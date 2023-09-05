فرطُ كالسيوم الدَّم (مستوى مرتفع من الكالسيوم في الدَّم) Hypercalcemia

عند حدوث فرط كالسيوم الدَّم، يكون مستوى الكالسيوم في الدَّم شديد الارتفاع.
قد ينجم ارتفاع مستوى الكالسيوم عن وجود مشكلة في جارات الغُدَّة الدرقية، وكذلك عن النظام الغذائي أو عن السرطان أو عن اضطرابات تصيبُ العظام.
يُعاني الأشخاصُ في البداية من مشاكل في السبيل الهضمي ويشعرون بالعطش وقد يتبوَّلون بغزارة، ولكن إذا كان فرط كالسيوم الدَّم شديدًا فإنَّه يؤدي إلى حدوث تخليط ذهنِي وغيبوبة في نهاية المطاف.وقد يكون هذا الاضطراب مُهدِّدًا للحياة عند تعذُّر تشخيصه ومعالجته.
يَجرِي اكتشافُ الاضطراب من خلال اختبارات الدَّم الروتينية عادةً.
قد يكون شرب الكثير من السوائل كافيًا، ولكنَّ استعمال مُدرَّات البول قد يزيد من طرح الكالسيوم، ويمكن استعمال أدوية لإبطاء تحرُّر الكالسيوم من العظام عند الضرورة.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكهارل ولمحة عامة عن دور الصوديوم في الجسم).
الكالسيوم هو أحد كهارل الجسم التي هي معادن تحمل شحنة كهربائية عندما تنحلُّ في سوائل الجسم مثل الدَّم (ولكن معظم الكالسيوم الموجود في الجسم يكون غير مشحون).يقوم الجسم بمراقبةٍ دقيقةٍ لكمية الكالسيوم التي تدور في الدَّم.
أسباب فرط كالسيوم الدَّم
تشتمل أسبابُ فرط كالسيوم الدَّم ما يلي:
فرط نشاط جارات الدرق: تقوم واحدة أو أكثر من غدد جارات الدَّرق الأربع بإنتاج الكثير من هرمون جارات الغُدَّة الدرقية، ممَّا يساعد على ضبط كمية الكالسيوم في الدَّم.
يؤدي تناول كميات كبيرة من الكالسيوم في بعض الأحيان إلى حدوث فرط كالسيوم الدَّم عند الأشخاص المصابين بقرحات مَعديَّة عند شريهم لكميَّات كبيرة من الحليب واستعمالهم لمضادَّات حموضة محتوية على الكالسيوم لتسكين ألم القرحة.ويسمى الاضطرابُ الناجم بمُتَلاَزِمَةُ اللَّبَنِ و القَلَوِيّ.
تناول الكثير من فيتامين D يؤدي تناول جرعات يومية شديدة الارتفاع من فيتامين D على مدى عدة أشهر إلى زيادة كمية الكالسيوم المُمتص من السبيل الهضمي بشكلٍ كبير.
السرطان: قد تطرح الخلايا الموجودة في سرطانات الكلية، أو الرئة، أو المبيض كميات كبيرة من البروتين، مثل هرمون جارات الغدة الدرقية، التي تزيد من مستوى الكالسيوم في الدَّم.وتُعَدّ هذه الآثار، التي تُسمى فرط كالسيوم الدَّم الخِلطِي المصاحب للخباثة، على أنَّها مُتلازمة الأباعد الورميَّة.كما يمكن أن يتحرَّر الكالسيوم إلى الدَّم عندما ينتشر السرطان (انتقالي) إلى العظم ويُخرِّب خلايا العظم.يحدث مثل هذا التَّخريب للعظام غالبًا عند المصابين بسرطانات الرئة، والثدي، والبروستات.كما قد يؤدي الورم النِّقوي المتعدِّد (السرطان الذي يشتملُ على نقِي العِظام) إلى تخريب العظام ويؤدي إلى حدوث فرط كالسيوم الدَّم.ويمكن للسرطانات الأخرى زيادة مستوى الكالسيوم في الدَّم من خلال وسائل لم تُفهَم بشكلٍ كامل.
اضطرابات العظام: إذا جَرَى تفكيك العظام (ارتُشِفَت) أو خُرِّبَت، فإنَّه يَجرِي تحرير الكالسيوم إلى الدَّم، مؤدِّيًا إلى حدوث فرط كالسيوم الدَّم في بعض الأحيان.في داء باجيت، يَجرِي تفكيك العظام، ولكنَّ مستوى الكالسيوم في الدَّم يكون طبيعيًّا عادةً؛إلَّا أنَّ مستوى الكالسيوم يمكن أن يصبحَ شديد الارتفاع عند الأشخاص المصابين بداء باجيت والذين أُصيبوا بالتجفاف أو الذين قضوا فترة زمنيَّة طويلة في وضعيَّة الجلوس أو الاستلقاء- خلال الفترة التي لا تقوم فيها العظام بحمل وزن.كما قد يتسبَّبَ فرط نشاط الغدَّة الدَّرقيَّة الشديد في حدوث فرط كالسيوم الدَّم من خلال زيادة ارتشاف الأنسجة العظمية.
