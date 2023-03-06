عدوى بكتيريا الملويَّة البوَّابيَّة Helicobacter pylori

عدوى بكتيريا المَلويَّة البوَّابيَّة (عدوى بكتيريا المَلويَّة البوَّابيَّة هي عدوى جرثوميَّة تُسبِّبُ التهاب المعدة (التهاب المعدة) وداء القرحة الهضميَّة وأنواع معيَّنة من سرطان المعدة.

تنجم العدوى عن نوعٍ من الجراثيم يُسمَّى بكتيريا المَلويَّة البوَّابيَّة Helicobacter pylori ( H. pylori ).

فعند ظهور أعراض العدوى بجرثومية الملويَّة البوَّابيَّة H. pylori يحدث عُسرٌ في الهضم وشُعورٌ بألمٍ أو بانزعاج في الجزء العلوي من البطن.

يعتمد تشخيص الأطبَّاء في كثيرٍ من الأحيان على نتائج اختبار التنفُّس أو البراز وعلى فحص المعدة باستعمال أنبوب مشاهدة مرن (التنظير العلوي).

تكون المعالجة باستعمال االمضادَّات الحيويَّة ومثبِّط مضخَّة البروتون.

(انظر أيضًا مقدِّمة إلى التهاب المعدة وداء القرحة الهضميَّة).

تُعدُّ العدوى ببكتيريا المَلويَّة البوَّابيَّة السببَ الأكثر شُيُوعًا لالتهاب المعدة وداء القرحة الهضمية في جميع أنحاء العالم.وتُعدُّ هذه العدوى من الحالات الشائعة جدًّا والتي تزداد مع التقدُّم بالسِّن.حيث تكون نسبة الأشخاص المصابين بهذه العدوى حَوالى 50% من سكان الولايات المتحدة عند بلوغهم 60 عامًا من العمر.إلَّا أنَّ الدراسات الحديثة توصَّلت إلى أنَّ نسبة الإصابة بعدوى بكتيريا المَلويَّة البوَّابيَّة H. pylori تكون أقل عند الشباب الأصغر سنًّا.يكون انتشار هذه العدوى أكثر شيوعًا بين الأشخاص من ذوي البشرة السوداء، والهسبانيين، والآسيويين.

تُصيب الملوية البوابية بطانة المعدة ويمكن العثور عليها أيضًا في البراز واللُّعاب واللُّويحة السِّنيَّة.يمكن أن تنتقل بكتيريا المَلويَّة البوَّابيَّة H. pylori من شخص لآخر، وخصوصًا من الأشخاص المصابين بهذه البكتيريا والذين لا يغسلون أيديهم جيِّدًا بعد التَّبرُّز.ونتيجةً لاحتمال انتقال الجراثيم من خلال التقبيل أو وسائل الاختلاط الأخرى، فإنَّ العدوى بهذه الجرثومة تميل إلى تكون ضمن الأُسَر وبين الأشخاص الذين يعيشون في دور الرعاية والمَرافق الأخرى الخاضعة للإشراف.

هل تعلم...

تنمو بكتيريا المَلويَّة البوَّابيَّة H. pylori في الطبقة المخاطية الواقية من بطانة المعدة، حيث تكون أقلُّ تعرُّضًا للعصائر الشديدة الحموضة التي تنتجها المعدة.بالإضافة إلى أنَّ بكتيريا المَلويَّة البوَّابيَّة H. pylori تقوم بإنتاج الأمونيا، ممَّا يساعد على حمايتها من حمض المعدة ويُمكِّنها من تمزيق واختراق الطبقة المخاطيَّة.

مُضَاعَفات الإصابة بعدوى بكتيريا الملويَّة البوَّابيَّة H. pylori يُعاني تقريبًا جميع الأشخاص المصابين بعدوى بكتيريا المَلويَّة البوَّابيَّة H. pylori من (التهاب المعدة) الذي قد يُصيبُ كامل المعدة أو أن يكون الالتهاب مقتصرًا على الجزء السفلي منها (الغار).ويمكن أن تؤدي العدوى إلى التهاب المعدة التآكلي في بعض الأحيان وحتى أنَّها قد تُحدثُ قرحة في المعدة. تُسهم بكتيريا الملويَّة البوَّابيَّة H. pylori في تكوين القرحة من خلال زيادة إنتاج الحمض والتَّدخُّل في دفاعات المعدة الطَّبيعيَّة ضد حمض المعدة وفي إنتاج السُّموم. تزيد العدوى طويلة الأمد ببكتيريا الملويَّة البوَّابيَّة H. pylori من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

