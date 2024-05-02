القلس و الاجترار

يحدث القَلَس من دون سبب فيزيائيٍّ واضح في بعض الأحيان.ويُسمى مثل هذا القلس بالاجترار.

ويُعرَّف الاستفراغ بأنَّه ارتجاع كميَّات صغيرة من الطعام من المعدة، ويحدث عادةً بعد 15 - 30 دقيقة من تناول الطعام.تمرُّ هذه الكميَّات غالبًا عائدةً إلى الفم حيث يمكن للشخص مضغها مَرَّةً أخرى و إعادة ابتلاعها.

عادةً ما يكون الاجترار لا إراديًا.ولكن، بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون هذا الاضطراب عادة متعلَّمة وقد يكون جزءًا من اضطراب الأكل.يستطيع بعضُ الأشخاص فتح مصرة المريء السفليَّة بشكل إرادي ودفع محتويات المعدة إلى المريء والحلق عن طريق زيادة الضغط في المعدة بواسطة تقلصات إيقاعية وإرخاء الحجاب الحاجز (العضلة التي تفصل الصدر عن البطن وتكون مسؤولة عن كلٍّ حركة تنفس).

ومن الشَّائع حدوث الاجترار عند الرُّضَّع.ويحدث الاجترار عند البالغين عادةً عند الأشخاص الذين يُعانون من اضطراباتٍ انفعاليَّة، ولاسيَّما خلال فترات الشِّدَّة النَّفسيَّة.