التسمُّمُ الغذائي بالمِطَثِّيَّة الحاطِمَة Clostridium perfringens

ينجم التسمُّمُ الغذائي بالمِطَثِّيَّةُ الحاطِمَة Clostridium perfringens عن تناول الأغذية الملوَّثة بهذه الجراثيم Clostridium perfringens؛فعندما تكون في الأمعاء الدقيقة، تُطلِق سمًّا غالبًا ما يسبِّب الإسهال.

والمِطَثِّيَّةُ الحاطِمَة هي بكتيريا تسبِّب عددًا من الاضطرابات، بما في ذلك التهابُ المعدة والأمعاء.وتسبِّب بعضُ السُّلالات حالةً خفيفة إلى متوسِّطة من التهاب المعدة والأمعاء، حيث يَتحسَّن دون علاج، في حين أنَّ سلالات أخرى تسبِّب مرضًا شَديدًا يمكن أن يضرَّ بالأمعاء الدقيقة، ويؤدي إلى الموت أحيانًا.وتعدُّ لحومُ البقر والدواجن الملوَّثة والمَرَق والأطعمة المجفَّفة أو المطبوخة سابقًا مسؤولة عادة عن تفشِّي التسمُّم الغذائي بالمِطَثِّيَّة الحاطِمَة Clostridium perfringens.ولا يمكن تخريبُ بعض السُّلالات عن طريق طهي الطعام جيِّدًا، في حين أنَّ بعضَها الآخر يمكن القضاء عليه.

أعراض التسمم الغذائي بالمطثيات يبدأ التهابُ المعدة والأمعاء بعدَ نَحو 6 إلى 24 ساعة من أكل الطعام الملوَّث.والأَعرَاضُ الأكثر شُيُوعًا هي الإسهال المائي والمغص البطني.وعلى الرغم من أنَّ العدوى تكون خفيفة عادة، لكن يمكن أن تسبّب ألمًا في البطن وتمدُّدًا فيه (انتفاخ) بالغازات وإسهالاً شَديدًا وتجفافًا وانخفاضًا شديدًا في ضغط الدَّم (صدمة) أيضًا.تستمرّ أعراضُ التسمُّم الغذائي بالمِطَثِّيَّةُ الحاطِمَة Clostridium perfringens نَحو 24 ساعة عادة.

تشخيص التسمم الغذائي بالمطثيات تقييم الطبيب

اختبار الطعام الملوَّث أو البراز الملوَّث في بعض الأحيان يشتبه الطبيبُ في تشخيص التسمم الغذائي بالمطثية الحاطمة Clostridium perfringens عادة عندما يحدث تفشٍّ محلِّي للمرض.ويجري تأكيدُ التَّشخيص من خلال اختبار الطعام الملوَّث أو عيِّنات من البراز بالمِطَثِّيَّةُ الحاطِمَة Clostridium perfringens.

علاج التسمم الغذائي بالمطثيات السَّوائل والراحة يعطى الشخصُ السوائل، ويجري تشجيعُه على الراحة.ولا تُعطَى المضادَّات الحيويَّة.