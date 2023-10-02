أورام النَّسيج (السَّدى) الهضميّ

أورام النَّسيج الهضمي هي سرطانات نادرة تبدأ في خلايا مُعيَّنة في جدار السبيل الهضمي.

أورام النَّسيج الهضميّ ( gastrointestinal stromal tumors GISTs) هي ساركومات (أورام سرطانيَّة تصيب النسيج الضام) وتنشأ من نوع معين من الخلايا (خلايا طلائِع اللحمة المُتوسِّطة) داخل جدار المريء أو المعدة أو الأمعاء.تُعد أورام النسيج الهضمي (GISTs) النوع الأكثر شُيُوعًا من الساركومة في السبيل الهضمي.

تنجُم مُعظمُ أورام النسيج الهضمي عن طفرةٍ في جينةٍ C-KIT التي تتحكم في نمو الخلايا، وبعضها يكون ناجمًا عن طفرة في جينة PDGFRB التي توفر تعليمات صناعة بروتين مُعيَّن.

قد تحدث أورام النَّسيج الهضميّ عند الأشخاص المصابين بمتلازمة جينية.أحد المتلازمات الشائعة هي الورم العصبي الليفي العصبي من النوع الأول.

يحدث نصف هذه الأورام في المعدة، ويحدث بعضها في المعى الدَّقيق؛ وتحدُث بنسبةٍ قليلةٍ في المريء والقولون والمُستقيم.

ويتراوح مُتوسِّطُ العمر عندَ تشخيص الإصابة بين 50 إلى 60 عامًا.يُمكن أن يُصابَ المرضى الذين خضعوا في السابق إلى المُعالجة الشعاعية للبطن بهدف مُعالجة أورام أخرى، بأورام النَّسيج الهضميّ في وقت لاحق.

تنمو هذه الأورام ببطء عادةً، ولكن يُمكن أن ينمو بعضها بسرعة أكثر وتنتقل إلى مواضع أخرى (نقيليَّة).

أعراض أورام النسيج الهضمي تستنِدُ أعراض أورام النَّسيج الهضميّ إلى موضع الورم ولكنها تنطوي على ألم في البطن ونزف وعسر الهضم وشعور بالامتلاء من بعد تناول وجبة صغيرة.يمكن أن يحدث غثيان وتقيُّؤ إذا أصبح الورم كبيراً إلى درجةٍ يُؤدِّي فيها إلى انسِداد السبيل الهضميّ.

تشخيصُ أورام النسيج الهضميّ التنظير الداخلي

فُحوصات التصوير قد يستخدم الطبيب المنظار الدَّاخلي (أنبوب مُعاينة مَرِن) لتحديد موضع الورم وأخذ خزعة (إزالة عَيِّنَة من النَّسيج لتفحصها تحت المجهر). لتحديد ما إذا انتقلَ السرطان إلى أعضاء أخرى، يقوم الأطباء بالتصوير المقطعيّ المُحوسَب للصدر، والبطن، والحوض، وتخطيط الصَّدى التنظيريّ (حيث يجري وضع مسبار الموجات فوق الصوتية على طرف المنظار لإظهر بطانة السبيل الهضميّ بشكلٍ أوضح من الكثير من الاختبارات الأخرى).