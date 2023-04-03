اضطرابات الغدد الصمَّاوية المناعية الذاتية المُحدثة بالعقاقير

يُواجهُ المرضى الذين يتلقَّون أدوية علاج السرطان التي تُسمَّى مثبطات نقاط التحقق المناعية زيادةً في خطر اضطرابات المناعة الذاتية، بما في ذلك اضطرابات الغدد الصماء.حيث حدث التهاب الغُدَّة النُّخامِيَّة hypophysitis وداء الغُدَّة الدرقية المناعي الذاتي الذي يسبب قصور الغدة الدرقية وفي بعض الأحيان فرط الغدة الدرقية، والسكَّري من النوع الأول وقُصور الغدد الكظرية.

يقوم الأطباء بقياس مستويات هُرمُونات في الدَّم.

تنطوي المُعالَجة على استبدال الهرمونات التي جرى توثيق عَوز فيها.وقد تشتمل هذه العوامل على هرمون الغُدَّة الدرقية، أو الأنسولين، أو الستيرويدات المعيضة عن الكورتيزول (بأدوية مثل هيدروكورتيزون، أو بريدنيزون، أو بريدنيزولون).