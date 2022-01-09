الفُواق حالات تشنُّج مُتكرِّرة لا إرادية في الحجاب الحاجز، يتبعها إغلاقٌ مزعج وسريع للمزمار.الحجاب الحاجز هو العضلة التي تفصل الصدر عن البطن وهي المسؤولة عن كل حركة تنفُّس.المزمار هو فتحةٌ بين الحبال الصوتية تُغلَق لإيقاف جريان الهواء إلى الرئتين.يكون حدوث الفُواق أكثر شُيُوعًا بين الرجال.
ويُعدُّ حدوث نوبات سريعة من الفواقات (تستمر بضع دقائق) من الحالات الشائعة جدًّا.تستمرُّ الفواقات لبعض الوقت، حتى عند الأشخاص الأصحَّاء في بعض الأحيان.وقد تستمرُّ الفواقات أكثر من يومين أو حتى أكثر من شهر في بعض الأحيان.وتُسمَّى هذه النَّوبات الأطول بحالات الفواق المستمرَّة أو المُعنِّدة.تُعدُّ هذه النَّوبات المستمرَّة غير شائعة ولكنَّها يمكن أن تُسبِّبَ ضيقًا شديدًا.
أسباب الفُواق
لم يتوصَّل الأطبَّاء إلى معرفة سبب حدوث الفُواق ولكنَّهم يعتقدون أنَّها قد تنطوي على حدوث تهيُّج في الأعصاب أو في أجزاء الدِّماغ التي تضبط عضلات التَّنفُّس (بما فيها الحجاب الحاجز).
لا يكون لحدوث نوبات الفُواق السريعة سببٌ واضحٌ على الأغلب، ولكنَّها تتهيَّج في بعض الأحيان نتيجة العَوامِل التَّالية:
نفخة المعدة
تناول الكحول
ابتلاع مواد ساخنة أو مُهيِّجة
في مثل هذه الحالات، يبدأ الفُواق في مواقف اجتماعيَّة عادةً، فقد يحدث بسبب مزيج من الضحك والكلام وتناول الطعام والشراب (وخصوصًا الكحول).حيث يتسبَّب الطعام أو السوائل الساخنة أو المُهيِّجة في حدوثه في بعض الأحيان.وتزداد فرصة حدوث الفُواق عند انخفاض مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدَّم.ويمكن أن يحدث مثل هذا الانخفاض عند معاناة الأشخاص من فرط التَّهوية.
يعود سبب حدوث النَّوبات المُستمرَّة من الفواقات إلى أسباب أشدُّ خطورةً في بعض الأحيان ( انظر جدول: بعض أسباب وملامح الفواقات المُستمرَّة أو المُعنِّدة).فمثلًا، قد يصبح الحجاب الحاجز مُتهيِّجًا بسبب الالتهاب الرئوي أو إجراء جراحة في الصَّدر أو المَعدة أو تراكم الفضلات في الدَّم عند حدوث خللٍ في وظيفة الكلى (يوريمية).ومن النَّادر حدوث الفواقات عند تداخل ورم الدِّمَاغ أو السَّكتة الدِّماغيَّة مع مركز التنفُّس في الدِّماغ.
تميل حالات الفواق إلى الاستمرار إلى أن يُصحَّحَ سببُ حدوثها عندما يكون السَّبب خطيرًا.وقد يكون إيقاف الفواق النَّاجم عن ورم الدِّمَاغ أو السَّكتة الدِّماغية شديدَ الصُّعوبة وقد يُصبحُ مرهِقًا.
تقييم الفواق
لا تحتاج النَّوبات السريعة من الفُواق إلى تَقيِيم الطَّبيب.بالنسبة لحالات الفواق المستمرَّة، يمكن للمعلومات التالية أن تساعد الأشخاص على تحديد ما إذا كان تقييم الطبيب ضروريًّا ومساعدتهم على معرفة ما يمكن توقعه في أثناء التَّقييم.
العَلامات التَّحذيريَّة
تكون بعض الأَعرَاض والملامح مدعاةً للقلق عند الأشخاص الذين يعانون من حالات فُواق.وهي تشتمل على ما يلي:
أعراض عصبيَّة (مثل الصُّداع والشُّعور بالضَّعف والاخدرار ونقص التَّوازن)
متى ينبغي مراجعة الطبيب
يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات فواقٍ مع وجود علامات التحذير أن يُراجعوا الطبيبَ على الفور.وينبغي على الأشخاص الذين ليست لديهم علامات تحذير أن يُراجعوا الطبيبَ إذا استمرَّ الفواق لأكثر من 2-3 أيَّام.
ما الذي سيقومُ به الطبيب
يستفسر الأطبَّاء في البداية عن أعراض الشخص وعن تاريخه الصِّحِّي.ثم يقومون بإجراء الفحص السريري.تُشير المعلومات التي يحصل عليها الأطباء من خلال التاريخ الصحِّي والفَحص السَّريري غالبًا إلى سبب الفُواقات والاختبارات التي قد يكون من الضَّروري إجراؤها ( انظر جدول: بعض أسباب وملامح الفواقات المُستمرَّة أو المُعنِّدة).
