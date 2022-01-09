لم يتوصَّل الأطبَّاء إلى معرفة سبب حدوث الفُواق ولكنَّهم يعتقدون أنَّها قد تنطوي على حدوث تهيُّج في الأعصاب أو في أجزاء الدِّماغ التي تضبط عضلات التَّنفُّس (بما فيها الحجاب الحاجز).

لا يكون لحدوث نوبات الفُواق السريعة سببٌ واضحٌ على الأغلب، ولكنَّها تتهيَّج في بعض الأحيان نتيجة العَوامِل التَّالية:

نفخة المعدة

تناول الكحول

ابتلاع مواد ساخنة أو مُهيِّجة

في مثل هذه الحالات، يبدأ الفُواق في مواقف اجتماعيَّة عادةً، فقد يحدث بسبب مزيج من الضحك والكلام وتناول الطعام والشراب (وخصوصًا الكحول).حيث يتسبَّب الطعام أو السوائل الساخنة أو المُهيِّجة في حدوثه في بعض الأحيان.وتزداد فرصة حدوث الفُواق عند انخفاض مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدَّم.ويمكن أن يحدث مثل هذا الانخفاض عند معاناة الأشخاص من فرط التَّهوية.

يعود سبب حدوث النَّوبات المُستمرَّة من الفواقات إلى أسباب أشدُّ خطورةً في بعض الأحيان ( انظر جدول: بعض أسباب وملامح الفواقات المُستمرَّة أو المُعنِّدة).فمثلًا، قد يصبح الحجاب الحاجز مُتهيِّجًا بسبب الالتهاب الرئوي أو إجراء جراحة في الصَّدر أو المَعدة أو تراكم الفضلات في الدَّم عند حدوث خللٍ في وظيفة الكلى (يوريمية).ومن النَّادر حدوث الفواقات عند تداخل ورم الدِّمَاغ أو السَّكتة الدِّماغيَّة مع مركز التنفُّس في الدِّماغ.

تميل حالات الفواق إلى الاستمرار إلى أن يُصحَّحَ سببُ حدوثها عندما يكون السَّبب خطيرًا.وقد يكون إيقاف الفواق النَّاجم عن ورم الدِّمَاغ أو السَّكتة الدِّماغية شديدَ الصُّعوبة وقد يُصبحُ مرهِقًا.