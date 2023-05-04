الدَّاء النَّشوَاني

يُمكن أن يُؤدِّي تراكُم كميات كبيرة من الترسُّبَات النشوانيَّة إلى خلل الوظائف الطبيعيَّة للعديد من الأعضَاء،وتكون الأعراض قليلةً عند بعض الأشخاص، بينما يُصَاب آخرون بمرضٍ شديدٍ يُهدِّدُ الحياة.تنطوي الأَعرَاض الشائعة للداء النشواني على التَّعَب ونقص وزن الجسم،وتستنِدُ الأعراض الأخرى إلى المكان الذي تشكَّلت فيه ترسُّبات البروتين النَّشوانيّ.

عندما تتشكَّل الترسُّبات في القلب، قد يُعاني الأشخاص من اضطراب نظم القلب أو فشل القلب، ممَّا قد يُؤدِّي إلى ضيقِ النَّفس أو الضعف أو الإغماء.

وعندما تتشكَّل الترسُّبات في الأعصاب، قد يُعاني الأشخاص من شُعور بالنخز أو الاخدرار في أصابِع اليَد أو القدَم أو من الدَّوخة عند الوُقوف.أمَّا عندما تتشكَّل الترسُّبات في الكُلى، فقد يُعاني الأشخاص من تورُّم (وذمة) في القدَمين والساقينِ، وفي البطن أحيانًا.

ضخامة اللسان الصورة © Springer Science+Business Media

ولكن، عندما يحدث الداء النشوواني في الجلد، تُصبِح سُهولة التكدُّم شائعةً، ويُمكن ان يحدُث هذا حول العينين أحيانًا،كما يتضخَّم اللسان أحيانًا (ضَخامة اللسان macroglossia).