سَرطان الشَّرج

تقييم الطبيب

التنظير السيني أو تنظير القَولون

خزعَة

لتشخيص سرطان الشرج، يقوم الطبيب أوَّلاً بتفحُّص الجلد حول فتحة الشرج، للتحرِّي عن أيَّة تشوُّهات أو تغيُّرات،ثُمَّ يرتدي القفَّاز ليسبر الشرج والجزء السفليّ من المستقيم، للتحرِّي عن أيّ أجزاء من البطانة تبدو مُختلفةً عن المناطق المحيطة بها.يستخدِمُ الطبيبُ المنظار السيني المرن (أنبوب مُعاينة قصير مُزوَّد بكاميرةٍ في نهايته)، لتقييم الشرج والمستقيم.وقد يقوم الطبيبُ بإدخال منظار الشَّرج (أنبوب صغير وصلب مُزوَّد بضوء) لعدَّة بوصاتٍ في فتحة الشرج، للمساعدة على الفحص؛

ثم يأخذ عَيِّنَة من النَّسيج من منطقة يشتبه فيها، ويتفحَّصها تحت المجهر (تسمَّى خزعة).

بمجرد تشخيص سرطان الشرج، تُجرى اختبارات تصوير أخرى، مثل التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، لتحديد ما إذا كان السرطان قد انتشر (أعطى نقائل سرطانية).

إذا كان هناك نزفٌ عند الأشخاص، قد يقوم الأطباء بتنظير القولون للتحرِّي عن سرطان القولون المرافق coexisting.ويجري تفحُّص المِعَى الغليظ بأكمله في أثناء تنظير القولون.قد يقوم الأطباء بتنظير القولون حتى عندَ الأشخاص الذين لديهم بواسير واضحة (أوردة ملتوية موجودة في جدار المستقيم والشرج)، والتي يمكن أن تسبِّب النَّزف.