الخمول: وفي حالاتٍ نادرة، يُصاب الأشخاص الذين يعانون من عدم الحركة، مثل الأشخاص المصابين بالشلل أو الأشخاص الذين يجب أن يظلوا في السرير لفترة طويلة بفرط كالسيوم الدَّم زذلك لأنَّ الكالسيوم في العظم يتحرَّر إلى الدَّم عندما لا تحمل العظام وزنًا لفترات طويلة من الزمن.
كما يمكن لاضطرابات الورم الحُبيبي، مثل الساركويد، والسل، والجذام، وبعض الأدوية، واضطرابات الغدد الصمَّاء، وبعض الاضطرابات الأخرى أن تتسبَّبَ بحدوث فرط كالسيوم الدَّم.
هل تعلم...
فرط نشاط جارات الدرق
(انظر أيضًا فرط نشاط جارات الدرق.)
تحرر الغدد جارات الدرق هرمون جارات الدرق، والذي
يزيد من امتصاص الكالسيوم من السبيل الهضمي
يدفع الكلى إلى طرح كمية أقل من الكالسيوم
يدفع العظام إلى تحرير الكالسيوم المخزن
يدفع هرمون جارات الدَّرق إلى طرح الكلى لكميةٍ أكبر من الفوسفات، ولكنَّه قد يدفع العظام أيضًا إلى تحرير الفوسفات في الدَّم.ويُحدِّد التوازنُ بين هذين التأثيرين ما إذا كان مستوى الفوسفات يبقى طبيعيًّا أم ينخفض.
وإذا قامت الغدد جارات الغدَّة الدرقية بتحرير الكثير من هرمون جارات الدرق فإنَّ ذلك يؤدي إلى حدوث فرط نشاط في الغدد جارات الغدَّة الدرقية.ويكون لدى الأشخاص المصابين بفرط نشاط الغدد جارات الغدَّة الدرقية الكثير من الكالسيوم ومستوى طبيعي أو منخفض من الفوسفات في الدَّم.
فرط نشاط جارات الدرق الأوَّلي
في حالة فرط نشاط جارات الدرقية الأولي، يتسبب خلل في إفراز الكثير من هرمون جارات الدرقية.يكون الشذوذ عند نَحو 90٪ من الأشخاص المصابين بفرط نشاط الغدد جارات الدَّرق الابتدائي ورمًا غيرَ سرطانيٍّ (ورم غُدِّي) في إحدى الغدد جارات الغدَّة الدَّرقيَّة.بينما تتضخَّم الغدد ببساطة في 10٪ المتبقيَّة وتُنتِج كميات كبيرة من الهرمون.وفي حالاتٍ نادرة، تتسبَّبُ سرطانات الغدد جارات الغدَّة الدرقية في حدوث فرط نشاط الغدد جارات الغدَّة الدرقية.
وتكون نسبة الإصابة بفرط نشاط الغدد جارات الغدَّة الدرقية الأوّلي أكبر بين النساء مقارنةُ بنسبة حدوثها عند الرجال.ومن المرجح حدوثها عند البالغين الأكبر سنًا وعند الأشخاص الذين تلقوا المُعالجَة الشعاعيَّة في الرقبة.وهي تحدث في بعض الأحيان كجزءٍ من مُتلازمة تَكَوُّن الوَرَمِ الصَّمَّاوِيّ المُتَعَدِّد، وهو اضطرابٌ وراثيٌّ نادر.
يُعالج فرط نشاط جارات الغدَّة الدَّرقيَّة الأوّلي عادةً من خلال الاستئصال الجراحي لواحدةٍ أو أكثر من الغدد جارات الغدَّة الدَّرقيَّة.ويكون الهدف هو استئصال جميع الأنسجة المجاورة للغدة الدرقية والتي تنتج الهرمون الزائد.وتكون الجراحة ناجحةً في حَوالى 90٪ من الحالات.
فرطُ نشاط جارات الدرق الثانوي (فرطُ الدرقيَّة الثانوي) Secondary hyperparathyroidism
في حالة فرط نشاط جارات الدرقية الثانوي، يجري إفراز هرمون جارات الدرق بشكل زائد استجابة لانخفاض كبير في مستوى الكالسيوم في الدم، مثلما يمكن أن يحدث في داء الكلى المزمن و نقص فيتامين D.
ويعتمد العلاج على السبب.
فرط نشاط جارات الدرق
في حالة فرط نشاط جارات الدرق الثالثي، يجري إفراز هرمون جارات الدرق الزائد بغضّ النظر عن كمية الكالسيوم في الدم.يحدث فَرطُ الدُّرَيقاتِ الثَّالِثِيّ عادةً عند الأشخاص المصابين بفرط نشاط جارات الغدَّة الدرقيَّة الثانوي المديد.
ويعتمد العلاجُ على السبب.
