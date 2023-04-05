التهاب الزَّائدة

التهاب الزَّائدة الدودية appendicitis هو التهاب وعدوى تُصيب الزَّائدة الدودية appendix.
يؤدي حدوث انسداد في داخل الزَّائدة الدودية إلى إصابتها بالتهاب أو بعدوى غالبًا.
من الشَّائع الشُّعور بألم في البطن وغثيان وحمَّى.
تُجرى جراحة استكشافية أو اختبار تصوير، مثل التصوير المقطعي المحوسب أو تخطيط الصَّدى.
تنطوي المعالجة على إجراء عمليَّة جراحيَّة لاستئصال الزَّائدة الدودية واستعمال المضادَّات الحيويَّة لمعالجة العدوى.
(انظر أيضًا ألم بطني حاد).
الزَّائدة الدودية هي أنبوب صغير على شكل إصبع يبرز من الأمعاء الغليظة بالقرب من نقطة اتِّصالها بالأمعاء الدَّقيقة.قد يكون للزائدة الدودية وظيفة مناعيَّة بسيطة، ولكنها لا تُعدُّ عضوًا أساسيًّا.
الجهاز الهضمي
يُعدُّ التهاب الزائدة السبب الأكثر شُيُوعًا للشُّعور بألَم البَطن المفاجئ الشديد ولجراحة البطن في الولايات المتحدة.حيث يُعاني أكثر من 5٪ من السكان من حدوث التهاب الزائدة في إحدى مراحل حياتهم.يحدث التهاب الزائدة عادةً خلال فترة المراهقة و خلال العشرينيات من العمر، ولكنَّه قد يحدث في أيِّ سن.
أسباب التهاب الزائدة
مازال سبب حدوث التهاب الزائدة غير مفهوم بشكلٍ كامل.إلَّا أنَّه يمكن لمعظم الحالات أن تبدأ نتيجة حدوث انسدادٍ داخل الزَّائدة الدودية.قد يكون الانسداد ناجمًا عن قطعة صغيرة قاسية من البراز (حصاة غائطيَّة)، أو جسمٍ أجنبي، أو ورم، أو حتَّى الديدان في حالاتٍ نادرة.ونتيجةً لحدوث الانسداد، تصبح الزَّائدة مُلتهبة ومصابة بالعدوى.ويمكن أن تتمزَّق الزَّائدة عند إهمال معالجة الالتهاب الذي أصابها.
قد يؤدي تمزُّق الزَّائدة إلى تشكُّل جيبٍ ممتلئ بالقيح (خراج) من العدوى.ونتيجةً لــذلك، قد يحدث التهاب الصفاق (التهاب وعادةً ما يكون عدوى في تجويف البطن، والذي قد يؤدي إلى عدوى مُهدِّدة للحياة).وقد يصاب المبيضان والبوقان الرَّحميَّان عند النساء بالعدوى، ويمكن أن يؤدي التندُّب الناتج إلى سدِّ البوقين الرَّحميين ممَّا يُسبِّب العُقم.كما قد يسمح تمزُّق الزائدة بانتقال الجراثيم إلى مجرى الدَّم - حالة مُهدِّدة للحياة تُسمى الإنتان.
أعراض التهاب الزائدة
يبدأ الألم في الجزء العلوي من البطن أو حول السرة، ثم يحدث الغثيان والقيء وبعد مرور بضع ساعات يزول الشعور بالغثيان وينتقل الألم إلى الجزء السفلي الأيمن من البطن.على الرغم من أن هذه الأَعرَاض هي الأعراض التي يجري الحديث عنها ووصفها بشكل تقليدي، إلا أن أقل من 50٪ من المصابين بالتهاب الزائدة يعانون منها.
يشعر الشخص بألم عندما يضغط الطبيب على الجزء الأيمن السفلي من البطن، وقد يزداد الألم بشكلٍ كبيرٍ عند زوال الضغط (إيلام ارتدادي).
ومن الشائع حدوث حمى تتراوح درجتها بين 100° - 101° فهرنهايت (37.7° - 38.3° درجة مئويَّة).تؤدي الحركة والسعال إلى زيادة الألم.
قد ينتشر الألم بشكلٍ كبيرٍ بدلًا من الاقتصار على الجزء السفلي الأيمن من البطن عند الكثير من الأشخاص، وخصوصًا الرُّضَّع والأطفال.يمكن أن يكون الألم أقلَّ شدَّةً، والمنطقة أقلُّ إيلامًا عند كبار السنِّ والنساء الحوامل.