أعراض العدوى ببكتيريا الملويَّة البوَّابيَّة لا يعاني العديد من الأشخاص المصابين بالتهاب معدة ناجمٌ عن عدوى بكتيريا الملويَّة البوابيَّة من ظهور أعراضٍ أو مُضَاعَفات، مثل قرحة هضمية في المعدة أو في الاثناعشري. يعاني الأشخاص الذين تظهر عندهم أعراضٌ ناجمةٌ عن عدوى بكتيريا الملويَّة البوابيَّة من الأعراض التي تكون نَّموذجيَّة لالتهاب المعدة، بما في ذلك عُسر الهضم والألم أو الانِزعَاج في الجزء العلوي من البطن. تُسبِّبُ قرحة المعدة النَّاجمة عن العدوى بجرثومة الملويَّة البوابيَّة H. pylori ظهور أعراضٍ مشابهة لأعراض القرحة النَّاجمة عن الاضطرابات الأخرى، بما فيها الألم في الجزء العلوي من البطن.

تشخيص العدوى ببكتيريا الملويَّة البوَّابيَّة إجراء اختبارات للتَّنفُّس أو البراز

إجراء تنظير علوي في بعض الأحيان يمكن اكتشاف بكتيريا الملويَّة البوَّابيَّة H. pylori من خلال إجراء اختباراتٍ تستعمل عيِّناتٍ للتنفُّس أو البراز. يستعمل الأطبَّاء أحيانًا أنبوب المشاهدة المرن (منظار داخلي) لإجراء التنظير العلوي لاستئصال عَيِّنَة (اختزاع) من بطانة المعدة.يمكن فحص العينة للتَّحرِّي عن بكتيريا الملويَّة البوَّابيَّة H. pylori بعدة طرائق.

علاج العدوى ببكتيريا الملويَّة البوَّابيَّة المضادَّات الحيوية ومثبِّطات مضخة البروتون

بعد المعالجة، تُجرى اختباراتٌ للتأكُّد من القضاء على عدوى بكتيريا الملويَّة البوَّابيَّة H. pylori العلاج الأكثر شيوعًا لعدوى بكتيريا الملوية البوابية هي مشاركة بين مُثبِّطات مضخة البروتون لخفض إنتاج الحمض المعدة بالتَّزامن مع نوعين من المضادَّات الحيوية، وكذلك مع تحت ساليسيلات البزموث في بعض الأحيان.يُعدُّ استعمال مثبطات مضخة البروتون (أوميبرازول omeprazole أو إيزوميبرازول esomeprazole أو لانسوبرازول lansoprazole أو بانتوبرازول pantoprazole أو رابيرازول rabeprazol ) أحد الخيارات المُتاحة.تكون هذه الأدوية متحمَّلة بشكل جيد عادةً (ذات تأثيرات جانبية قليلة أو خفيفة) ولكنَّها قد تُسبِّبُ الإسهال والإمساك والصُّداع.قد يجري استعمال الكثير من المضادَّات الحيوية المختلفة، بما في ذلك أموكسيسيلين amoxicillin وكلاريثروميسين clarithromycin وميترونيدازول metronidazole وتتراسيكلين tetracycline.قد يؤدي استعمال هذه المضادَّات الحيوية إلى حدوث تغيُّرٍ في حاسَّة الذوق ويسبِّبُ الغثيان، ويمكن أن يؤدي استعمال أموكسيسيلين وكلاريثرومايسين وتتراسيكلين إلى حدوث الإسهال.ويمكن أن يؤدي استعمال تحت ساليسيلات البزموث إلى حدوث إمساك واسوداد في لون اللسان والبراز. يتأكَّد الأطباء من نجاح العلاج عادةً من خلال إعادة اختبارات التَّنفُّس أو البراز أو التَّنظير الدَّاخلي بعد حَوالى 4 أسابيع من انتهاء المعالجة. يُكرر العلاج عند عدم القضاء على الملوية البوابية.