فرط كالسيوم الدم الناقص كلس البول العائلي
مُتلازمة فرط كالسيوم الدم الناقص كلس البول العائلي هو اضطراب وراثي ينجم عن انخفاض نشاط الغدد جارات الدرق المؤدي إلى تقليل كمية الكالسيوم في الدَّم، وذلك كردَّة فعلٍ على إنتاج كميةٍ كبيرةٍ من هرمون جارات الدرق (الهرمون الدريقي) عن طريق الخطأ.لا يكون استعمال المعالجة الجراحيَّة مفيدًا في تدبير اضطراب جارات الغدَّة الدَّرقيَّة، ولابدّ من معالجة أخرى عادة.
أعراض فرط كالسيوم الدَّم
يؤدي حدوثُ فرط كالسيوم الدَّم إلى ظهور بعض الأعراض غالبًا.وتنطوي الأَعرَاضُ المُبكِّرة لفرط كالسيوم الدم عادةً على الإمساك والغثيان والقيء وآلام البطن ونَقص الشَّهية.قد يطرح الأشخاص كميَّات كبيرة من البول بشكل غير طبيعي ممَّا يؤدي إلى حدوث تجفاف وازدياد العطش.
ويمكن أن يؤدي فرط كالسيوم الدَّم الشديد أو الطويل الأمد عادةً إلى تشكُّل الحَصيَات الكلويَّة المحتوية على الكالسيوم.ويمكن أن يحدث في حالاتٍ أقلُّ شيوعًا فشلٌ كلويٌّ يزول من دون معالجة عادةً.ولكنَّ تجمُّع كمية كافية من الكالسيوم داخل الكلى يؤدي إلى حدوث ضررٍ غيرُ قابلٍ للإصلاح.
تتسبَّب حالات فرط كالسيوم الدَّم الشديدة غالبًا في حدوث خللٍ في وظيفة الدماغ مع تخليط ذهنِي واضطرابات عاطفيَّة وهذيان وهلوسة وغيبوبة.قد يحدث ضعفٌ في العضلات، ويمكن أن يتبعها اضطرابٌ في نظم القلب والوفاة.
تشخيص فرط كالسيوم الدَّم
قياس مستوى الكالسيوم في الدَّم
يجري اكتشاف وجود فرط كالسيوم الدَّم عادةً أثناء إجراء اختبارات دمويَّة روتينيَّة عادةً.
وبمجرَّد الكشف عن وجود فرط كالسيوم الدَّم، قد يكون من الضروري إجراء اختبارٍ إضافيٍّ لتحديد السبب.وقد تُجرى اختبارات دمويَّة وبوليَّة إضافيَّة.كما قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى تصوير الصدر بالأشعة السينية للتحري عن سرطان أو اضطراب رئوي يمكن أن يسبب فرط كالسيوم الدَّم.يمكن إجراء الاختبارات الجينية عندما يبحث الأطباء عن سببٍ وراثي.
علاج فرط كالسيوم الدَّم
استعمال السوائل والأدوية لزيادة طرح الكالسيوم
عندما لا يكون فرط كالسيوم الدم شديدًا، غالبًا ما يكون تصحيح السبب كافيًا.يُنصَحُ الأشخاص المصابون بفرط كالسيوم خفيف أو بحالاتٍ يمكن أن تُسبِّبَ فرط كالسيوم الدَّم أو إذا كانت وظيفة الكلى عندهم طبيعيَّة؛ بشرب كميَّاتٍ كبيرةٍ من السوائل عادةً.تُنشِّط السوائلُ الكلى على طرح الكالسيوم وتساعد على الوقاية من حدوث التَّجفاف.
قد يوصي الأطباءُ باستعمال المُكمِّلات المعدنية المحتوية على الفوسفات والتي تساعد على منع امتصاص الكالسيوم.
إذا كان مستوى الكالسيوم شديد الارتفاع أو إذا ظهرت أعراض حدوث خلل في وظيفة الدماغ أو حدوث ضَعف في العضلات، فإنَّ السوائل ومُدرَّات البول تُعطى عن طريق الوريد (وريديًّا) طالما كانت وظائف الكلى طبيعية.ويُعدُّ غَسل الكلى هو العلاج الفعَّال والآمن والموثوق به، ولكنَّ استعماله يكون مقتصرًا عادةً على الأشخاص الذين يعانون من فرط كالسيوم الدَّم الشديد الذي لا يمكن معالجته من خلال استعمال وسائل معالجة أخرى.
يمكن استعمال الكثير من الأدوية الأخرى (بما فيها البايفوسفونات والكالسيتونين والستيرويدات القشريَّة وفي حالاتٍ نادرة بليكاميسين) في معالجة فرط كالسيوم الدَّم.تعمل هذه الأدوية بشكلٍ رَئيسيَ من خلال إبطاء تحرُّر الكالسيوم من العظام.
تَصعُبُ بشكلٍ خاص معالجة فرط كالسيوم الدَّم الناجم عن السرطان.يكون من المفيد استعمال دواءٍ يُسمَّى دينوسوماب في بعض الأحيان.إذا تعذَّر ضبطُ السرطان فإنَّ فرط كالسيوم الدَّم يعود عادةً رغم استعمال أفضل طرق العلاج.