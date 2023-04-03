مُتلازماتُ العَوز الغدِّي المتعدِّد

متلازمات العوز الغدي المتعدد هي اضطرابات وراثية يحدث فيها خلل في العديد من الغدد الصماء (المنتجة للهرمونات).

والغُدد الصمَّاوية هي أعضاء تُفرِزُ واحداً أو أكثر من هرموناتٍ مُحدَّدة.قد يرتبط السبب الفعليّ للخلل الوظيفيّ في الغُدَّة الصماوية باستجابةٍ للمناعة الذاتية، حيث تقُوم دفاعات الجسم بمُهاجمة خلاياه عن طريق الخطأ.قد تُمارس عوامل جينيَّة ومحرِّضات بيئيَّة دورًا (مثل العدوى الفيروسيَّة، أو العَوامِل الغذائيَّة، أو استعمال أدوية معينة).تُصنَّف متلازماتُ العَوز الغدِّي المتعدِّد في ثلاثة أنوَاع:

بالنسبة للأشخاص المصابين بمُتلازِمات العوز الغدِّي المُتعدِّد، تتباين الأعراض بحسب الأعضاء الصمَّاوية التي تعرَّضت إلى الإصابة.ولا تظهر حالات العوز الهرمونيّ في نفس الوقت دائمًا، وقَد تَحتاج إلى فترة سنوات حتى تَحدُث.لا تحدُث حالات العَوز في تسلسل مُحدَّد، ولن يُعاني كلّ المرضى من جميع حالات العوز التي تترافق مع كل نوع من المُتلازِمات.

أعراض مُتلازمات العَوز الغدِّي المتعدِّد بالنسبة للأشخاص المصابين بمُتلازِمات العوز الغدِّي المُتعدِّد، تتباين الأعراض بحسب الأعضاء الصمَّاوية التي تعرَّضت إلى الإصابة. قُصور الغدَّة الكظريَّة: ضعف وفقدان الشهيَّة وتقيُّؤ وبُقع داكنة على الجلد، وفي الحالات الشديدة، انخفاض ضغط الدَّم والوَفاة إذا لم تُعالَج الحالة.

قُصور الغدَّة الدرقيَّة: اكتساب الوزن وإمساك وجفاف الشعر والجلد وأحيانًا عَدم القُدرة على تحمُّل الطقس البارِد

قُصور الغدد المُجاورة للدرقيَّة: وخز حول الفم وتشنُّجات في اليدين والقدمين ونوبات صرعيَّة

تشخيص مُتلازمات العَوز الغدِّي المتعدِّد اختبارات الدَّم لقياس مستويات الهرمون يشتبه الأطباءُ بمُتلازمات العَوز الغدِّي المتعدِّد بسبب أعراضها النوعية.ويَجري تأكيد التَّشخيص عن طريق التحرِّي عن نقص مستويات الهرمون في عيِّنةٍ من الدَّم.كما يقيسُ الأطباءُ أحيانًا أجساماً مُضادَّة مُعيَّنة للتحرِّي عن استجابة جهاز المناعة الذاتية تجاه الغدَّة المُصابة؛ ونظرًا إلى أنَّ الأعضاء الصمَّاوية الأخرى قد يحدث فيها خلل وظيفيّ لسنواتٍ عديدة، يقوم الأطباء عادةً باختباراتٍ للدَّم على فتراتٍ منتظمة للأشخاص الذين لديهم حالات عوز هرمونيّ لضمان التعرُّف إلى أيَّة حالة عوز جديدة في أسرَع وقتٍ مُمكن. قد يقوم الأطباء باختبارات جينيَّة لأقارب الشخص، وذلك لأنَ هذه المُتلازمات تنتقل بالوراثة غالبًا.