حيث يُركِّز التاريخ الصِّحي على مدَّة استمرار نوبات الفُواق والعلاجات التي جرَّبها وعمَّا إذا كان الشخص شخصًا أو أُجريَت له عمليَّة جراحيَّة في الآونة الأخيرة.كما يستفسر الأطبَّاء عن إصابة الشَّخص بإحدى الحالات التَّالية:
أعراض الارتجاع المَعدي المريئي
صُعوبات البَلع
السُّعال أو الحُمَّى أو ألم الصَّدر
الأَعرَاض العصبية (مثل الصُّداع أو صُعوبة المشي أو التَّكلُّم أو الرؤية)
كما يستفسر الأطبَّاء عن تناول الأشخاص للكحول.
ويركز الفَحص السَّريري على إجراء فحصٍ عصبيٍّ كامل.لا يُوفِّر الفحص العام الكثير من المعلومات عادةً، إلَّا أنَّ الأطباء يتحرُّون عن علامات الأمراض المزمنة مثل الهُزال الشديد المؤدي إلى تضاؤل العضلات والأنسجة الدهنية (دَنَف).
الاختبارات
يُوصي الأطبَّاء عادةً بعدم إجراء أيِّ اختبارٍ للأشخاص الذين يُعانون من حالات فُواقٍ سريعة.
إلَّا أنَّه ينبغي إجراء اختباراتٍ للأشخاص الذين ظهرت عندهم علامات تحذيريَّة أو يُعانون من فُواقات مستمرَّة دون سببٍ واضح.حيث يبدأ الأطبَّاء عادةً بإجراء الاختبارات الدَّمويَّة وتصوير الصَّدر بالأشعَّة السِّينية وإجراء تَخطيطُ لكَهرَبِيَّةِ القَلب.وتُجرى اختباراتٌ أخرى وفقًا للأَعرَاض الأخرى التي يُعاني منها الأشخاص ( انظر جدول: بعض أسباب وملامح الفواقات المُستمرَّة أو المُعنِّدة).وسوف يؤدي فشل هذه الاختبارات في كشف سبب حدوث هذه الحالة إلى دفع الأطبَّاء إلى طلب إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي للدِّماغ والتَّصوير المقطعي المُحوسَب للصدر حتى في حال عدم وجود أعراض أخرى مُتعلِّقة بهذه المناطق تحديدًا.
علاج الفُواق
تُعدُّ معالجة الاضطراب الكامن هي أفضل طرق معالجة الفُواق.فمثلًا، يُوصي الأطباء باستعمال المضادَّات الحيويَّة لمعالجة الالتهاب الرِّئوي ومثبِّطات مضخة البروتون لمعالجة داء الارتجاع المَعدي المريئي.
الفواقات السريعة
تُشفى جميع حالات الفُواق تقريبًا مع استعمال العلاج أو من دون استعماله.وقد استُعملت الكثير من المُعالجَات المنزلية لمعالجة حالات الفُواق السَّريعة.إلَّا أنَّ معظمها لا يكون فعَّالًا أو تكون فعاليَّته محدودة.ونظرًا لكون هذه العلاجات آمنة وبسيطة عادةً فإنَّه بالإمكان محاولة استعمالها وذلك لعدم تسبُّبها بحدوث ضرر.تنطوي الكثير من الطرق على وسائلَ لزيادة مستوى ثاني أكسيد الكربون في الدَّم، مثل:
حبسُ النَّفَس
التنفُّس بعمق في كيسٍ ورقيٍّ (ليس بلاستيكي)
يمكن القيام بطرق أخرى في محاولة لتنبيه العصب المُبهَم، الذي يُعصِّب المنطقة الممتدَّة من الدِّماغ إلى المعدة.يمكن للإجراءات التالية تنبيه هذا العصب:
شرب الماء بسرعة
ابتلاع الخبز الجاف أو حُبيبات السُّكَّر أو مسحوق الثلج
شدُّ اللسان بلطف
تنبيه مُنعَكس التَّهوُّع (المُنعَكس البلعومي) (مثل لصق الإصبع بالحلق)
تدليك كرة العين بلطف
حالات الفواق المستمرَّة
تُعدُّ معالجة حالات الفواق المستمرَّة ضروريَّةً، ولاسيَّما عند تعذُُّّر تدبير السَّبب بسهولة.وقد استُعملت الكثير من الأدوية التي تفاوتت فعاليَّتها.وهي تشتمل مثلًا على الكلوربرومازين وباكلوفين وميتوكلوبراميد وغابابنتين .
وقد يلجأ الأطبَّاء عند فشل هذه الأدوية إلى إحصار أحد الأعصاب الحجابيَّة الذي يضبط تقلُّصات الحجاب الحاجز.حيث يقوم الأطباء بإحصار العصب من خلال حقنه بكميَّات صغيرة من مخدِّر موضعي يسمَّى البروكائين.وقد يلجأ الأطبَّاء في حال عودة الفواق بعد إحصار عمل العصب إلى قطعه جراحيًّا (بَضعُ العَصَبِ الحِجابِيّ)، ولكن حتَّى هذا الإجراء لا يُعالج جميع الحالات.
النقاط الرئيسية
يكون السَّببُ غيرَ معروفٍ عادةً.
يمكن أن يكون الفواق ناجمًا عن اضطرابٍ خطيرٍ في حالاتٍ نادرة.
لا يكتشف تَقيِيم الطَّبيب العادي السببَ ولكن ينبغي القيام به في حالات الفُواق المُستمرَّة.
توجد الكثير من العلاجات التي تتساوى في فعاليَّتها.