(سرطان المعى الدَّقيق)

يُمكن للأورام العصبية الصماوية المعدية المعوية (تُسمى أيضًا الأورام السرطاوية) أن تحدث في الخلايا الغدِّية التي تُبطِّنُ المعى الدقيق.تُفرز الأورام العصبية الصماوية المعدية المعوية هرمونات تُسبِّب الإسهال واحمرار الجلد عادةً.

يمكن استئصال بعض الأورام العصبية الصماوية المعدية المعوية جراحيًا.يمكن السيطرة على الأورام التي انتشرت عن طريق الأدوية، مثل أوكتريوتيد أو إيفيروليموس، أو باستخدام علاج يشتمل على استخدام نظير سوماتوستاتين مُشعّ يُعطى عن طريق الوريد (يُسمَّى هذا العلاج باللجين المشع لمستقبلات الببتيد [peptide receptor radioligand therapy أو PRRT]).

قد تحدُث اللمفومة (سرطان في الجهاز اللمفيّ) في الجزء الأوسط (الصائم) أو الجزء الأخير (اللفائفيّ) من المعى الدَّقيق.وقد تجعل اللمفومة جزءًا من المعى قاسيًا أو مُتطاولاً.ويشيعُ هذا النوعُ من السرطان بين أشخاص الدَّاء البطني الذين لم يتلقَّوا مُعالجةً لحالاتهم.يعتمد العلاج على نوع اللمفومة وقد يتضمن العلاج الكيميائي والعلاج الشعاعي للمساعدة على ضبط الأعراض، وإطالة زمن البقاء على قيد الحياة أحيانًا.

يُمكن أن تحدُث ساركومة العضلة الملساء (سرطان خلايا العضلات الملساء) في جدار المعى الدَّقيق.وقد تُساعد المُعالجة الكِيميائيَّة على إطالة زمن النجاة بعضَ الشيء بعد جراحة استئصال الساركومات العضلية الملساء.

ساركومة كابوزي هي نوعٌ من سرطان الجلد يُمكن أن تُصيب الأعضاء الدَّاخلية، وتحدُث أحياناً عند المصابين بالإيدز بسبب عدوى فيروس العوز المناعي البشري؛ويُمكن لهذه الساركومة أن تحدُث في أي مكان في السبيل الهضمي، ولكنها تُصيب المعدة أو المعى الدَّقيق أو القولون عادةً.ولا تُسبِّب ساركومة كابوزي أيَّة أعراض في السبيل الهضمي عادةً، ولكن قد يحدُث نزف وإسهال وانغلاف الأمعاء (ينزلق جزء من المعى إلى داخل جزءٍ آخر في نموذج يُشبه إلى حدٍّ كبير أجزاءَ التلسكوب أو المنظار الفلكي).وتستنِدُ مُعالجة هذه الساركومة إلى موضع السرطان، ولكنها قد تنطوي على الجراحة والمُعالجة الكيميائيَّة والمُعالجة الشعاعيَّة.