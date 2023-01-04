مُتلازمة ليفاتور هو ألم مُتقطِّع في المستقيم ناجم عن تشنُّج العضلة القريبة من الشرج (العضلة الرَّافعة للشرج).

سبب تشنج العضلة القريبة من الشرج غير معروف بشكلٍ عام.

قد يكون الألم عابرًا أو قد يستمرُّ لعدَّة ساعات.

يعتمد التَّشخيص على الفحص.

تنطوي المعالجة على استعمال مسكنات الألم وحمَّامات المِقعَدة وأحيَانًا العلاج الطبيعي.

المستقيم هو أحد أجزاء السبيل الهضمي الذي يعلو الشرج، حيث يتماسك فيه البراز قبل خروجه من الجسم من خلال الشرج.

الشَّرج هو فتحة في نهاية السبيل الهضمي حيث يُغادر البرازُ الجسمَ من خلالها.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الشرج والمستقيم).

الجهاز الهضمي

أَلَمُ المُستَقيمِ العابِر هو ألمٌ عابرٌ في المستقيم.ألم العُصعُص هو ألمٌ قريبٌ من العُصعُص.يُشكِّلُ هذان الاضطرابان اختلافاتُ مُتلازمة ليفاتور.

مازال سبب حدوث تشنُّجات العضلة الرَّافعة للشرج مجهولًا.

أعراض متلازمة ليفاتور يُسبِّبُ تشنُّج العضلة ألمًا لا يرتبط بالتَّبرُّز عادةً.يستمرُّ الألم أقل من 20 دقيقة عادةً.قد يكون الألم عابرًا ومُبَرِّحًا أو وجعًا مُبهمًا في أعلى المستقيم.يمكن أن يحدث الألم بشكلٍ تلقائيٍّ أو عند الجلوس ويمكنه إيقاظ الشخص من النَّوم.يمكن الشُّعور بالألم كما لو أنَّه سيخفُّ عند تمرير الغاز أو التَّبرُّز. قد يستمرُّ الألم لعدة ساعات ويمكن أن يعود بشكلٍ مُتكرِّر في الحالات الشديدة. يمكن أن يكون الشخص قد خضع لعمليَّاتٍ مختلفة غير ناجحة في المستقيم لتخفيف هذه الأعراض.

تشخيص ■مُتلازمة ليفاتور■ فحص الطبيب يقوم الطبيب بإجراء فحصٍ سريريٍّ لاستبعاد الحالات المستقيميَّة المؤلمة الأخرى (مثل البواسيرالمصابة بالخُثار أو الشُّقوق أو الخُراجات).يكون الفَحص السَّريري طبيعيًّا غالبًا، ولكنَّ العضلات قد تكون مؤلمة عند اللَّمس أو مشدودة. ينجم الألم في بعض الأحيان عن أسفل الظهر أو عن اضطرابات البروستات.