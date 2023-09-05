فرطُ كالسيوم الدَّم (مستوى مرتفع من الكالسيوم في الدَّم) Hypercalcemia

في حالة فرط نشاط جارات الدرقية الأولي، يتسبب خلل في إفراز الكثير من هرمون جارات الدرقية.يكون الشذوذ عند نَحو 90٪ من الأشخاص المصابين بفرط نشاط الغدد جارات الدَّرق الابتدائي ورمًا غيرَ سرطانيٍّ (ورم غُدِّي) في إحدى الغدد جارات الغدَّة الدَّرقيَّة.بينما تتضخَّم الغدد ببساطة في 10٪ المتبقيَّة وتُنتِج كميات كبيرة من الهرمون.وفي حالاتٍ نادرة، تتسبَّبُ سرطانات الغدد جارات الغدَّة الدرقية في حدوث فرط نشاط الغدد جارات الغدَّة الدرقية.

وتكون نسبة الإصابة بفرط نشاط الغدد جارات الغدَّة الدرقية الأوّلي أكبر بين النساء مقارنةُ بنسبة حدوثها عند الرجال.ومن المرجح حدوثها عند البالغين الأكبر سنًا وعند الأشخاص الذين تلقوا المُعالجَة الشعاعيَّة في الرقبة.وهي تحدث في بعض الأحيان كجزءٍ من مُتلازمة تَكَوُّن الوَرَمِ الصَّمَّاوِيّ المُتَعَدِّد، وهو اضطرابٌ وراثيٌّ نادر.

الورم الغدي نظير الدرقي الصورة

يُعالج فرط نشاط جارات الغدَّة الدَّرقيَّة الأوّلي عادةً من خلال الاستئصال الجراحي لواحدةٍ أو أكثر من الغدد جارات الغدَّة الدَّرقيَّة.ويكون الهدف هو استئصال جميع الأنسجة المجاورة للغدة الدرقية والتي تنتج الهرمون الزائد.وتكون الجراحة ناجحةً في حَوالى 90٪ من الحالات.