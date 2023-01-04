البواسير هي أوعية دموية ملتوية متوسعة تتوضَّع في جدار الجزء السفلي من المستقيم والشرج.
تنجم الأوعية المُتورِّمة عن زيادة الضغط.
تتشكَّل كتلٌ داخل أو خارج الشرج يمكن أن تُسبِّبَ شعورًا بالألم أو حدوث نزف.
يستند التشخيص على فحص الشرج والمستقيم، ويكون ذلك باستخدام منظار الشرج غالبًا، أو المنظار السيني، أو بمنظار القولون.
تزول معظم أعراض البواسير دون علاج، إلَّا أنَّ استعمال الألياف ومليِّنات البراز وحَمَّامَّات المِقعَدَة قد يُساعدُ على تخفيفها.
يجري علاج بعض البواسير باستعمال شريط مطاطي أو العلاج بالتصليب بالحقن أو التخثير الضوئي بالأشعة تحت الحمراء أو الجراحة في بعض الأحيان.
المستقيم هو أحد أجزاء السبيل الهضمي الذي يعلو الشرج، حيث يتماسك فيه البراز قبل خروجه من الجسم عبر الشرج.
الشَّرج هو فتحة في نهاية السبيل الهضمي حيث يُغادر البرازُ الجسمَ من خلالها.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الشرج والمستقيم).
تتكوَّن البواسير عندما تصبح الأوعية الدموية في الجزء السفلي من المستقيم أو الشرج مُتضخِّمة.
البواسير الدَّاخلية هي البواسير التي تتكوَّن فوق موضع اتِّصال الشرج والمستقيم (المَوصل الشرجي المستقيمي).
البواسير الخارجية هي البواسير التي تتكوَّن تحت المَوصل الشرجي المستقيمي.
يمكن أن تبقى البواسير الداخلية والخارجية داخل الشرج أو تبرز خارجه.
أسباب البواسير
تؤدي زيادة الضغط في أوعية المنطقة الشرجيَّة المستقيميَّة إلى تكوُّن البواسير.قد يكون هذا الضغط ناجمًا عن الحمل أو عن الرَّفع المُتكرِّر للأشياء الثقيلة أو عن الشَّد المتكرِّر في أثناء التَّبرُّز.وقد يُسهمُ الإمساك في حدوث الشَّد.
أعراض البواسير
تُشكِّل البواسير الخارجية كتلةً على الشَّرج.يؤدي تكوُّن جلطة دمويَّة (يُسمى باسور خارجي مخثور) إلى ازدياد حجم الكتلة التي تُصبح أكثرَ إيلاما وتورُّمًا من البواسير غير المُتخثِّرة.
لا تُسبِّبُالبواسير الداخلية تشكُّل كتل مرئيَّة أو الشُّعور بألم في كثيرٍ من الأحيان، ولكنَّها قد تنزف.يحدث النزف من البواسير الداخلية عند التَّبرُّز عادةً، مُسبِّبًا ظهور خطوطٍ من الدَّم على البراز أو على ورق الحمَّام.قد يُحوِّل الدَّم لونَ الماء في وعاء المرحاض إلى اللون الأحمر.إلَّا أنَّ كميَّة الدَّم تكون قليلةً عادةً، ونادرًا ما تؤدِّي البواسير إلى فقد كميَّةٍ كبيرةٍ من الدَّم أو إلى الإصابة بفقر الدَّم.
قد تؤدي الإصابة بالبواسير إلى سيلان المخاط وإيجاد شعورٍ بعدم تفريغ المستقيم من البراز بشكلٍ كاملٍ بعد التَّبرُّز.لا تُعدُّ الحِكَّة في المنطقة الشرجية (الحِكَّة الشرجيَّة) من أعراض البواسير عادةً، ولكنّ الحِكَّة قد تحدث إذا أدَّت الإصابة بالبواسير إلى جعل تنظيف منطقة الشَّرج صعبًا.
مُضَاعَفات البواسير
يمكن أن تصبح البواسير مُلتهبة أو مُتخثِّرة.وقد يحدث نزفٌ في البواسير الداخليَّة.
تشخيص البواسير
فحص الطبيب
تنظير الشرج
التَّنظير السيني أو تنظير القولون في بعض الأحيان
يستطيع الطبيب بسهولةٍ تشخيص البواسير المؤلمة والمتورِّمة من خلال فحص الشرج والمستقيم.
يُجرى الفحص بمنظار الشرج (أنبوب قصير وقاسي يُستَعمل لاستعراض المستقيم) لتقييم البواسير غير المؤلمة أو النَّازفة.قد يحتاج الأشخاص الذين يُعانون من نزفٍ في المستقيم إلى التنظير السيني أو تنظير القولون (انظر التنظير الدَّاخلي) لاستبعاد الحالات الأشد خطورة، مثل الورم.
علاج البواسير
مُليِّنات البراز وحمَّامات المِقعدة
تستدعي معالجة البواسير المخثورة الخارجيَّة استئصال الجلطة الدَّمويَّة
تحتاج معالجة البواسير الدَّاخلية استعمال حقن المعالجة بالتَّصليب وربط الشريط المطَّاطي أو التخثير الضوئي بالأشعة تحت الحمراء.
