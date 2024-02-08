التهابُ المَريء اليُوزيني

التهابُ المريء اليوزيني eosinophilic esophagitis هو اضطرابٌ التهابي يصبح فيه جدارُ المريء ممتلئًا بأعدادٍ كبيرة من الحَمِضات (اليُوزينيَّات)، وهي نوعٌ من خلايا الدَّم البيض.

قد يكون سببُ هذا الاضطراب الحساسية الغذائيَّة أو التحسُّس للطعام.

وفيه، قد يرفض الأطفالُ تناول الطعام ويفقدون وزنًا، وقد يعاني البالغون من انحشار الطعام في المريء مع صعوبةٍ في البلع.

ويستند التَّشخيصُ إلى نتائج التنظير والخزعة، مع التصوير بالأشعَّة السِّينية أحيانًا.

ويشتمل العلاجُ على مثبطات مضخة البروتون، والستيرويدات القشرية، وعامل حيوي، والتغييرات في النظام الغذائي، وتوسيع المريء أحيَانًا.

المَريء هو أنبوبٌ أجوف يَصِل بين الحلق (البلعوم) والمعدة.(انظر أيضًا لمحة عامة عن المريء).

يمكن أن يبدأ التهابُ المريء اليُوزيني في أي وقت بين مرحلة الطفولة وما بعدَ سنّ البلوغ.كما يحدث أحيانًا في كبار السن، ويكون أكثرَ شُيُوعًا بين الذكور.

الحَمِضاتُ أو اليُوزينيات هي نوع من الكريَّات البيض التي تُمارسُ دورًا مهمًا في استجابة الجسم لردود الفعل التحسُّسية، والربو، والعدوى بالطفيليات. قد ينجم التهابُ المريء عن تفاعل تحسُّسي تجاه بعض الأطعمة في الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر وراثية؛حيث يسبّب ردّ الفعل التحسُّسي التهابًا مهيِّجًا للمَريء.وإذا لم يعالج، فإنَّ الالتهابَ يؤدي في نهاية المطاف إلى تضيُّق مزمن للمريء.

أعراض التهاب المريء اليوزيني قد يرفض الرضَّعُ والأطفال تناولَ الطعام، ويحدث لديهم قيءٌ، أو خسارة في الوزن، أو ألم في البطن، أو ألم في الصدر، أو مزيج من ذلك. وبالنسبة للبالغين الذين لديهم تضيُّق (البالغون الذين لديهم التهاب مريء منذ فترةٍ طويلة عادة)، غالبًا ما يشتكون من صعوبة في البلع (عسر البلع)؛ ويمكن أن ينحشر الطعامُ في المريء لديهم (ويُسمَّى ذلك انحشار الطعام المريئي).وقد يكون لدى المرضى أعراضٌ مشابهة لتلك الأَعرَاض التي تحدث في داء الارتجاع المعدي المَريئي، وخاصَّة حرقة الفؤاد (ألم حارق خلفَ عظم الصدر "القصّ"). كما قد يكون لدى هؤلاء الأشخاص غالبًا اضطرابات تحسُّسية أخرى، مثل الربو أو الإكزيمَة أيضًا.

تشخيص التهاب المريء اليوزيني التنظير والخزعَة

التصوير بالأشعَّة السِّينية بعدَ ابتلاع الباريوم في بعض الأحيان يشتبه الأطباءُ في تشخيص التهاب المريء اليُوزيني في الأشخاص من أيِّ سن، الذين لديهم اضطرابات تحسسية أخرى وصعوبة في بلع الأطعمة الصلبة.يُشتبه بالتشخيص أيضًا عند الأشخاص الذين لديهم أعراض لداء الارتجاع المعدي المريئي لا تزول بالمعالجة التقليدية. ولتشخيص هذا الاضطراب، يعاين الأطباء المريءَ بأنبوبٍ مرن (التنظير الداخليّ).وفي أثناء التنظير، يأخذ الأطباءُ عيِّناتٍ من الأنسجة لتحليلها تحت المجهر (تسمَّى خزعة). وفي بعض الأحيان، يطلب الأطباءُ التصويرَ بالأشعَّة السِّينية بعدَ ابتلاع الباريوم أيضًا.وفي هذا الاختبار، يَجرِي إعطاءُ الأشخاص الباريوم في سائل قبل التقاط صور بالأشعَّة السِّينية؛يرسم الباريوم حدودَ المريء، ممَّا يجعل من السهل رؤية المظاهر غير الطبيعيَّة. قياس المعاوقة هو نوع آخر من اختبارات المريء التي تُجرى من حين لآخر للتَّحرِّي عن التضيقات الخفية.في هذا الاختبار، يجري استخدام بالون مملوء بالماء المالح (محلول ملحي) لقياس المنطقة عبر الجزء الداخلي من المريء والضغط داخل المريء في نفس الوقت. كما قد يطلب الأطباء اختباراتٍ للحساسية الغذائية أيضًا، لتحديد العَوامِل المحتملة، ولكنها تكون ذات فائدة محدودة.