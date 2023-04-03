مُتلازمة بويمز (اعتلال الأعصاب المُتعدِّد وضخامة الأعضاء والاعتلال الصماوي والاعتلال الغامائيّ أحادي النسيلة)

جرت تسمية مُتلازمة بويمز وفقًا للعلامات والأعراض التي تحدث بشكلٍ شائعٍ عند الأشخاص:

الحرف P هو الحرف الأوَّل من مُصطلح اعتِلال الأعصاب المُتعدِّد Polyneuropathy (ضرر في الأعصاب).

الحرف { O هو الحرف الأول من مُصطلَح ضخامة الأعضاء Organomegaly (تضخُّم الكبد والطحال والعُقَد اللِّمفِية)

الحرف E هو الحرف الأول من مُصطلح اعتلال صمَّاوي Endocrinopathy (مستويات غير طبيعية للهرمون).

الحرف M هو الحرف الأول من مُصطلح اعتلال غامائيّ أحادي النسيلة Monoclonal gammopathy (الأضداد الدَّمويَّة غير الطبيعيَّة)

الحرف S هو الحرف الأول من مصطلح تغيُّراتُ الجلد Skin changes

قد يُعاني الأشخاص من المشاكل التالية:

قَد يتراكم السَّائِل في الساقين، أو في البطن، أو في الحيِّز بين طبقات الغشاء المُحيط بالرئتين (يُسمَّى الحيِّز الجنبيّ)، أو بالقرب من العَصب البصريّ.يُؤدِّي تراكُم السَّائل في الحيِّز الجنبيّ إلى صُعوبةٍ في التنفُّس وألمٍ في الصَّدر،بينما يُؤدِّي السَّائِل الذي يتراكم بالقرب من العصب البصريّ ويضغط عليه إلى مشاكل في الرُّؤية،

قد يعاني الأشخاص أيضًا من حمى مزمنة ومتقطعة.