الاستئصال الجراحيّ أحيانًا
ليس من الضَّروري معالجة البواسير عادةً ما لم تتسبَّب بظهور أعراض.قد يؤدي استعمال مُليِّنات البراز أو مُكمِّلات الألياف (مثل سيلليوم) إلى تخفيف الشَّدِّ عند التَّبرُّز.يمكن تخفيف أعراض البواسير في بعض الأحيان من خلال تغطيس الشرج في الماء الدافئ فيما يُعرَف بحمَّام المِقعدة.يجري التَّغطيس من خلال أخذ وضعيَّة القرفصاء أو الجلوس لمدة تتراوح بين 10 - 15 دقيقة في حوضٍ مملوءٍ جزئيًّا أو باستعمال حوضٍ مملوءٍ بالماء الدافئ (وليس الساخن) يُوضَع على وعاء المرحاض.
قد يلجأ الطبيب عند معالجة البواسير الخارجية المُصابة بالخثار وخصوصًا تلك التي تُسبِّبُ ألمًا شديدًا إلى حقن مُخدِّرٍ موضعيٍّ لتخدير المنطقة واستئصال جلطة الدَّم أو البواسير، ممَّا يخفف الألم بسرعةٍ أكبر في بعض الأحيان.
يمكن أن يساعد استعمال الأسيتامينوفين أو مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة على تخفيف الألم النّاجم عن البواسير المخثورة.كما قد يُفيد تطبيق مراهم التَّخدير الموضعيَّة أو كمَّادات الهماميليس.تنخفض شدَّة الألم والتَّورُّم بعد فترةٍ قصيرة عادةً، وتختفي الجلطات في غضون 4 إلى 6 أسابيع.
ويمكن أن يقوم الطبيب عند معالجة البواسير الداخليَّة النَّازفة بحقن مادَّةٍ تسبب تندُّبًا نسيجيًّا لتشكيل وتخريب البواسير.يُسمَّى هذا الإجراء بالمعالجة بالتَّصليب بالحقن.يُعدُّ التخثير الضوئي بالأشعة تحت الحمراء أحد البدائل للمعالجة بالتصليب بالحقن.يستدعي القيام بهذا الإجراء استعمال ضوء الأشعة تحت الحمراء لعلاج البواسير النَّازفة.
يمكن معالجة البواسير الدَّاخليَّة الكبيرة وتلك التي لا تستجيب للمعالجة بالتَّصليب بالحقن بربطها بشرائط مطَّاطيَّة (يسمَّى الإجراء بالرَّبط بالشريط المطَّاطي).يؤدي الشريط إلى ذبول وسقوط الباسور دون ألم.تُعالَج البواسير تقريبًا كل أسبوعين.
ربط البواسير
تُستأصلُ بعض البواسير الداخلية من خلال ربطها بشرائط مطاطيَّة في إجراءٍ يُجرى في العيادات الخارجيَّة يسمى ربط الشريط المطاطي.يتكوَّن الجهاز المُستعمل (الرَّابط) من ملقطٍ مُحاطٍ بأسطوانة مع أشرطة من المطاط (0.5 سم) موضوعة على أحد طرفيها.يجري إدخال الرَّابط في الشرج من خلال منظار الشرج (أنبوب مشاهدة قصير وقاسي)، ويَجرِي مسك البواسير بالملقط.تُسحَبُ الأسطوانة نحو الأعلى فوق الملقط والباسور، دافعةً الشرائط المطَّاطيَّة أمامها وحول قاعدة البواسير.تقوم الشرائط المطاطيَّة بقطع إمدادات الدَّم إلى البواسير، ممَّا يؤدي إلى ذبولها وسقوطها من دون ألم خلال بضعة أيَّام.يجري ربط باسورٍ واحدٍ كلَّ أسبوعين تقريبًا.قد يكون من الضروري استعمال الكثير من العلاجات.يمكن ربط أكثر من باسور واحدٍ خلال مراجعة الطبيب في بعض الأحيان.
قد يستخدم الأطباءُ الجراحة لاستئصال البواسير عند فشل العلاجات الأخرى.إلَّا أنَّ إجراء جراحة البواسير (يُسمَّى استئصال الباسور) قد يؤدي إلى الشعور بألمٍ شديدٍ بالإضافة إلى حدوث احتباسٍ في البول وإمساك.
ويمكن استعمال طريقة أخرى في تدبير الباسور تسمى تدبيس الباسور الكِفافي، حيث يَجرِي استعمال دبَّاسة جراحيَّة دائريَّة.تتسبَّبُ هذه الطريقة في الشعور بألمٍ أقل بعد إجرائها، ولكنَّها قد تؤدي إلى زيادة فرصة حدوث مضاعفات مقارنة باستئصال البواسير الجراحي التقليدي وقد تعود تلك البواسير إلى التَّشكُّل.
وتوجد طرائقق أخرى لتخريب البواسير الداخلية، مثل ربط شريان الباسور المٌوجَّه بالدوبلر، وهي قيد التَّجربة،وفي هذه الطريقة، يجري تحديد الشرايين الباسوريَّة باستعمال تخطيط الصَّدى وتقييدها بخياطة غرزة، وبالتالي الحدُّ من إمدادات الدَّم للبواسير.
ولم تثبت فعاليَّة استعمال المُعالجَات باستخدام الليزر أو مسابير التجميد أو التيار الكهربائي (تخثير كهربي).ومازال ربط الشريط المطاطي هو العلاج المعتاد.