قد تتراجع شدَّة الألم لعدَّة ساعات بعد تمزُّق الزائدة.ثمَّ، يحدث التهاب الصفاق، وقد يصبح الألم والحمى شديدين.يمكن أن يؤدي تفاقم العدوى إلى حدوث صدمة.
هل تعلم...
تشخيص التهاب الزائد
فحص الطبيب
اختبارات التصوير
تَنظيرُ البَطن (تَنظيرُ الصِّفاق)
قد يشتبه الطبيب في التهاب الزائدة بعد مراجعة الأعراض التي يُعاني منها الشخص وفحص البطن.تُجرى الجراحة مباشرةً عادةً عند وجود اشتباه كبير من الطبيب بالتهاب الزَّائدة.
أمَّا إذا كان تشخيص التهاب الزائدة غير واضح، فيلجأ الأطباء عادةً إلى إجراء اختبار تصوير مثل التصوير المقطعي المُحوسَب أو تخطيط الصَّدى.يُعدُّ استعمال تَخطيطُ الصَّدَى مفيدًا بشكل خاص عند الأطفال، ذلك أنَّه من الضَّروري تقليل تعرُّضهم للإشعاع وذلك للحدِّ من مخاطر الإصابة بالسَّرطان في المستقبل.
كما يستطيع الجرَّاحون إجراءَ تنظيرٍ للبطن لاستطلاع تجويفه والمساعدة على وضع التَّشخيص.
يُظهِرُ اختبار الدَّم غالبًا حدوث زيادة متوسِّطة في عدد الكريَّات البيض نتيجة العدوى، ولكن لا يوجد اختبار دم مُميِّز لالتهاب الزائدة.
علاج التهاب الزائدة
الاستئصال الجراحي للزائدة الدودية
استعمال المضادَّات الحيوية والسوائل عن طريق الوريد
تُعدُّ الجراحة هي العلاج الرئيسي لالتهاب الزائدة.قد يؤدي تأخير الجراحة حتى التَّأكُّد من معرفة سبب ألم البطن إلى حدوث الوفاة: حيث يمكن أن تتمزَّقَ الزائدة المصابة بالعدوى بعد أقل من 36 ساعة من بَدء الأعراض.
يجب تقديم السوائل والمضادَّات الحيويَّة عن طريق الوريد واستئصال الزائدة عند وضع تشخيص التهاب الزائدة الدودية.يمكن للطبيب في أثناء إجراء العملية الجراحيَّة استئصال الزَّائدة الدودية حتَّى وإن كانت غير مُلتهبة وذلك لاستبعاد مخاطر التهابها في المستقبل.
وقد وُجِدَت رغبةٌ حديثةٌ في أن تقتصرَ معالجة التهاب الزَّائدة على استعمال المضادَّات الحيويَّة، بحيث يمكن تأجيل الجراحة أو تجنُّبها.على الرغم من أن هذا العلاج قد يكون ناجحًا عند بعض الأشخاص، إلا أن العديد منهم يحتاجون إلى الجراحة في نهاية المطاف.لا يزال يُنظر إلى الاستئصال الجراحي للزائدة على أنه العلاج الأكثر فعالية وبالتالي الإجراء الموصى به عادةً لعلاج التهاب الزائدة.
مآل التهاب الزائدة
يؤدي الإسراع في إجراء العمليَّة الجراحيَّة إلى خفض فرص حدوث الوفاة نتيجة التهاب الزائدة بشكلٍ كبير.يمكن للشخص مغادرة المستشفى خلال 1 - 3 أيام عادةً، ويكون التعافي سريعًا وكاملًا عادةً.إلَّا أنَّ تعافي كبار السنِّ يستغرق وقتًا أطولَ غالبًا.
يؤدي عدم إجراء الجراحة أو عدم استعمال المضادَّات الحيويَّة (كما قد يحدث عند شخصٍ يسكن في مكانٍ بعيدٍ لا تتوفَّر فيه الرعاية الطبيَّة الحديثة) إلى وفاة أكثر من 50% من الأشخاص المصابين بالتهاب الزَّائدة.
يكون المآل أسوأ بالنسبة للأشخاص الذين لديهم زائدة متمزقة، أو خراج، أو التهاب صفاق.