلٍ كبيرٍ بدلًا من الاقتصار على الجزء السفلي الأيمن من البطن عند الكثير من الأشخاص، وخصوصًا الرُّضَّع والأطفال.يمكن أن يكون الألم أقلَّ شدَّةً، والمنطقة أقلُّ إيلامًا عند كبار السنِّ والنساء الحوامل.

قد تتراجع شدَّة الألم لعدَّة ساعات بعد تمزُّق الزائدة.ثمَّ، يحدث التهاب الصفاق، وقد يصبح الألم والحمى شديدين.يمكن أن يؤدي تفاقم العدوى إلى حدوث صدمة.