المُستوى المرتفع للكُولسترول الجيِّد

المُستوى المرتفع للبروتين الشَّحمي عالي الكثافة (HDL) هو مستويات مرتفعة بشكل غير طبيعي من الكولستيرول الجيِّد في الدم.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الكوليسترول و الشُّحُوم).

قد يُقلِّلُ المُستوى المرتفع للكولسترول الجيِّد من خطر نوبات القلب والسَّكتة،ولكن ، قد تزداد مستويات الكولسترول الجيِّد في بعض الاضطرابات الوراثيَّة.وبالنسبة إلى هذه الاضطرابات، قد لا يُؤمِّنُ المستوى المرتفع من الكوليسترول الجيد وقايةً من نوبات القلب أو السَّكتة، وربما يعُود هذا إلى أنَّ المرض يسبِّب أيضًا تغيُّراتٍ أخرى في مستويات الشحوم ومشاكل أخرى في طريقة تفكيك الجسم للطعام.

قد يكون المستوى المرتفع للكوليسترول الجيِّد:

أوَّليًا: ينجم عن طفرة جينية

ثانويًا: ينجُم عن اضطراب آخر

الأَسبَاب الأوَّلية لارتفاع مستويات الكوليسترول الجيد هي:

الطفرات الجينية التي تؤدي إلى فرط إنتاج أو الكوليسترول الجيد أو تُنقص من التخلُّص منه.

تنطوي الأسبَاب الثانويَّة لارتفاع مستويات الكوليسترول الجيِّد على كل مما يلي:

يجري تشخيصُ ارتفاع مستويات الكولسترول الجيِّد من خلال اختبارات الدَّم التي تقيسُ مستويات الشحميَّات في الدم.إذا وُجِدَ مستوى مرتفع من الكولسترول الجيِّد عند شخصٍ لا يأخذ أدوية خافضة للشحوم، سيبحث الأطباء عن سبب الارتفاع.

تجري معالجة الاضطراب الذي يُسبب الارتفاع الشديد في مُستويات الكولسترول الجيِّد.

عَوَز البروتين النَّاقل لإستَر الكوليستيريل Cholesteryl ester transfer protein (CETP) deficiency يُعدُّ عَوَز البروتين النَّاقل لإستَر الكوليستيريل من الاضطرابات الصَّبغيَّة الجسدية المُتنحِّية النادرة التي تنجم عن طفرة في جين CETP.ونظرًا لأنَّ البروتين النَّاقل لإستَر الكوليستيريل يساعد على نقل الكولستيرول من البروتين الشحمي مرتفع الكثافة HDL إلى بروتينات شحميَّة أخرى، يُؤثِّرُ عوز هذا البروتين في مستويات كوليسترول البروتين الشَّحمي منخفض الكثافة (السيئ) ويبطئ من التخلُّص من الكولستيرول الجيِّد من الدَّم.لا تظهَرُ عندَ الأشخاص أيَّة أعراض، ولكن تكُون مُستويات الكوليسترول الجيِّد في الدَّم مُرتفعةً لديهم،ولا ضرورة لأية مُعالَجة.