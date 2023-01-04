البواسير هي أوعية دموية ملتوية متوسعة تتوضَّع في جدار الجزء السفلي من المستقيم والشرج.

تنجم الأوعية المُتورِّمة عن زيادة الضغط.

تتشكَّل كتلٌ داخل أو خارج الشرج يمكن أن تُسبِّبَ شعورًا بالألم أو حدوث نزف.

يستند التشخيص على فحص الشرج والمستقيم، ويكون ذلك باستخدام منظار الشرج غالبًا، أو المنظار السيني، أو بمنظار القولون.

تزول معظم أعراض البواسير دون علاج، إلَّا أنَّ استعمال الألياف ومليِّنات البراز وحَمَّامَّات المِقعَدَة قد يُساعدُ على تخفيفها.

يجري علاج بعض البواسير باستعمال شريط مطاطي أو العلاج بالتصليب بالحقن أو التخثير الضوئي بالأشعة تحت الحمراء أو الجراحة في بعض الأحيان.

المستقيم هو أحد أجزاء السبيل الهضمي الذي يعلو الشرج، حيث يتماسك فيه البراز قبل خروجه من الجسم عبر الشرج.

الشَّرج هو فتحة في نهاية السبيل الهضمي حيث يُغادر البرازُ الجسمَ من خلالها.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الشرج والمستقيم).

تتكوَّن البواسير عندما تصبح الأوعية الدموية في الجزء السفلي من المستقيم أو الشرج مُتضخِّمة.

البواسير الدَّاخلية هي البواسير التي تتكوَّن فوق موضع اتِّصال الشرج والمستقيم (المَوصل الشرجي المستقيمي).

البواسير الخارجية هي البواسير التي تتكوَّن تحت المَوصل الشرجي المستقيمي.

يمكن أن تبقى البواسير الداخلية والخارجية داخل الشرج أو تبرز خارجه.

أسباب البواسير البواسير الصورة تؤدي زيادة الضغط في أوعية المنطقة الشرجيَّة المستقيميَّة إلى تكوُّن البواسير.قد يكون هذا الضغط ناجمًا عن الحمل أو عن الرَّفع المُتكرِّر للأشياء الثقيلة أو عن الشَّد المتكرِّر في أثناء التَّبرُّز.وقد يُسهمُ الإمساك في حدوث الشَّد.

أعراض البواسير تُشكِّل البواسير الخارجية كتلةً على الشَّرج.يؤدي تكوُّن جلطة دمويَّة (يُسمى باسور خارجي مخثور) إلى ازدياد حجم الكتلة التي تُصبح أكثرَ إيلاما وتورُّمًا من البواسير غير المُتخثِّرة. بواسير خارجية إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة بواسيراً متبارزة نحو الخارج.يُلاحظ تشكل خثرات دموية (تُدعى بواسير خارجية خثارية)، وهو ما يجعل البواسير مؤلمة، وضخمة، ومتورمة. DR LARPENT/G.R.E.H.G.E.P./SCIENCE PHOTO LIBRARY لا تُسبِّبُالبواسير الداخلية تشكُّل كتل مرئيَّة أو الشُّعور بألم في كثيرٍ من الأحيان، ولكنَّها قد تنزف.يحدث النزف من البواسير الداخلية عند التَّبرُّز عادةً، مُسبِّبًا ظهور خطوطٍ من الدَّم على البراز أو على ورق الحمَّام.قد يُحوِّل الدَّم لونَ الماء في وعاء المرحاض إلى اللون الأحمر.إلَّا أنَّ كميَّة الدَّم تكون قليلةً عادةً، ونادرًا ما تؤدِّي البواسير إلى فقد كميَّةٍ كبيرةٍ من الدَّم أو إلى الإصابة بفقر الدَّم. قد تؤدي الإصابة بالبواسير إلى سيلان المخاط وإيجاد شعورٍ بعدم تفريغ المستقيم من البراز بشكلٍ كاملٍ بعد التَّبرُّز.لا تُعدُّ الحِكَّة في المنطقة الشرجية (الحِكَّة الشرجيَّة) من أعراض البواسير عادةً، ولكنّ الحِكَّة قد تحدث إذا أدَّت الإصابة بالبواسير إلى جعل تنظيف منطقة الشَّرج صعبًا. مُضَاعَفات البواسير يمكن أن تصبح البواسير مُلتهبة أو مُتخثِّرة.وقد يحدث نزفٌ في البواسير الداخليَّة.

تشخيص البواسير فحص الطبيب

تنظير الشرج

التَّنظير السيني أو تنظير القولون في بعض الأحيان يستطيع الطبيب بسهولةٍ تشخيص البواسير المؤلمة والمتورِّمة من خلال فحص الشرج والمستقيم. يُجرى الفحص بمنظار الشرج (أنبوب قصير وقاسي يُستَعمل لاستعراض المستقيم) لتقييم البواسير غير المؤلمة أو النَّازفة.قد يحتاج الأشخاص الذين يُعانون من نزفٍ في المستقيم إلى التنظير السيني أو تنظير القولون (انظر التنظير الدَّاخلي) لاستبعاد الحالات الأشد خطورة، مثل الورم.