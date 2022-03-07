عَدوَى المريء

تحدث عدوى المريء بشكلٍ رئيسي في الأشخاص الذين يعانون من ضعف آليات الدفاع التي تحمي المريء من العدوى.والأَسبَابُ الرئيسية للعدوى هي المبيضَّة البيضاء Candida albicans، وفيروس الهربس البسيط، والفيروس المضخِّم للخلايا.

المريء هو أنبوبٌ أجوف يصل بين الحلق (البلعوم) والمعدة.(انظر أيضًا لمحة عامة عن المريء).

وهناك العديدُ من آليات الدفاع التي تَقِي المريء من العدوى.وتشتمل هذه الدفاعاتُ على اللعاب، والحركة الطبيعية (التقلُّصات) للمريء، وخلايا الجهاز المناعي.وهكذا، فإنَّ الأشخاصَ المعرَّضين لخطر الإصابة بالعدوى هم الذين يعانون من الإيدز، أو زُرِع لهم أحدُ الاعضاء أو لديهم اضطراب استعمال الكحول أو داء السكَّري أو ضعف المناعة أو اضطرابها أو نقص التغذية أو السَّرطان، أو اضطرابات في حركيَّة المريء.بالإضافة إلى ذلك، يمكن للستيرويدات القشريَّة التي جرى ابتلاعها أو استنشاقها أن تُعرض الأشخاص لخطرٍ متزايدٍ لحدوث عدوى في المريء.وقد تحدث عدوى المبيضَّات في أي من هؤلاء الأشخاص.أمَّا عدوى فيروس الهربس البسيط وعدوى الفيروس المضخِّم للخلايا فتحدثان بشكلٍ رئيسي في الأشخاص الذين يعانون من الإيدز، أو الذين لديهم زرع أحد الأعضاء وهم يأخذون الأدوية التي تثبِّط الجِهاز المَناعيّ.

هل تعلم...

ألم البلع (وجع البلع) هو عرضٌ نموذجي.يلاحظ بعضُ الأشخاص صعوبة في البلع (عسر البلع) أيضًا.كما تسبِّب حالات العدوى قرحات (قروحًا) وتهيُّجًا وتورمًا في المريء (التهاب المريء) أيضًا.

تشخيص العدوى المريئية التنظير الداخلي يمكن للطبيب، في بعض الأحيان، رؤية علامات عدوى فطر المبيضَّة Candida في الفم (السلُّاق) في الأشخاص الذين لديهم عدوى المريء بالمبيضَّات Candida.ولا توجد في العَادة أيّة شذوذات في فم الأشخاص المصابين بعدوى فيروس الهربس البسيط، أو عدوى الفيروس المضخِّم للخلايا. ولتشخيص عدوى المريء، يعاين الطبيب أسفلَ المريء عادة، باستخدام أنبوب رؤية مرن (التنظير).أثناء التنظير ، يقوم الأطباء عادةً بإزالة الأنسجة لفحصها تحت المجهر (خزعة). داء المُبيّضات (المريء) إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة طفحًا جلديًا ناجمًا عن فطور المبيضات. Image provided by Thomas Habif, MD.